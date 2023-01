Guardia necesita materiales de construcción para reconstruir su casa

A una semana del devastador incendio:

Ayer se cumplió una semana del incendio ocurrido en la Villa Sarmiento de Los Andes, donde el fuego destruyó la casa del guardia de seguridad Rodrigo Villegas, hecho por el cual guardias del valle de Aconcagua, encabezados por el jefe de Grupo, Gabriel Orellana, comenzaron una campaña para ir en ayuda de su colega, la cual ha rendido sus frutos porque ayuda ha llegado.

De todas maneras nuestro medio quiso conversar con el propio afectado, en este caso Rodrigo Villegas, quien nos comenta que está muy agradecido de la colaboración que ha recibido y que en estos momentos lo que más necesita son materiales de construcción, porque no halla la hora de levantar nuevamente su vivienda.

– Rodrigo Villegas, cuéntanos un poquito cómo estás de ánimo.

– O sea, ya ahora ya un poquito más de ánimo. Estamos empezando a reconstruir la casita aquí, pero igual la pena está (…) Fue muy grande el incendio. Yo no me encontraba acá en la casa, estaba en el trabajo cuando me fueron a avisar. Pero acá se quemaron dos casas y media.

– Quedaron damnificados ustedes. Tú, tu familia, ¿cuántos son?

– Acá en la casa somos seis. Mis papás que son los dos adultos mayores, mis dos hijos, mi señora y yo.

– ¿Qué se sabe de la causa del incendio? ¿Han logrado averiguar algo?

– Bueno, lo que mi papá me contaba es que había puesto a calentar pancito en un horno, y el horno eléctrico explotó.

– Esa sería la causa en el fondo.

– Claro, podría ser, pero no estamos seguros. Bueno, ellos tienen el informe de Bomberos, yo no sé nada todavía, no me han comunicado nada acá todavía.

– ¿Qué opinión te merece la campaña que han iniciado tus colegas?, ahí Gabriel Orellana encabezándola. ¿Cómo ha ido con eso?

– Bueno, vino mi jefe el día del incendio. Él me dejó su buen aporte aquí, me dejó hartas cositas, y los chiquillos me han estado llamando constantemente, así que… no, estoy bien agradecido de ellos porque están bien preocupados por mí.

– ¿Esperaba una respuesta así de ellos?

– La verdad no, porque somos bien distantes con los jefes, entonces no… pero sí se han portado súper bien en estos momentos conmigo.

– ¿Qué es lo que estás como necesitando más urgente ahora?, que la gente te pudiera cooperar.

– Mire, yo subí una publicación a Facebook, que nosotros en realidad dinero no queremos, si lo que queremos es por último si la gente tiene un ladrillo en la casa, un ladrillo a nosotros nos sirve. Nos sirve para empezar a levantar esto.

– O sea, tiene que ver con materiales de construcción en el fondo.

– Claro, materiales de construcción es lo que necesitamos para levantar luego acá. Lo que pasa es que están mis papás en la casa de mi hermana y ellos quieren puro venirse para acá y la idea es levantar luego esto para que ellos se vengan.

– ¿Y han logrado reunir algo? Porque vi unas fotos ahí, una gran cantidad de ladrillos ahí parece.

– Claro, mi sobrino, él me donó 250 ladrillos que le iba a hacer una ampliación en su casa y me dijo que los fuera a buscar, entonces ya tenemos para empezar.

– Ahora se necesitarían maderas, clavos, todas esas cosas, cemento.

– Claro. Clavos, cemento, otro poco de ladrillos, porque estaba sacando la cuenta y entran 5.000 ladrillos acá en la construcción.

– O sea , 5.000 ladrillos viene siendo como la meta en el fondo.

– Claro, es que es lo que entra. Por ser, yo siempre he trabajado en construcción, entonces ya cubicamos todo y entran 5.000 ladrillos.

– Si la gente quisiera cooperarte, sería en esa parte de material de construcción.

– Claro, material de construcción. Se le agradecería mucho a la gente que cooperara con materiales de construcción.

– Tu señora, tus hijos, tus papás, ¿cómo están ahora ellos de ánimo? ¿Aceptando todo lo que sucedió?

– Por ser mi señora y mis hijos ya aceptaron ya que hay que reconstruir de nuevo, todo eso. Son mis papás que están anímicamente decaídos porque era su casa, son recuerdos de años, entonces ellos están anímicamente mal.

– Rodrigo, no sé si quieres agregar algo más en esta entrevista. Bueno, hacer un llamado a la gente en el fondo, que si te quiere cooperar que sea con materiales de construcción.

– Claro, porque lo que más necesitamos son materiales de construcción para poder levantar luego nuestra casa y empezar a vivir ahí. Porque se destruyó completamente.

Gabriel Orellana nos comentó que había llegado una lavadora de donación por parte de una señora, mientras que otro guardia cooperó con un refrigerador.

La ayuda se puede canalizar a través del WhatsApp +56 9 5067 3867, sólo WhatsApp.