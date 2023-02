«No hay voluntad del municipio para acercarse a la feria y fiscalizar como corresponde»

Presidenta de los ‘Chacareros’ de Feria Diego de Almagro:

Esperan que de una vez por todas las autoridades combatan la delincuencia y el comercio ilegal en el lugar.-

La presidenta del Sindicato de Chacareros de la Feria ‘Diego de Almagro’, Janet Carrasco, expresó su esperanza en que la reunión sostenida el viernes pasado con autoridades, sirva para ‘sacar algo en limpio’ porque ya son muchas las reuniones y mesas de trabajo por el tema seguridad en la feria, y hasta ahora nada se ha hecho para combatir la delincuencia y el comercio ilegal.

Conversamos precisamente con la dirigente sobre las repercusiones que podría tener y los objetivos de esta reunión que sostuvieron como chacareros con la delegada presidencial Maricel Martínez.

Sobre lo mismo, Carrasco señaló que la «reunión del viernes pasado era principalmente para ver los temas de seguridad en la Feria Diego de Almagro, ya que de parte del municipio, a pesar que fueron funcionarios de la Municipalidad en representación de la alcaldesa, los cuales la respuesta no ha sido muy satisfactoria de parte del municipio. Debo admitirlo, hemos tenido muchas reuniones, muchas mesas de trabajo, en definitiva no hay inspectores municipales para que se acerquen a fiscalizar en la feria del día domingo, porque no pueden pagar horas extras, porque no tienen fiscalizadores, no pueden contratar más fiscalizadores. Eso nos aqueja, nos da bastante preocupación, por eso llegamos a tener esa reunión con la Delegada y autoridades que ya le mencioné».

– ¿Espera sacar algo en limpio?

– Esperamos que de esta reunión saquemos algo pronto, que haya fiscalización de parte de Carabineros, eso es lo que nos dijeron, que se iba a realizar. Ojalá sea lo más pronto posible. Nosotros como dirigente empezamos a analizar ya que llevamos bastante tiempo trabajando en esto, muchos años trabajando en la feria, han pasado diferentes alcaldes, diferentes autoridades. Y quiero mencionar que la falta de voluntad de parte del municipio lamentablemente está, no quería decirlo con esas palabras, pero no hay voluntad para acercarse a la feria de Diego de Almagro y hacer una fiscalización como corresponde. No está de parte del municipio. Cuando estuvo don Cristian Beals de suplente, había voluntad porque estaba la camioneta de seguridad de la municipalidad, iban los inspectores municipales también, así que yo considero que ojalá se pudiera hacer lo mismo en este momento, ya que la feria está descontrolada, hay mucho comercio ilegal, hay coleros, la olla, la cocinería que está clandestina. En su momento el señor del Seremi de Salud, habían dicho que le iban a dar la posibilidad a las personas que regularizaran su emprendimiento, lo cual es tremendamente difícil, porque son personas ilegales que ni siquiera ellos tienen su reglamentación correspondiente. Entonces, ¿cuándo van a regularizar su emprendimiento? Si lavan sus productos en la calle, en baldes de esos. Es un foco de infección. Así que los coleros están destrozando, están perjudicando mucho al comerciante establecido, porque la competencia desleal es tremenda, los precios que ellos tienen a bajo costo, porque no se sabe la procedencia de sus productos. Así que esperamos, tenemos confianza todavía en esta autoridad, en esta alcaldesa la señora Castillo, que ojalá… y las personas de su equipo. Su equipo es muy amplio. Nosotros hemos tenidos reuniones con diferente integrantes de su equipo, con diferentes abogados, con administradores, con innumerable cantidad de personal que trabaja con ella y que no han resuelto el problema que tenemos en la feria que es la falta de fiscalización.

– ¿Y hace mucha falta?

– Demasiada falta. En todos lados hace falta fiscalizadores, carabineros, y sobre todo en la feria que es un lugar tan amplio, va mucha gente a comprar porque es accesible a la gente, a los buenos precios, a la calidad, entonces la gente se acerca el día domingo porque en la semana trabaja y es tremendamente importante que haya fiscalización, carabineros. Ha habido ‘carterazos’. Yo sé que todos en la vida han habido ‘carterazos’, pero ahora ha aumentado por las aglomeraciones, por la falta de fiscalización.

Señalar que en la reunión participaron la delegada presidencial provincial, la coordinadora regional de Seguridad Pública, el jefe de la Oficina Provincial de la Seremi de Salud, Carabineros y funcionarios de la Municipalidad.