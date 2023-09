Alumnos en capacitación Sence denuncian irregularidades en el programa

Desde Sence indicaron que ya tomaron conocimiento de las distintas situaciones y aseguraron soluciones a la brevedad.-

Malestar generalizado es lo que presentan 20 alumnos del curso de Operación de Grúa Horquilla, a cargo del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) en San Felipe, impartido por la institución ‘Sustantiva’, en donde los participantes han indicado distintas irregularidades durante el periodo de clases, las que empezaron el 19 de julio y terminaron este miércoles 06 de septiembre.

En conversación con nuestro medio, Roxana Villegas, alumna del curso, indicó las situaciones que han vivido en el desarrollo de la capacitación, tales como el no pago del subsidio de locomoción, la no realización de descansos entre clases, conocidos como ‘coffee break’ y falta de colación, además de la tardanza en recibir los vehículos de contrapeso, que retrasó el inicio de las clases prácticas, misma situación que con los elementos de protección personal.

También, otro punto que ha tenido en vela a los participantes del curso, es qué pasará con la entrega de su Licencia Clase D, ya que, al convivir con estas problemáticas, tienen la preocupación de que ésta no se les entregue.

Respecto a estas irregularidades presentadas por los alumnos del curso de Operación de Grúa Horquilla en San Felipe, Roxana Villegas, portavoz del grupo, indicó que «las irregularidades del curso son varias; una de ellas son los no pago del subsidio de 4.000 pesos por alumno que se entregaban en ayuda para movilizarnos, ya que tenemos compañeros que viven fuera de la zona y este no les cubre todo lo que ellos gastan en locomoción. El segundo punto es la demora de las grúas horquillas y la entrega de elementos de protección personal (EPP), siendo que estos debían llegar al término del primer módulo del curso y esto no fue así.

«Tercer punto, fue la falta de colación a semanas de terminar el curso; cuarto, fue la tramitación de la licencia de conducir Clase D, habiendo dejado fecha estipulada a solo días de terminar el curso y ahora teniendo la incertidumbre de si esto es verdad o no, ya que con los pagos también nos han dicho fechas, llega el día y aun así no hay depósitos. También, al ingresar al curso sale en la información para postular que tendríamos reinserción laboral y recién hemos tenido la asesoría del psicólogo, una semana antes de terminar el curso de grúa horquilla; o sea, nunca cumplieron ni con fechas ni con el contrato que ellos mismos nos dieron para firmar, donde salían todos estos puntos.

«Ellos se habían comprometido con fechas para la entrega de equipos, en este caso las grúas horquillas, siendo que solo llegó una sola fuera de la fecha y llegando la segunda después de dos días; nunca se respetó las fechas acordadas para iniciar nuestro proceso de práctica, teniendo menos tiempo para aprender a manejar el equipo», dijo.

Además, Villegas expresó su descontento a nombre de los afectados, precisando que «no tenemos certeza del proceso de las licencias, ya que se nos han dado fechas, pero preguntando a través de Sence, ni siquiera han sido tomadas las horas ni pagado éstas, teniendo nuevamente la incertidumbre de cuándo es la fecha definitiva para poder dar las pruebas teóricas y prácticas. El descargo es por la falta de compromiso por parte de estas instituciones y descontento por sus funciones, siendo Sence un programa directamente del Gobierno de Chile y lo que esperamos como curso es dar a conocer nuestro caso para que las entidades involucradas se hagan presente y den una respuesta concreta; nos merecemos eso al menos, ya que nunca se hicieron presente, sólo vinieron para el inicio del curso y para la foto», añadió.

DISCULPAS Y RESOLUCIÓN

Consultado por estas problemáticas que presentó este curso de capacitación en nuestra comuna y a través de nuestro medio, Víctor Vilaza, director regional de Sence Valparaíso, ofreció disculpas a los participantes por estas situaciones, asegurando que ya se trabaja en las soluciones.

«Bueno, en primer lugar, las disculpas a los participantes, la verdad es que no queda otra acá que disculparnos profundamente por la ejecución que logramos tardíamente de supervisar y de detectar; una vez que detectamos, inmediatamente enviamos a nuestra unidad de fiscalización en el Sence, para poder formalizar el Organismo Técnico Ejecutor sobre estas irregularidades que nos fueron denunciadas. En ese sentido, agradecer a la participante del curso que nos envió esta carta, porque de verdad nosotros inmediatamente, cuando recibimos esta notificación, iniciamos las acciones que correspondían.

