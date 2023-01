Sujeto volvió del psiquiátrico para sembrar el terror en Población El Esfuerzo

Poco les duró la tranquilidad a los vecinos de Población El Esfuerzo, quienes nuevamente están viviendo una pesadilla que los tiene aterrorizados debido al regreso de un sujeto conocido como ‘El Joto’, quien siembra el terror entre las personas que viven en el lugar, a quienes amenaza, más ahora que regresó del hospital psiquiátrico de Putaendo.

Una vecina de la cual resguardamos su identidad por su seguridad, nos cuenta que «efectivamente lo que usted está diciendo es la verdad, este muchacho volvió a la población El Esfuerzo, donde de nuevo está llevando palets y basura. Han llamado a Carabineros porque el día sábado en la noche los vecinos estaban amedrentados por este tipo de nuevo. Resulta que volvió con sed de venganza, porque lo habían sacado de ahí y plantado árboles. Sacó algunos que había plantado la Municipalidad también, por lo cual los vecinos están bastante molestos y están atemorizados porque él grita en la noche que les va hacer no sé qué, lo de siempre, la gente ha estado con temor de fuego en esa población. Me llega a dar lata decirlo, porque no quiero seguirlo hablando, pero está enojado, tal por cual grita toda la noche, la gente no durmió el sábado en la noche. Ustedes van a entrevistar a nuestros vecinos y le van a corroborar lo que yo le estoy diciendo», señala.

– ¿Tiene temor los vecinos?

– Por supuesto, por eso nadie quiere hablar así en directo, o que ustedes vayan a entrevistarlos allá.

Le comentamos que hemos estado en el lugar y los vecinos no han querido hablar, a lo que responde que «ocupamos el teléfono, obviamente que nos da temor porque es un muchacho que no sé qué le habrán encontrado, un desequilibrio quizás, pero él no está bien, no está bien. No sé qué pasó con toda esa farándula que se hizo, yo agradezco que la municipalidad, después del llamado que habíamos hecho por intermedio de la radio Aconcagua, se hayan hecho cargo, pero hoy día eso se está tirando nuevamente por el suelo, porque el muchacho volvió, está llevando pallets, colchones, todo de nuevo; o sea, va a volver a ocupar ese territorio y los vecinos no se quieren enfrentar a él porque la mayoría de esos, son gente de tercera edad y les puede hacer daño».

Consultada por los trabajos que se realizaron en el lugar, donde se plantaron árboles para recuperar la plazoleta y se entendió que con eso el problema terminaría, señaló que ellos esperaban que eso duraría para siempre. «Nosotros estábamos felices que lo sacaran, limpiaron, todos estábamos felices porque, oye, ¿quién quiere salir a la puerta de la casa y encontrase con un basural? Entonces nosotros estábamos contentos, los vecinos estaban echando agua de sus casas, porque plantaron árboles, pero yo no sé de dónde iban a sacar el agua, entonces los vecinos, por agradecimiento de lo que había hecho la municipalidad, están sacando su propia manguera y están regando los árboles, pero ahora ni siquiera quieren salir a regarlos porque el muchacho está ahí constantemente, día y noche nuevamente. Nosotros queremos algo firme, que lo saquen ya definitivo, cómo esto va a seguir dando vueltas, vueltas, hacer noticia cada mes.

– ¿Qué pasó en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo?, si es que ustedes tienen información. ¿Algún tratamiento, algo?, qué información manejan ustedes.

– Noooo, dicen que lo encontraron bien que él no está perturbado como para que lo tengan ahí. Pero como dijeron por ahí, otra cosa es con guitarra convivir todos los días con él, que tiene una ‘loquera’, porque una persona que grita toda la noche, que se queja porque los vecinos pensaron que lo estaban matando, unos gritos terribles, entonces cómo una persona cuerda…, yo no lo encuentro una persona cuerda, porque una cuerda no va a andar gritando en la noche al frente de las casas donde hay gente de la tercera edad, hay gente enferma que está con problemas de salud. A veces los cuidadores se quedan con las personas que están mal de salud, se quedan toda la noche cuidando y con puros gritos. Eso no es vida, eso es denigrante.

Ahora que la alcaldesa volvió de sus vacaciones, le piden que se preocupe de esta situación que tiene aterrorizados a vecinos del sector poniente: «Como te digo, lo único que queremos es que lo saquen a él; no le encontraron nada, pero sí está mal. Hay que ir un día a poner, a quedarse en la población El Esfuerzo para que viva lo que está viviendo la gente hoy en día, y hoy día con más temor porque este tipo vino con ira contra la gente. Que por qué lo habían encerrado, gritándole garabatos, insultando a las mujeres, que ustedes ‘viejas tal por cual que me encerraron y esto es mío y me voy a volver a poner acá’. Entonces imagínense toda la noche escuchando eso».

Finalmene, la anónima vecina señaló que «yo le tenía mucho cariño, a mí me respetaba mucho, pero yo hoy día estoy molesta, muy molesta, porque yo no sé qué hacer, y yo creo que las autoridades hoy día, así como fueron los concejales, se sacaron la foto, hoy día tienen que tomar cartas en el asunto y buscar una solución definitiva, no una solución parche; nosotros no queremos soluciones parches, queremos soluciones definitivas, que se diga: ‘Sabe qué, este niño va a pasar esto’, o que le den orden de alejamiento del Esfuerzo, porque ese lugar es de todos nosotros».

Por información obtenida por este medio, el ‘Joto’ habría estado alrededor de tres semanas en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo.