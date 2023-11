Apoderadas Cheerleader necesitan 5 millones para el nacional en Viña

Están con el tiempo en contra:

Con el tiempo en contra están apoderadas del club ‘Gargolas Electric Black’, quienes deben reunir unos 5 millones de pesos para poder participar en el campeonato nacional de Cheerleader a realizarse este 18 de noviembre en Viña del Mar. Para eso están pidiendo la colaboración de la comunidad, el empresariado, para poder costear los gastos.

Conversamos con Vanesa Llana, apoderada de Amaro González, el único varón que participa en el grupo de Cheerleader, quien nos dijo que son 19 niñas en total y «estamos buscando auspiciadores para juntar fondos y pagarles inscripción a cada niña que nos sale 40 mil pesos para el campeonato nacional en Viña del Mar. Aparte, nosotros como apoderados nos costeamos las entradas que salen 13 mil pesos, entonces para que ellos tengan su barra, ir nosotros como apoderados», señala.

Reitera que necesitan auspiciadores porque cada traje de competencia les «sale alrededor de 120 mil pesos y aparte de las zapatillas que valen 70 mil pesos para cada niña, entonces tenemos que juntar mucho dinero», comenta. En total son unos 250 mil pesos por cada niña; es decir, prácticamente cinco millones de pesos.

Vanesa cuenta que «con las ventas de completos, almuerzos, ya le compramos un traje a las niñas, pero es solamente de competencia. Yo estaba leyendo el otro día como la planilla y dice que bajan punto si uno va siempre con la misma vestimenta, o bajan puntos si una niña no va con el calzado correspondiente, si va de otro color, entonces nosotras hacemos todo esto para que las niñas vayan todas por igual, porque hay niñas de bajos recursos, hay otras que no tanto, pero como tenemos niñas de Granallas, Putaendo, Panquehue, San Felipe, Los Andes, todas no tenemos la misma situación económica, entonces ahora andamos haciendo la recolección de vienesas, pan, palta, tomate, que varia gente nos ha ayudado. Fuimos a la Feria Mayorista a buscar si nos donaban, gracias a Dios nos donaron mucha gente y ahora igual andamos en las panaderías».

– ¿Cuándo tienen que ir las niñas a participar?

– El 18 y 19 de este mes, por eso estamos moviendo así full.

– O sea les quedan 10 días o menos.

– Sí, por eso nos estamos moviendo a full, hay otros apoderados en otros lados pidiendo ayuda, nosotros aquí en el centro para poder costear todo esto para las niñas.

– ¿Tienen plata ya reunida?

– Sí, tenemos 200 mil pesos.

– ¿Para qué es lo que andan recolectando ahora?

– Para mañana (hoy) hacer una venta de completos en la Villa Departamental, al frente de la cancha, la cooperación de ahora es para eso.

– ¿Hay alguna cuenta RUT para la gente quiera cooperar con ustedes?

– Sí, hay una cuenta a nombre de Lorena Báez, 12.600.106-1 y celular wsp +569 931241064.

– ¿Cómo están las niñas, ilusionadas?

– Muy ilusionadas, porque ya llevamos dos campeonatos, el primero sacaron el primer lugar, ahora en Santiago sacaron de nuevo el primer lugar, y ahora vamos a la nacional que ya es algo importante.

La categoría en que compiten es de 8 a 14 años, denominada Júnior Recreacional.

Finalmente, Vanesa pidió a la comunidad «que nos coopere y nos ayuden para sacar a las niñas que están tan ilusionadas, que este deporte no se ve mucho y de verdad que es caro».

– ¿Alguna institución que los apoye?

– La municipalidad nos da apoyo hasta como por ahí nomás, porque empezó como taller municipal, seguimos con taller municipal, pero también a la vez como particular; es como mixto, porque la municipalidad nos apoya con el transporte, el profesor, pero no con la vestimenta ni con los implementos que ellos necesitan. Nosotros tenemos que estar viajando a entrenar las niñas a un gimnasio a Los Andes, que tiene todo lo que corresponde para ser Cheerleader, eso es lo que estamos logrando porque por ejemplo fuimos a Santiago y la municipalidad nos donó, o sea nos prestó el furgón solamente para los niños, nosotros tuvimos que correr con el gasto para el furgón para los apoderados, entonces comprenderás que una niña de 8 años no la podemos dejar sola, entonces tuvieron que viajar los 19 en un bus y los apoderados en otro. Ahora queremos que la municipalidad nos pase el bus, pero donde vamos todas juntas.

