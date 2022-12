Mujeres denuncian verdadero drama vecinal por agresiva residente y su hijo

Condominio Social ‘Jardines del Valle’:

Un verdadero drama vecinal es el que se está viviendo en el Condominio Social ‘Jardines del Valle’ ubicado en Avenida Diego de Almagro llegando a Tacna Norte en San Felipe, porque según denuncia un grupo de vecinas, hay otra residente que vive junto a su hijo de condición autista, la cual las insulta a toda hora con palabras de grueso calibre.

Sandra Lazo es la presidenta del Condominio y en conversación con nuestro medio dijo que llevan casi dos años viviendo en el lugar; «y con problemas con esta vecina que primero fue ella, que se inyecta insulina, hace crisis, pelea, sale ensangrentada golpeando las puertas. Hemos llamado a Carabineros, hemos ido a hablar con la gente encargada de la Municipalidad, al Serviu, y no nos han dado solución en ningún lado. Y por eso nosotros hicimos esta denuncia pública, ya que no encontramos solución por ningún lado», señala.

ESTÁN CANSADAS

«De verdad que estamos cansados de escuchar a esta señora y al hijo. Ahora ella se excusa que su hijo tiene autismo. Para mí la persona que tiene autismo no hace esa cantidad de crisis tan repetitivas y tan agresivas, porque él ha salido con cuchillas a amenazarnos, nos grita improperios, tenemos niños chicos que escuchan garabatos, improperios de alto calibre. Y no es nada que sea una vez en el día, a veces es todo el día, hasta las cuatro y media de la mañana. Nosotros estamos saturados mentalmente e incluso hemos caído en el juego de ella de contestarle, ahora ya no porque la dejamos descansar, pero ella no nos deja descansar a nosotros e incluso nos tira la basura acá en los pasillos. Ella no paga aseo, no coopera en nada en la torre, en nada, con suerte paga los gastos comunes de acá del condominio, y atrasados, no cumplen el reglamento de copropiedad, dejan estacionada su moto en cualquier lado, donde primero pillan, y ellos se excusan solamente con garabatos y que van a Carabineros que sí le toman las denuncias a ellos», dice Sandra.

– ¿Dónde han llamado?

– La última crisis grande que tuvo este joven, nosotros llamamos al Psiquiátrico y ahí nos dijeron que por Carabineros podían hacer algo. Llamamos a Carabineros y ellos se tiraron la pelota, que no podían hacer eso porque había cambiado la ley, no sé. Hablamos con ella, de buena forma, muchas vecinas le dijimos ‘por favor vecina’ hágalo por él, hágale un favor a su hijo’. No, no quiso y se fue en negativa, no hubo caso que el niño fuera al Psiquiátrico, y dijo que la salud pública era mala, lo atendía particular. Personalmente tengo un hermano con esquizofrenia, él también vive acá, viene de repente, entonces yo nunca he pasado estos problemas con él, y toma un montón de remedios al día. Mi mamá se preocupó de hacerle todos sus controles, mi hermano ya es autosuficiente, él va a solo a hacerse sus controles y yo nunca he tenido miedo de dejarlo con mis hijos. Pero ahora con esta persona… Yo le dije imposible que la salud pública, sobre todo la mental, sea tan mala como usted dice, yo lo estoy viendo en directo con mi hermano.

Por su parte Mónica Almarza, otra vecina del lugar, reconoce que es muy real lo que Sandra Lazo dice; «porque esta señora ya son dos años estamos viviendo el mismo problema, que las insulta. Sandra Lazo un día estuvo de pegarle, la empujó, la vecina Francisca Veas también tiene su niñito enfermo, yo también estoy enferma; yo cometí el error, sí lo digo, de venir yo a insultarla, ¿por qué?, porque a mí me operaron el día 17, me sacaron el útero, y yo por eso vine y me puse agresiva, porque yo estaba durmiendo y pegué el medio salto y más encima esta señora induce al niño, a este niño lo amenaza con cuchillo, con palos, porque yo he escuchado abajo que le dice: ‘no mamá, no mamá’. Imagínese, todos los días a cualquier hora, las mamás tienen que salir con los niños porque están asustados, están muy asustados. Han ido a todos lados, Carabineros, todos, pero aquí la protección es para ellos y nosotros qué, la demás gente, niños más que nada, están vulnerados los niños acá», dice.

En tanto Francisca Veas, vecina que vive inmediatamente al lado de la denunciada, nos cuenta que ella tiene un hijo de 8 años, «que tiene asma, constipación crónica severa, y está con un cuadro depresivo a causa de todo lo que está causando esta vecina. Mi hijo tiene que estar escuchando insultos, gritos; nosotros vivimos justo al lado de ella, entonces todos los gritos que hace se escuchan adentro de mi departamento. Mi hijo con los problemas que tiene ha hecho crisis de asma dentro de mi departamento, se ha hecho hasta ‘caquita’ por el puro sistema nervioso. El cuadro depresivo que mi hijo tiene es pura causa de estrés, mi hijo con 8 años está tomando antidepresivos súper fuertes para poder sobrellevar lo que se está viviendo con esta señora».

– ¿Dónde han ido, por ejemplo?

– Fuimos a Carabineros, nos dieron un teléfono de comunitaria, resulta que el número nunca existió. Nos dirigimos al Serviu, a la municipalidad donde dimos los antecedentes y todos no han hecho nada, incluso fuimos a pedir hora con la alcaldesa y en ese minuto nos dijeron que para tres meses más probablemente podría atendernos. Entonces qué podemos hacer en este caso, porque a la larga, por ser en mi torre, los niños ya no pueden salir.

Es la torre C donde está el problema con la vecina Patricia Serón, quien accedió a conversar con nosotros y mañana estaremos publicando sus descargos.