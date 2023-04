Sentencian a 15 años efectivos a sujeto que violó y embarazó a niña de 13

Este lunes 24 de abril, a eso de las 17:30 horas, el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe condenó a 15 años de cárcel efectiva a un hombre mayor por el delito de ‘Violación a Menor de 14 Años’, luego que se comprobara que en 2018 mantuvo relaciones sexuales con una niña que en esa fecha tenía 13 años de edad, a quien dejó embarazada.

Esto fue ratificado por el fiscal especialista en delitos sexuales de la Fiscalía Local de San Felipe, Alejandro Bustos, indicando que «efectivamente el día de ayer (lunes) alrededor de las 17:30 horas, tuvo lugar la lectura de la sentencia condenatoria del imputado que habíamos acusado. Este hombre de 59 años que en el 2018 había mantenido relaciones sexuales con una niña de 13 años, dejándola embarazada, ofreciéndole dinero para mantener relaciones sexuales con ella. La defensa solicitó en su oportunidad la absolución del acusado, aseverando que la fiscalía no iba a tener pruebas suficientes para poder obtener sentencia condenatoria; la prueba rendida fue bastante contundente, armónica entre sí y logró convencer al tribunal que los hechos eran como lo estaba postulando el ministerio público. La defensa también pidió que se considerara la atenuante de irreprochable conducta anterior como muy calificada, es decir que se le diera un efecto más intenso al hecho de no tener sentencias condenatorias anteriores, el tribunal también desestimó esa petición de la defensa; también solicitó la defensa considerar otra atenuante que es la de colaboración sustancial», señala.

NO SABÍA SU EDAD

El fiscal Alejandro Bustos explicó que lo anteriormente señalado ocurre porque durante la investigación, «el imputado junto con su abogado defensor en su momento concurrió a la fiscalía voluntariamente a prestar declaración, él reconoció haber tenido relaciones sexuales con esta niña, al menos en dos oportunidades, reconoció que la niña se encontraba en situación de vulnerabilidad, que efectivamente le daba cosas a ella para como compensar el servicio prestado, sin embargo lo que señaló el imputado en ese momento fue que desconocía la edad de la víctima, según él pensaba que tenía 18 años. Eso fue desacreditado por la fiscalía particularmente con la exhibición de fotografías de la víctima a esa fecha, donde era muy evidente que la niña aún no cumplía los 14 años, tenía una contextura muy menuda, es una niñita bastante delgada y además tenía facciones de niña pequeña, por lo tanto y la defensa tampoco rindió pruebas en ese sentido durante el desarrollo del juicio oral, lo que logró convencer al tribunal de la culpabilidad del acusado», dice.

– Este lunes fue dada a conocer la sentencia.

– Exactamente, se dieron estos detalles respecto la estimación de las circunstancias modificatorias atenuantes que pedía la defensa, en términos más intensos digamos, como circunstancias calificadas o como circunstancias atenuantes, y lo condena en definitiva a la pena de 15 años. Pena que atendida al ‘quantum’, digamos a la extensión de la misma y la naturaleza del delito, es de cumplimiento efectivo.

– ¿Él estaba en prisión preventiva o estaba en libertad durante la investigación?

– No, estuvo en prisión preventiva desde la formalización, esto es desde mediados del año pasado que se encuentra privado de libertad.

– Esta pena es efectiva, para que nuestros lectores entiendan.

– Es en la cárcel, intramuro, porque hay ciertas penas que atendida su naturaleza o el quantum de la extensión de la misma, deben ser cumplidas -cumpliendo ciertos requisitos- en libertad, como se conoce la remisión condicional de pena, libertad vigilada, que están establecidas en la ley. En este caso es efectiva, no tiene derecho a ninguna pena sustitutiva, debe ingresar a cumplir en la cárcel.

– ¿Ingresó directamente a la cárcel?, se lo pregunto porque quedan días para presentar algún recurso de nulidad.

– Exactamente, desde la lectura de la sentencia hay un plazo de 10 días para poder deducir recurso en contra del fallo.

– ¿Esos diez días son de corrido, fiscal?

– Son de corrido.

– ¿Los deja conforme a ustedes como Ministerio Público esta sentencia?, porque independiente de todo usted estaba solicitando 20 años.

– Sí, la pena a juicio de la fiscalía se ajusta a derecho. El cálculo que hizo el tribunal, cálculo que entendemos es adecuado, está dentro de los tramos posibles de imposición de pena y dentro del tramo a imponer es la pena más alta dentro del presidio mayor en su grado medio, que va desde los 10 años y un día a 15 años, el tribunal lo acusó en su mayor extensión.

– Lo otro, la familia de la víctima ya se enteró, ¿cómo quedaron ellos con esta sentencia?

– Sí, la familia está muy contenta, están satisfechas por el trabajo hecho y porque en definitiva la persona cumpla con una sanción por el daño que le causó a esta niña.

– Fiscal, puede refrescar la memoria para nuestros lectores.

– En noviembre del año 2018, en el Hospital San Camilo de San Felipe, le hacen una atención a esta niña, en ese momento de 13 años, por un malestar, y se dan cuenta se encontraba embarazada. El hospital está obligado por lo tanto a hacer la denuncia por tomar conocimiento de la existencia de un delito, recordemos que toda acción sexual con una o un menor de 14 años siempre es delito y por lo tanto se inicia la investigación de acuerdo a la ficha clínica de la niña, los exámenes fetales se logra establecer que el embarazo tuvo lugar aproximadamente entre fines de agosto y finales de octubre, y eso permitió establecer además la autoría, se mandó una orden de investigar a la Brisexme, ellos le toman declaración a la víctima y de acuerdo al periodo que tuvo relaciones sexuales con el sujeto, es que se logra establecer la identidad.

– Fiscal, ¿la familia de la víctima se entera solo cuando sintió este malestar y la llevaron al hospital, no tenían idea ellos?

– La familia, sus cuidadores, toman conocimiento a través del programa de intervención especializada al cual estaba sujeto la niña. Ellos toman conocimiento de esa manera, no directamente a través de la niña. Lo importante que la familia estaba comprometida con el proceso, prestaron declaración durante la investigación, además tenían todo su compromiso durante todo el juicio oral, declararon todas las personas que tenían conocimiento acerca de lo ocurrido y esa colaboración, declaraciones, fueron sumamente relevantes para obtener sentencia condenatoria; la víctima no declaró en juicio, ella no quiso presentarse, no quiso rememorar estos hechos, pero con la declaración de esta familia que estaba muy comprometida, más el resto de la prueba, naturalmente la declaración de los funcionarios policiales y de las funcionarias del PIE que se logra establecer la culpabilidad del acusado.

Finalmente y respecto a la identidad del condenado, el fiscal explicó que prefería evitar dar cualquier antecedente sobre él, ya que al identificarlo se puede dar información que permita la identificación de la víctima.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...