«Ayer (miércoles) fue la unidad de fiscalización, además tenemos también otro curso en Los Andes, que por suerte en curso tenemos más tiempo para poder remediar las irregularidades que también se repiten y en tal sentido ¿cuál es el compromiso?, en primer lugar, los subsidios (locomoción) se tienen que pagar inmediatamente, que eso es un compromiso que ya lo conversamos con el organismo técnico ejecutor y ellos deben responder de manera oportuna en ambos casos, con los dos cursos.

«Segundo, citamos al organismo técnico ejecutor a la oficina de la dirección regional, para que nos dé explicaciones respecto de lo sucedido y le pedimos que en esa reunión nos traiga un diagnóstico sobre lo que nos plantean los participantes, que básicamente no recibieron oportunamente o de la forma correcta los aprendizajes esperados y las competencias laborales que debían aprender en este plan formativo, porque los materiales no estuvieron, ni las herramientas que estaban comprometidas, no estuvieron oportunamente en el curso y vamos a revisar en detalle, junto a la unidad de fiscalización y la unidad técnica, que en este caso es la unidad de capacitación a personas; vamos a revisar junto con el organismo técnico ejecutor, las alternativas que tenemos.

«Las alternativas son básicamente reforzar los aprendizajes o los contenidos que no se hayan podido entregar de la forma correcta, porque esa es la finalidad de estos programas de capacitación, entregarles a las personas competencias laborales y herramientas que les permitan encontrar un mejor empleo. Respecto a la Licencia Clase D, es parte del programa; o sea, el programa termina con el participante o la participante realizando este examen en la municipalidad correspondiente, y eso es parte del compromiso que adquiere el ejecutor con el Sence, así que se tiene que cumplir. Ahí que pierdan cuidado los participantes, que esto es parte del proceso formativo y todas las personas que aprueben el curso van a acceder a esto», detalló.

Respecto a cuáles son las medidas que tomarán, en cuanto a un aprendizaje completo, indicó que una de las posibilidades es continuar con el curso o con los módulos faltantes. «Exacto, efectivamente, lo que necesitamos hacer y nos falta todavía la reunión con los participantes, eso también tenemos que ver cuándo nos reunimos con ellos, porque si bien es cierto, estuvo la unidad de fiscalización, estuvo nuestro coordinador territorial en la Provincia de San Felipe también conversando con ellos, pero me gustaría a mí también conversar con ellos, porque insisto, acá un problema de esta magnitud requiere las disculpas públicas de la autoridad del servicio, que en este caso soy yo».

Finalmente, Vilaza condenó la mala ejecución del curso y envió un mensaje de tranquilidad a los participantes. «Estas cosas no deberían pasar y estamos realizando los controles internos también, para que esto no se vuelva a producir; o sea, tal como lo plantea la participante, porque yo fui personalmente, fuimos con el Delegado Presidencial a inaugurar este curso, porque era un curso súper importante para nosotros, ya que la Licencia Clase D es una herramienta muy necesaria para encontrar empleo, muchas personas lo solicitan, de hecho, me recuerdo que en ese curso había un participante de Quilpué, que hacía todo el viaje de Quilpué a San Felipe, precisamente porque encontraba que era muy necesaria esa herramienta y esa oportunidad que se le estaba dando y lo necesitaba para encontrar pega, entonces, considerando la magnitud de la importancia de este curso de capacitación, es que tenemos que buscar junto con los participantes, junto con el organismo técnico ejecutor y después de lo que me señale la unidad de fiscalización, cuáles son los módulos a los cuales les faltó profundidad y determinar la cantidad de horas que se requieran recuperar. Si, por ejemplo, se determina que un módulo no se completó de la manera correcta, vamos a repetir los contenidos para que puedan adquirir los aprendizajes esperados necesarios y de esta manera puedan acceder a la Licencia Clase D, que es una herramienta tan necesaria para encontrar un mejor empleo», cerró.

