Exhuman cuerpos para determinar si corresponde a mujer fallecida por Covid

En marco de querella ante error en la entrega del cuerpo por parte del Hospital San Camilo, que por aquel entonces se encontraba colapsado por la pandemia del Covid 19.-

El día de ayer se llevó a cabo la exhumación de dos cuerpos en el Cementerio Parque Almendral, con el objetivo de establecer si alguno de ellos corresponde a Margarita Núñez Nanjarí, mujer de 93 años de edad que falleció hace dos años a causa del covid en el Hospital San Camilo.

Su cuerpo sencillamente se extravió y la familia no sabe dónde está enterrado. Por eso presentaron una querella y ayer correspondió realizar esta acción necesaria para saber y dar tranquilidad a la familia.

Nuestro medio estuvo en el Parque Almendral, donde estaban presentes familiares, abogado querellante Fernando Castañeda Magna, personal del SML, Fiscal Eduardo Fajardo de la Cuba.

Entre los familiares estaban una hija y su nieta Evelyn López, con quien conversamos sobre este procedimiento.

– ¿Qué significa esta diligencia que se está realizando hoy día?

– Es un paso importante que logramos después de un largo proceso y lograr saber la verdad dónde está mi abuela. Nos ha costado montones, nos hemos movido por muchas partes y como que ya estamos llegando al término de este proceso tan largo y doloroso. De hecho estamos acá con mi mamá, que está delicada de salud, le dijimos que no viniera y quiso venir igual, y ojalá que sí sea mi abuela la que esté ahí en esa sepultura.

– ¿Qué opinión tienen ustedes que estén en este trámite en el fondo?

– No deberíamos, se supone que en el momento, entiendo que estemos en pandemia, pero las personas tienen que hacer con delicadeza su trabajo; o sea, perder un cuerpo como quien pierde un papel no es lo mismo; o sea, la respuesta que en ese momento nos dieron, era como que se había perdido un papel y era mi abuela, entonces ojalá con esto aprendamos que a futuro no tienen que pasar estas cosas.

– Evelyn, por favor si podemos refrescar la memoria a nuestros lectores, ¿de qué estamos hablando y por qué estamos acá en el Parque Almendral?

– Bueno, lo que pasó en tiempo de pandemia, mi abuela cayó por covid al hospital, luego de dos días falleció y en el momento que nosotros la fuimos a buscar para ser enterrada, nos informa el hospital que el cuerpo de mi abuela no está, que estaba desaparecido y que no sabían dónde estaba. Para nosotros fue terrible; o sea estar, en el cementerio y que nos avisen que no hay cuerpo, que mi abuela no está, que desapareció, fue horrible, una experiencia que no se la doy a nadie, a nadie. De hecho todos los familiares quedaron impactados porque estábamos esperando que llegara, lo lógico que todos esperamos, un cuerpo, un féretro y no tuvimos nada.

– ¿Qué pasó después?

– Nos fuimos al hospital y logramos que entraran dos familiares, justamente fue mi hermana y mi prima para hablar con el director del hospital, que nos dieran una explicación de qué había pasado.

– ¿Qué les dijeron ahí?

– Que se había perdido el cuerpo y que ellos especulaban que podría ser tal persona, pero tampoco nos aseguraban.

– ¿O sea ustedes no enterraron a nadie finalmente?

– A nadie, a nadie, tuvimos que pedir después al cementerio que nos cerrara el hoyo porque no enterramos a nadie, no quedó nadie en esa sepultura.

– ¿Ahí ustedes iniciaron un proceso judicial?

– Exactamente, porque nos asesoraron que iniciáramos proceso judicial, porque si nos quedábamos ahí nunca íbamos a saber dónde está mi abuela, entonces tuvimos que gastar, invertir de nuestro bolsillo para poder saber dónde está mi abuela.

– Hoy día estamos acá esperando que ese cuerpo que se exhume sea el de su abuela.

