Cierran en forma indefinida el Mercado Municipal por colapso de alcantarillado

El hecho que se produjo este jueves, tuvo que ver con la acumulación de grasas y aceite de la red de aguas servidas.-

Durante la jornada de este jueves, grande fue la sorpresa de la comunidad al ver carteles de ‘cerrado por trabajos’ en las dos entradas al Mercado Municipal de San Felipe, donde a pesar de no explicar los detalles del imprevisto cierre, la situación parece que se extenderá por varios días, ya que fue un colapso en la red interna del alcantarillado lo que llevó a esta decisión.

Los locatarios dieron cuenta este miércoles de pequeños problemas que presentaba la red, lo cual se confirmó el día de ayer cuando llegaron a sus puestos de trabajo. Fue de la propia administración del mercado que se pusieron en contacto con la Autoridad Sanitaria de Aconcagua, quienes recomendaron el cierre del lugar hasta que se realizara un estudio previo que determinara el origen del problema.

Según se informó, el hecho se generó por la acumulación de grasas y aceite de la red de aguas servidas, ya que el mercado no cuenta con cámara desengrasadora. También, al problema se suma la gran cantidad de años que tiene el sistema de alcantarillado y que no responde a las necesidades actuales, recordando que antiguamente el mercado sanfelipeño no contaba con cocinerías.

La Autoridad Sanitaria confirmó un cierre indefinido del lugar, mientras se trabaja para dejar nuevamente de manera oportuna el sistema de alcantarillado. Cabe mencionar que el colapso de la red también afectó a otros servicios, como es el caso de la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), ubicada a pasos del mercado, en calle Traslaviña.

Respecto a la inesperada situación que se vivió este jueves y que llevó al cierre del punto comercial sanfelipeño, el administrador municipal, Hernán Herrera Caballero, indicó que «ha concurrido durante la mañana (de ayer) la Autoridad Sanitaria, por esta emergencia que se ha presentado en el tradicional Mercado Municipal, que lamentablemente también ha afectado oficinas del municipio, las cuales permanecen cerradas por motivos sanitarios, trasladando toda la atención a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Existe un problema con las grasas que se producen en el interior, que ha provocado que el agua, el alcantarillado haya colapsado y, en consecuencia, entendemos que la Autoridad Sanitaria ha decretado el cierre del mercado hasta que no se logre solucionar momentáneamente esta situación, debiendo ejecutar trabajos en el corto, mediano y largo plazo. Estamos preocupados por esta situación, es un centro neurálgico de la ciudad que, además, está afectando servicios municipales, los cuales también van a permanecer cerrados hasta la solución definitiva de este conflicto», estableció.

Por su parte Mario Méndez, jefe de la Autoridad Sanitaria Aconcagua, detalló el problema originado y confirmó el cierre indefinido del mercado. «En virtud del problema grave que existe en el Mercado Municipal de San Felipe, donde el sistema de alcantarillado se colapsó internamente, es que hemos tomado la decisión como Autoridad Sanitaria, a partir de la denuncia, incluso de la autodenuncia que hace la administración del mercado, de proceder a prohibir el funcionamiento de este establecimiento. La verdad es que no pueden funcionar recintos que tengan actividades comerciales, sobre todo de alimentos, sin la existencia de un sistema de alcantarillado, sobre todo cuando existen trabajadores y existe un barrio que tiene que mantenerse en una condición sanitaria; un barrio en un sector urbano, a dos cuadras de la Plaza de Armas.

«Entonces, la verdad es que hoy (ayer) prohibimos el funcionamiento, eso lo pusimos en antecedentes a las autoridades, lo coordinamos con la Municipalidad de San Felipe, también informamos al señor delegado presidencial provincial y estamos procediendo con esa medida. Entendemos que hay trabajos que se están efectuando, pues bien, vamos a esperar que esos trabajos tengan un feliz término y puedan resolver el problema de un sistema de alcantarillado público que no está viable y, por tanto, no puede haber actividades comerciales y actividad laboral en ese punto. Va a ser indefinido, hasta cuando se resuelvan las cuestiones mínimas, suficientes, como para que el alcantarillado funcione adecuadamente, donde entiendo que ahí hay trabajos que se están efectuando por parte de Esval», aseguró.

También se refirió a las labores que se deben realizar en el lugar, las cuales se enmarcan en períodos de corto y largo plazo. «Exacto, hay aspectos en lo inmediato, pero también hay otros problemas de fondo que estamos evaluando. Aquí se va a iniciar un sumario sanitario, se hizo recién el levantamiento de actas, donde se están observando las faltas y los problemas que existen, de tal manera de dar curso a este sumario, donde lo inmediato es la prohibición de funcionamiento, cuestión que es obvia, porque no se puede funcionar en esas condiciones, pero también queremos incorporar ahí algunos elementos que estamos observando, que tal vez son soluciones a más largo plazo y que también deben ser resueltas por parte de la administración del mercado», comentó Méndez.

Finalmente, Mirta Valle, una de las locatarias del Mercado Municipal, reconoció la preocupación que existe entre sus pares por el indefinido cierre y explicó la situación que se produjo durante la jornada. «Soy del restorán que está al final, muy antiguo de acá, somos una familia y llevamos muchos años acá en el mercado, yo vengo siendo como la cuarta generación que está a cargo. Nos complica esto, nos afecta mucho a nuestra gente; por ejemplo, en mi lado hay diez personas que trabajan conmigo y nosotros acá en el mercado, cada tres meses aproximados se están haciendo algunas mantenciones, se está succionando el agua, donde la mayoría de los restoranes tienen cámara desengrasadora y lamentablemente ha ocurrido esta situación.

«Nunca antes había sucedido esto, hasta cuando se hicieron reparaciones acá afuera (repavimentación de Traslaviña) y ahí empezaron a ocurrir estos acontecimientos, pero no se sabe, son deducciones que uno saca. Se tomó la decisión de limpiar y de succionar las aguas, y el resultado de esto fue que las aguas no salieron, porque la empresa (Esval) trató de hacer un hidro lavado, que significa que tiran agua a muy alta velocidad, para poder limpiar todo y que salga todo por el alcantarillado, y no se pudo, porque el agua se devolvió», complementó.

