Alza de mil por ciento en agua sufren vecinos del Condominio Peumayén

Residentes indignados exigen explicaciones:

Así como se han conocido casos en la vecina comuna de Putaendo que hablan sobre excesos en los cobros de agua por parte de Esval, esa misma situación se repite en San Felipe, específicamente en el Condominio ‘Peumayén’, donde han comenzado a aparecer cobros excesivamente altos, con alzas de hasta mil por ciento por consumo de agua.

Así lo manifestó el presidente de los vecinos, Miguel Torres, quien señala: «Una vez más, no se va a acabar la ‘sinvergüenzura’ de Esval, que ya esto no se acaba nunca, porque es mucha agua que está pagando una familia, 210 ‘lucas’ mensuales… no se puede. ¿Hasta dónde vamos a llegar, hasta cuándo van a ser los abusos? Vamos a Esval y la única solución es que hay que pagar y hay que pagar en cuotas. Si te dan 50 cuotas, las tienes que pagar. Y no es solamente aquí, es en todo, en Putaendo ¡Basta ya!, cabreémonos de regalarle la plata a Esval; aquí la gente no va a pagar las 200 ‘lucas’. Si quieren cortar el agua, que la corten, pero ya está bueno. Aquí hay unos remarcadores que quedan ahí, están cobrando el agua que queda debajo, cobran mucha agua, mira este es un block de cuatro familias, las cuatro familias van a pagar casi un millón y tanto, ¿no crees que es mucho?

Conversamos con algunas vecinas afectadas por este exceso de cobros de Esval, como por ejemplo Patricia Vargas:

– ¿Cuál es su problema?

– El problema es que yo nunca había pagado tanta agua que me salían 200.000 pesos de agua, y nosotros somos tres y a veces somos dos no más porque mi hija estudia, entonces no, no puede ser. Yo no voy a pagar esa agua, porque yo no la he gastado.

– ¿Y cuánto le sale normal a usted?

– Veinte mil pesos pago de agua. Porque yo no paso casi acá.

– ¿De repente cuánto le salió?

– Doscientos diez mil pesos.

– ¿Fue a Esval y reclamó?

– Fui a Esval, allá me dijeron que me iban a dar solución y no me dieron ninguna, solamente que rebajar la deuda.

– ¿Repactar?

– Repactar la deuda. Y ahora fuimos al Sernac, y resulta que en el Sernac lo del agua le rechazó la demanda.

– ¿Una mediación?

– Yo tengo todos los papeles de la demanda. Fui al Sernac y todo, pero yo no estoy conforme. Yo no voy a pagar, mire imagínese, me dializo, tengo una hija estudiando y 200.000 pesos, ¿de a dónde?.

Otra vecina, Nicol Toro, señala que en su caso fueron 201 mil pesos lo que le cobra Esval.

– ¿Cuál es su consumo normal?

– El normal mío son 18 (mil pesos) y para mí es mucho y don Miguel (Torres), fue a hablar a Esval y me bajaron a 85 mil, y yo no voy a pagar 85 mil pesos, porque yo no los he consumido.

– ¿Es primera vez que le pasa esta situación?

– Sí, si yo antes pagaba lo normal y de septiembre empezó como a subir mucho el consumo. Yo no consumo mucho, no puse ni la piscina.

– ¿Cuántos viven ahí?

– Nosotros somos cuatro personas, una de esas personas a veces se va, estamos quedando tres personas ellos no van a consumir mucha agua. No puse la piscina porque aparte había tenido un problema con la cañería y en mi patio hay un hoyo que también tengo que cerrar ese hoyo todavía y menos puedo poner la piscina.

En tanto otra de las vecinas afectadas, Carolina Núñez, nos cuenta que su situación es la siguiente: «Ahora a mí me llegaron 100.200 pesos, mi consumo normal en este fecha, porque ponemos piscina a lo lejos, son 45 mil pesos, pero con subsidio siempre pagamos 23 mil pesos, una cosa así, 22 mil con el 100% del subsidio. Hace poco llegó este estado donde dicen esos 100 mil pesos de no sé qué. Casualmente días antes que viera la boleta, vino un tipo a tomar el estado de nuevo, según él dijo que faltaba como un desfase y cuando entra a la casa de mi vecina, según él, el medidor estaba tapado y me llega a los días esta boleta con 100 mil y tantos pesos.

