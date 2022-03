Apoderado del Alonso de Ercilla denuncia contagio de hijo por no aplicar protocolo

Responsabiliza al establecimiento educacional:

Una denuncia pública está haciendo Humberto Pérez, padre de un menor de seis años que cursa primero básico en el Colegio Alonso de Ercilla, porque cree que el establecimiento educacional no aplicó como corresponde el protoco frente a casos Covid.

– Don Humberto cuéntenos la situación que quiere hacer pública, por favor.

– Mire, el asunto es por el Colegio Alonso de Ercilla de Carlos Condell. El asunto es que había un alumno con Covid, resfriado el día miércoles de la otra semana, resulta que el inspector más los profesores, la profesora del curso, no hicieron ningún… no hicieron nada, no siguieron protocolo ni una cuestión. El asunto es que ayer (martes) mi señora llevó a mi hijo a hacerse los exámenes Covid. El asunto es que mi hijo salió con Covid positivo y la profesora cuando pasó eso con el niño, no con mi hijo, con el otro alumno, no hicieron nada, no contestó WhatsApp, la profesora no avisó ninguna información, solamente la mamá del niño avisó por el grupo del WhatsApp, porque al niño lo encontraron positivo, y ahí mi señora llevó a mí hijo por el asunto de ayer, y ahora lo vienen a buscarlo de Viña para llevarlo con mi señora a un hotel. Más encima en ese curso hay cinco niños con Covid y la profesora no hace nada y el inspector tampoco, están yendo a clases de nuevo porque están haciendo.

– ¿Usted está reclamando que no se tomaron los protocolos Covid en el fondo?

– Exactamente, nada, no están respetando nada de nada, el inspector más la profesora.

– ¿Cómo dice usted, no le respondieron los mensajes una vez que se enteraron que tenía Covid.

– Exactamente y más encima la profesora por el grupo de Whatsapp, los papás no pueden hablar por el grupo de WhatsApp, ella lo dejó privado solamente para ella, solamente ella puede hablar.

– ¿O sea usted no le puede contestar?

– No, la profesora no quiere decir nada y bullyng en ese colegio… todo.

– ¿Por qué cree que pasa esto, quizás se quiere ocultar porque si hay cinco niños hay contactos estrechos también?

– Por eso le digo la profesora no hace nada, no quiere avisar nada, el inspector tampoco, solamente en la mañana le toman la temperatura, alcohol gel y nada más, ni le preguntan a los niños si vienen resfriados, enfermos, nada, y yo estoy muy molesto por mi hijo, y el asunto que yo cuando lo voy a buscar al colegio, no lo dejo salir, le cambio ropa, lo baño y está dentro viendo tele, ¿entiende?, yo no lo dejo salir de la casa y la profesora dijo: «No, el Benjamín ya viene de otro lado resfriado con Covid». Yo le dije no, mi hijo solamente cuando llega del Colegio a la casa y no sale para ningún lado.

– ¿Qué edad tiene su hijo?

– Mi hijo tiene seis años y estoy muy molesto con ese colegio muy, muy, muy molesto.

Cabe destacar que al momento de este conversación se encontraba encerrado en una pieza para respetar el protocolo.

– ¿Usted no tuvo contacto con su hijo ahora?

– Nada, estoy en una pieza cerrada, estoy solo, ellos están en la otra pieza y la profesora para mí no ha dado ninguna respuesta, no quiere decir nada, está callada.

– ¿Esta queja ustedes la llevaron a la dirección, al consejo?

– No, porque yo no puedo salir, el asunto era que yo iba a salir hoy día (ayer), a hacer eso y no puedo, hasta el martes de la otra semana puedo salir.

– ¿Porque fue contacto estrecho de su hijo que salió positivo?

– Exactamente, y más encima con mi hijo no le ayuda en nada, no le manda a hacer las tareas por los cuadernos, trabajo, todo eso, nada, a mi hijo lo deja así como… botado.

– ¿En qué curso está su hijo?

– En primero básico.

– ¿Qué pasa con los otros niños? (contagiados), porque usted dice hay cinco incluido mi hijo.

– Están yendo a clases, no están haciendo nada en ese colegio, el inspector, la profesora.

– ¿Los otros niños tienen PCR positivo?

– Sí.

– ¿Está seguro que salieron positivo a Covid?

– Sí, dos niños están con Covid y esos papás no quieren mandar a los niños por lo mismo, si pasan de nuevo las mismas cosas va a pasar a todos.

– A ver y aclarar, de los cinco niños donde está incluido su hijo, me dice que dos están en la casa, pero qué pasa con los otros, ¿están yendo a clases los dos restantes o no?

– Los papás no los van a mandar porque están con Covid y los otros papás están mandando los niños a clases, no tienen ningún respeto los otros papás tampoco, más encima cuando se retira a los niños en la puerta de la entrada hay mucha gente y no dejan salir a los niños, muy amontonados,

APODERADA DENUNCIA QUE SU HIJA ALMUERZA EN LA ESCALERA POR FALTA DE ESPACIO EN CASINO

También nos contactó una apoderada que quiso reserva de su identidad para indicar que el Colegio Alonso de Ercilla no está cumpliendo con los protocolos que debería tener. «En primer lugar tengo una nena que estudia allá y lamentablemente no tienen espacio suficiente en el casino para que puedan almorzar, mi hija almuerza en las escaleras o en el curso si es que le dejan y con otras compañeras más, no nos envían mensajes detallados qué es lo que va a ocurrir, absolutamente nada, nosotros nos tenemos que enterar por un grupo de WhatsApp», señala esta apoderada que por temor a represalias a su hija mantiene en reserva su identidad.

COLEGIO ALONSO DE ERCILLA

Como medio de comunicación concurrimos hasta el Colegio Alonso de Ercilla Ubicado en calle Carlos Condell, para solicitar algún comentario sobre lo que estamos publicando, obteniendo como respuesta que desde el establecimiento se iban a poner en contacto con familiares del menor para tratar con ellos directamente la situación, que públicamente no se iban a referir al tema.