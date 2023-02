No vidente denuncia que cayó a profunda zanja por no estar señalizada

Empresa no le ha respondido y asegura que las señales estaban:

Un lamentable accidente sufrió la señora Nubia Sola en el sector de la Villa El Canelo, luego que, en su condición de no vidente, cayera a una zanja de unos dos metros de profundidad debido a que, según denuncia, no se encontraba debidamente señalizada.

La zanja fue realizada por una empresa privada, ‘Mercadal’, que ejecuta algunos trabajos en el borde estero de la mencionada villa, quienes rechazan cualquier responsabilidad en el accidente.

Según nos relató la afectada, el hecho se registró la tarde del pasado viernes 3 de febrero. «Salí muy temprano donde una amiga a tomarme un té y de regreso por el camino habitual por el que yo transito hacia mi casa, había como una zanja muy profunda. No me percaté de eso. Mi bastón no me indicó que había ningún obstáculo, así que pasé derecho y bueno, me caí a esa zanja de casi 2 metros. Terrible, porque todavía ando con dolores. Llegó Bomberos a sacarme y el Samu. Me llevaron al San Camilo, y de ahí del San Camilo me trasladan a Los Andes. Bueno y ahora estoy tratando de hacer algo judicial, porque las personas encargadas de eso me envían por todas partes, al municipio, al Serviu, que ellos «no tienen nada que ver». Es una empresa ‘Mercar’, creo que se llama, que solamente he tenido contacto una vez con el señor Ricardo, que es el prevencionista de riesgos. Me informó también que iba a ir el jefe de él a hablar conmigo, hasta ahora no ha llegado. Y bueno, aquí he estado tratando de juntar documentos porque, disculpando la expresión, me piden el carné hasta de defunción para que ellos verifiquen que fue verdad lo que pasó.

– ¿Pero por qué cae a una zanja, hay alguna construcción? ¿Dónde fue esto?

– Esto es en El Canelo. Ellos están hermoseando el borde estero, pero no sé cuál es el motivo que ellos hicieron un forado ahí en la vereda donde transita la gente. Hicieron un forado, como le digo, casi de 2 metros de profundidad.

– ¿Y usted no vio? O sea, perdón. Sabemos que es ciega, pero, ¿no sintió nada con el bastón?

– No, no me percaté de nada con el bastón, no había ningún obstáculo, y usted sabe que el ciego siempre busca un ladito donde pasar, pero ese ladito donde pasar estaba sin ninguna señalización. Sin ningún obstáculo en el fondo que indicara que había peligro, entonces yo llegué y pasé y me caí a la zanja.

– ¿Y tuvo lesiones?

– Gracias a Dios, lesiones graves no. Hematomas, golpes, pero tengo grandes dolores de espalda, cadera. Me da miedo los riñones que me palpitan y cosas así. Ahora estoy con terapia, haciéndome terapia para los dolores. Va un masoterapista a la casa a hacerme masajes para bajar un poco el dolor de la espalda.

– ¿Usted hizo la denuncia en Carabineros, algo, o qué pasó?

– Yo hice la denuncia en Carabineros, que ya pasó a tribunales. También adjunté todos los documentos para hacer una demanda legal. Porque ellos, como le digo, ‘se tiran la pelota’. Voy por todas partes, nadie tiene culpa de nada, nadie se hace responsable de la situación.

– ¿Qué busca usted con hacerlo público?

– Especialmente nosotros, los ciegos, tenemos que tener calles buenas, tenemos que tener unos avisos buenos. Si van a hacer una zanja ahí, no sé, que vayan bien resguardadas con madera.

– ¿Con señalética puede ser?

– Bueno, señalética no mucho porque no vemos, pero algo que… Esos tubos que tienen un nombre, no me recuerdo. Esos tienen que ir llenos de agua para que no se muevan y esos están vacíos. Entonces usted le da un chute y se mueven. Tiene que ser algo bien resguardado, nosotros los ciegos no podemos ver. O sea, una persona tiene que hacernos un lado para que nosotros podamos pasar. O sea, yo creo que la comunidad no tiene educación. Le falta un poquito de educación en la parte del no vidente, de la persona con discapacidades diferentes para que nos ayude. Ellos, si están haciendo algo malo, tienen que pagar por eso, por lo malo que están haciendo.

– ¿Qué espera de la empresa?

– ¿Qué espero de la empresa? Bueno, que la empresa se haga presente, que me pueda ayudar en los gastos médicos que estoy haciendo, que estoy corriendo por mi cuenta, porque yo soy una persona que vive de la caridad de la gente, lamentablemente es así, porque recibo plata de la feria, salgo a recorrer las calles para juntar monedas, y de eso yo tengo que pagar las terapias, exámenes y todas esas cosas porque quiero hacerme un examen al pulmón y a los riñones, que a mí me tiene preocupada realmente. Porque el sistema público no me va a decir «ya, te vamos a examinar esto y esto porque te caíste». No, el sistema público puede demorar un año, cuando a ti ya te puede dar una enfermedad totalmente grave.

LO QUE DIJO LA EMPRESA

Miguel Jujiara, prevencionista de Riesgos de la empresa ‘Mercadal’, consultado por nuestro medio dijo lo siguiente: «Mire, las labores del día viernes es dejar todas las excavaciones cercadas porque obviamente nosotros trabajamos el día viernes hasta la una de la tarde. Ese día yo como respaldo, tengo que tener respaldo fotográfico, en el cual en el cerco teníamos una cinta de peligro, después de la cinta de peligro venía un ‘New Jersey’ de plástico y después venía un montón de tierra la cual salió de la excavación. La señora, por lo que me comentó a mí, venía en dirección hacia su casa y justamente estaban esas barreras, las cuales ella dice que no había nada; yo tengo el respaldo fotográfico del día viernes 3 de febrero. Nosotros llegamos el día lunes y el cerco estaba tal como lo dejamos el día viernes, ese es nuestro respaldo y tengo respaldo fotográfico al respecto», dice.

– ¿Eso es lo que pueden comentar ustedes?

– Claro, estaban las protecciones correspondientes, todos los cercos apropiados.

– ¿Qué podría haber pasado, don Miguel?

– Lo ignoro, lo desconozco, porque la versión que dice la señora es que no había escombros, que no había barreras ‘New Jersey’, que no había nada, pero obviamente como tengo un respaldo fotográfico… Ese es mi respaldo, no sé qué le pudo haber pasado a la señora la verdad.

– Ustedes como empresa, ¿hay algo que vayan a hacer por ella, responder, no sé reembolsando gastos o respondiendo en ese sentido?

– Eso no puedo tomar una determinación yo porque solamente soy el prevencionista de riesgos y soy un trabajador más de la empresa. Esas decisiones las tiene que tomar directamente el dueño de la empresa.