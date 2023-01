Preocupación por billetes de 10 mil pesos con figura de auto en lado derecho

Bastante atención llamó este día viernes la circulación de unos billetes de 10 mil pesos con la figura de un auto en la parte superior derecha, justo al lado de la imagen de Arturo Prat. Las razones de la preocupación son bastante valederas, porque no se entiende por qué aparecen estos billetes, de dónde salieron, quién los imprimió.

Los antecedentes sobre estos billetes nos lo entregó la dueña del local de comida rápida ubicado en calle Merced de San Felipe, nos referimos a la ‘Tía’ Mabel Nochez, quien tuvo la oportunidad de tener en sus manos uno de estos billetes.

«Sí, lo recibí y me llamó la atención que tenía un autito en la parte donde tiene el sello de agua. Yo entre bromas le dije ‘Arturo Prat con un auto, deberían haberle puesto un barquito, está moderno, anda en autito’, dije yo. La señora viene de Putaendo, es profesora, dice que fue al cajero, porque la señora se sintió preocupada, porque me dijo ‘pero es falso’. Yo lo miré y tenía el sello de agua. Y la señora dice que fue al cajero, sacó tres billetes… los tres tenían el autito. Así es que dicen que tienen que llevarlo al banco para cambiarlo. Pero me llama la atención a mí por qué, de dónde salió, cómo lo imprimieron. Porque una es copuchenta y quiere saber por qué, o va a pasar lo mismo con esas monedas que salieron malas, de 500, de 100, que después de tiempo están pagando más. A lo mejor no era la suerte para mí porque yo le dije a la señora: ‘Si usted no necesita ocuparlo, guárdelo’, porque a lo mejor van a tener un valor más adelante, eso nomás», cuenta.

– ¿La señora compró finalmente?

– Sí, compró, pero yo le saqué una fotito ahí y se lo entregué. Ella me pagó con billetes de mil porque también quedó media preocupada, como diciendo ‘fui a sacar plata en el cajero en Putaendo y salió este billete’, y usted sabe cómo están las platas, las fiestas, están medias cortas, había dicho la señora más que me hayan dado billetes falsos, pero no se veía que era falso.

– ¿Lo tocó usted?

– Sí, lo toqué y lo miré, tenía el sello, todo justo que el autito le tapa un poquito el sello, pero tenía todas las otras partes iguales, solamente con el autito en la fotito que yo le pasé a usted.

– ¿Usted llamó al banco?

– Me dijo que llamara al bancó, llamé y me dicen que tenían que ir para cambiarlo en sucursal de Putaendo o acá en San Felipe porque ahí se lo iban a cambiar.

Como medio llegamos hasta la sucursal de San Felipe donde el encargado del servicio de atención al cliente nos dijo que efectivamente, si las personas tenían alguna duda, que se acercaran hasta la sucursal o también depositarlos en sus respectivas cuentas RUT, pero en principio los billetes puede ser usados porque no serían falsos.