– Sea el de ella, o sea estamos esperando. Hay un porcentaje que puede ser y uno que no.

– Claro porque ahora viene la espera de realizar todo el examen de ADN ¿ya se hicieron ustedes ya o no?

– Sí, mi mamá lo hizo el día de ayer (martes) y ahora vamos a esperar lo que resulte de acá del cementerio.

– Evelyn, cuéntanos sobre tú abuelita, ¿quién era?

– Bueno, mi abuela, una mujer de esfuerzo, de trabajo.

– ¿Era costurera?

– Costurera, fue temporera.

– ¿Profesora o no?

– No, pero ella fue temporera acá en la zona, trabajó por muchos años en las nueces, en las uvas.

– ¿El nombre?

– Margarita Núñez Nanjarí. Ojalá que sí sea, que hoy día podamos saber, sé que este proceso del ADN demora unos días, pero tenemos la esperanza que sea ella.

– Y les va a dar tranquilidad a ustedes.

– Sí.

– ¿Están preparadas para los dos escenarios?

– Estamos preparados para cualquier escenario, en caso que no sea, vamos a seguirla buscando, no es algo que aquí se va a cerrar.

– Ya pero la primera pista es que podría estar acá.

– Podría estar acá, es la primera pista, hay que partir por algo.

– ¿Tu madre qué piensa, esperanzada también?

– Esperanzada… sí, muy esperanzada.

EL ABOGADO

También conversamos con el abogado de la familia, Fernando Castañeda Magna, quien nos dijo que esta diligencia va a permitir tener claridad respecto de si el «cadáver que está acá corresponde o no al de la fallecida señora Margarita, y como lo comenté hace un rato, la familia ya se practicó el examen de sangre que va a permitir cotejar estos restos con la sangre de la familia para determinar si es que existe o no ADN relacionado en ese sentido. Nosotros creemos que hoy, después de esta investigación que ya lleva un buen tiempo, creemos que hoy se da un paso importante. Nosotros entendemos que todos los retrasos y todas las demoras forman parte de lo que actualmente nos toca vivir como sistema, pero no obstante a ello agradecemos que a través de un proceso bien transparente se pueda determinar con precisión quién es la persona que está ahí y para que ellos también a su vez puedan tener tranquilidad respecto de cómo van a seguir ellos en lo sucesivo. Por tanto nosotros estamos en esa sintonía y agradecemos en el fondo al sistema nos da esta oportunidad de poder llegar a la verdad», indicó.

EL FISCAL

Decir que esta diligencia estuvo encabezada desde el Ministerio Público por el fiscal jefe de la Fiscalía de San Felipe, Eduardo Fajardo, quien señaló que esta diligencia de exhumación es para efectos de establecer la identidad real «de los cuerpos enterrados, en este caso atendido un posible error de entrega por el Hospital San Camilo en el periodo de pandemia, donde hubo una cantidad importante de muertes, principalmente adulto mayor producto de covid. Entonces lo que se va a hacer ahora es levantar muestras de ADN, eso básicamente, para ser cotejo con los familiares y establecer la real identidad de los cuerpos, si corresponde o no a los que fueron entregados por el hospital», señala.

– Fiscal, al estar el Ministerio Público encabezando esta diligencia, ¿es porque se persigue alguna responsabilidad penal?

– Hay una querella por un delito de falsificación y eventual inhumación ilegal. Se está investigando aquello, esta diligencia fue solicitada por la familia y es la vía para establecer si efectivamente hubo o no hubo error, y de ahí se sigue una línea investigativa si hay delito o no hay delito. Pero esta es la primera parte, al menos como diligencia para establecer si efectivamente corresponde al familiar fallecido; no habría nada que investigar si no corresponde, ahí podremos trazar una eventual línea de investigación.

– Lo otro, el tiempo que demora, porque ayer ya se hizo el examen de ADN la hija.

– Eso ya lo ve el Servicio Médico Legal, es relativo, va a depender un poco del personal y del tiempo del servicio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...