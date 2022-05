Históricos del Uní se recuperan de accidente vascular y caída en la playa

‘Monito’ Gálvez y ‘El Huaso’ Olmos:

Recuperándose de un accidente doméstico y de uno cerebro vascular se encuentran dos de los jugadores históricos de Unión San Felipe. Se trata de los queridos Salvador ‘Mono’ Gálvez y Hernán ‘Huaso’ Olmos.

Así lo confirmó otro histórico como es ‘Cocoa’ Villarroel, haciendo pública su preocupación de toda la gente de la época del glorioso Uní Uní ‘71 y de todo San Felipe «por la salud de Hernán Olmos que tuvo un accidente vascular, pero que ya está en franca recuperación, está muy bien con su enfermedad. El ‘Monito’ Gálvez ya salió de su operación, porque tuvo un accidente y se golpeó la cabeza, lo operaron, estuvo hospitalizado como 4 a 5 días y ya está bien gracias a Dios. Así es que son personas por quienes estamos preocupados por la salud de ellos, pero digo tranquilos, yo paso a verlos a cada rato, incluso ayer estuve con Hernán Olmos y cualquier cosita que nosotros estamos atentos para cooperar con ellos», dice.

– ¿El ‘Huasito’ Olmos ya está en su casa?

– Sí, está en su casa en Artemón Cifuentes. Ahí vive él así es que si tienes la oportunidad de ir a verlos, anda a verlos.

– ¿El ‘Monito’ Gálvez?

– Ahí en la Villa Aconcagua, está bien, recuperándose bien gracias a Dios.

– ¿Qué le pasó a Olmos?

– Le dio un accidente vascular, estaba en la casa y dice que le dio de repente el accidente vascular; no se sabe cómo le vino, algo relacionado con el corazón, dijo, porque él ha sido un jugador muy sano, entonces es raro que le dé una enfermedad así y de ese tipo es más o menos grave, pero como te digo, al principio se pensó que podía ser con cosas más fatales, pero gracias a Dios está muy bien hoy día. Yo por intermedio del diario le mando muchos saludos y que la gente de San Felipe esté tranquila porque ya está en plena recuperación.

– ¿El ‘Monito’ Gálvez tuvo un accidente en la playa?

– ‘Monito’ Gálvez se cayó en la playa, se golpeó la cabeza, le salió un tremendo tumor y gracias a Dios lo operaron, estuvo como 10 días hospitalizado y está bien ya. Yo me comunico con él casi todos los días por teléfono, porque es mi obligación comunicarme con los ex jugadores para saber el estado de salud y comunicarle a la gente y a los amigos.

BEALS VISITA Y OFRECE AYUDA MÉDICA

Este día domingo ambos históricos del Uní Uní recibieron la visita del ex alcalde Christian Beals Campos, quien a parte de visitarlos les ofreció ayuda médica. «Preocupado de los ex futbolistas de Unión San Felipe, especialmente de su estado de salud de algunos. Hemos visitado el día de hoy (domingo) a Salvador Gálvez y al señor Olmos, los cuales están convalecientes, evolucionando bien, y ofreciendo mi ayuda médica, porque siempre he estado atento a las situaciones de los ex futbolistas que le dieron gloria a San Felipe. Así es que ha sido un agrado verlos y estar a su disposición en cualquier situación médica», señaló el ex edil.

Por su parte ‘Cocoa’ Villarroel agradeció la visita del ex alcalde Christian Beals Campos, indicando estar muy con contento de «haberme encontrado con el doctor Beals y con nuestro amigo Pantoja para ir a visitar a los amigos del ’71, que algunos están muy delicados de salud. Creo que es una gran forma de que alguien nos ayude alguna vez porque nosotros estamos muy abandonados, así es que le agradezco al doctor y a ti Pantoja, la deferencia que han tenido con nosotros», señaló.