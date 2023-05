Malditos le robaron todo a mujer en su taller de costura en Avenida Riquelme

Los tres sujetos se llevaron diversas especies y la dejaron de brazos cruzados.-

Un millonario robo afectó a una mujer que tiene su taller de costura en la Avenida Riquelme de nuestra ciudad de San Felipe. Tres delincuentes forzaron la puerta, ingresaron y prácticamente desvalijaron su lugar de trabajo. Máquinas de coser industriales, materiales y otros elementos electrónicos, fueron los que antisociales se llevaron desde el local.

La víctima, quien pidió reserva de su identidad, comentó que «me entraron a robar y me dejaron de brazos cruzados y me robaron todo, todo, hasta las tijeras. Se llevaron cuatro máquinas, una industrial y las otras. Esto fue antenoche (madrugada del lunes), se metieron a las 23:00 horas y salieron a las 5:00 de la mañana, hasta hicieron fuego adentro con las tablas del suelo, hicieron una fogata y pudieron haber provocado un incendio, o sea, maldad extrema».

La emprendedora además señaló que «yo me dedico a todo lo que es cortinas y todo lo de decoración, yo ahí tenía mi taller hace ya cinco años, esa casa no vive nadie, pero yo tenía mi taller ahí.Son tres personas las que ingresan, abrieron la puerta a puras patadas».

Además de sus máquinas, los malvivientes le robaron otros implementos, incluso trabajo que le habían encargado algunas clientas; «fuera de eso me robaron microondas, estufa, hervidores, unas tijeras eléctricas, estamos hablando de 1,6 millones de pesos, no eran solamente las cuatro máquinas, la máquina industrial es cara, pero además me robaron telas, trabajos de clientas».

Situación que lamentablemente la deja literalmente de brazos cruzados, puesto que no tiene cómo reabrir su local. «Yo ahora no puedo trabajar, no tengo cómo trabajar, de hecho, he pensado en cerrar el negocio, si sigo trabajando va a ser en mi casa, no puedo estar allá», indicó.

Finalmente, la víctima hizo un llamado a que si alguien detecta que las máquinas son ofrecidas para la venta, sobre todo en redes sociales, puedan dar aviso a las policías, «la gente se ha portado súper bien, han publicado las fotos, pero las que se están vendiendo no son las mías», cerró.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...