– ¿Pagando usted en forma normal?

– Nosotros aquí pagando, por ejemplo mi pareja igual se había atrasado, siempre pagamos el saldo anterior, si se da cuenta ahí dice saldo anterior.

– Normalmente cuánto paga usted.

– Veintitrés mil y tantos, 17 mil y tantos, porque nosotros tenemos subsidio 100%, pero ahora imagínese 100 mil y tantos pesos. Si usted se fija, mire la recolección, cuánto cobran por recolección, casi 20 mil pesos. Mire aquí el tratamiento, 26.873 pesos; o sea eso para mí es rellenar, porque por ejemplo si aquí se fija el tratamiento 4 mil y tantos.

– El tratamiento y recolección va dependiendo de lo que uno consuma.

– Claro, yo comprendo, pero igual, ¿no cree que es demasiado?

– Esto es lo mismo que un antes y después, significa que usted antes pagaba 23 mil y tantos y ahora está pagando 100 mil y tantos.

– Sí, cuando ponemos piscina, eso es con el subsidio porque siempre gastamos como 45 a 40 mil pesos en esa fecha con piscina.

– ¿Está consciente en eso usted?

– Exacto, pero con el subsidio siempre me quedan 23, 22 (mil pesos).

– ¿Qué pasó? ¿Fueron a reclamar?

– No, yo no pude ir por tiempo, fue el vecino en representación de todos. Pero en sí yo no quiero pagarlo porque me va a salir para el otro mes lo mismo, porque lo que pagamos nosotros como le digo son 23 mil y tantos pesos, 22, 17. Los 100 mil pesos me bajaron a 71 y tanto porque yo tengo 100% de subsidio, si no lo tuviera ¿cómo pago esos 100 mil y tantos? Mi pareja estaba sin pega y ahora recién empezó a trabajar, y estos 70 mil pesos es demasiado, es lo mismo que dice la señora, si bien para ella son 200 mil y tantos, es demasiado, es excesivo. Nosotros somos 6 y mi pareja no pasa en la casa, porque yo lavo todos los días, pero de los 4, 5, años que llevo acá siempre he gastado lo mismo.

– ¿Primera vez que le sale este gasto?

– Primera vez en consumo de agua.

Otra vecina, Rosa Alfaro, dice que ahora le salieron 85 mil pesos. Cabe destacar que vimos su recibo y gasta la módica suma de 2.580 pesos.

Nos dice que ella tiene también subsidio, pero le salieron 200 mil y tanto y la sanitaria le bajó a 85 mil pesos y no saben por qué, pero ella gasta poquito. No saben por qué le bajaron a eso. «Es como sospechosa la cosa», dice una vecina.

En tanto Rosa Alfaro, la afectada, dice: «Yo no puedo pagar esa cantidad tampoco, porque yo tengo que comprarle las cosas a mi hija, pagarle el furgón, entonces no me alcanza a mí con la pensión. No me alcanza. A mis abuelos tampoco, no pueden pagar esa cantidad de plata. Y Esval no da solución, Esval no da solución. Recién nos dijeron que había que pagar, y había que pagar. A una vecina que se encuentra al lado mío le pasó exactamente lo mismo y le dijeron que solamente se le podía repactar la deuda, pero que tenía que pagar. No le explicaron por qué, qué pasó ni nada. Nosotros necesitamos una respuesta, qué va a pasar con nuestro sobre consumo», concluye.

Al finalizar volvemos a conversar con el presidente del Condominio, Miguel Torres, quien nos dice que él está apoyando a todas las familias; «como presidente es mucha gente, hay gente que le salieron 100 mil, no pudieron estar en este momento porque están trabajando», dice.

– Pero ya tenemos cuatro ejemplos claros del problema.

– El problema ahora es que necesitamos pedirle a la autoridad, a la alcaldesa, a los concejales, que nos apoyen en esto porque no puede ser este abuso que están haciendo con la gente, porque ahora sólo falta que cobren el agua que botamos del baño, eso es lo único que falta que cobren. Lo único que necesitamos, señores concejales, señora alcaldesa, que nos saquen estos medidores falsos que tienen aquí.