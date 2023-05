Tampoco quieren departamentos en Comité Habitacional ‘LGBT Aconcagua’

Más de 250 personas marcharon en San Felipe:

La pacífica actividad comenzó en el sector de la cancha de tenis y se desplazó hasta el municipio.-

En el marco de lo que es la adquisición del terreno de 33 hectáreas del sector poniente de nuestra ciudad para dar solución al enorme déficit de viviendas existente, este martes se realizó una marcha pacífica por parte del Comité Habitacional ‘LGBT Aconcagua’, quienes descartan rotundamente la construcción de departamentos en el sector, además de que aseguran no querer más ‘ghettos’ en San Felipe.

La iniciativa, que reunió a más de 250 personas, se desarrolló desde las 15:00 hasta las 17:00 horas, comenzó en la rotonda de calles Chacabuco y Yungay, se desplazó por esta última avenida para subir por calle ‘Arturo Prat’ y terminar en el frontis de la Municipalidad de San Felipe.

El comité de viviendas ‘LGBT Aconcagua’ asegura ser el más grande del valle, con 500 personas y cerca de 150 familias, quienes organizaron esta actividad, además de juntar más de ocho mil firmas, las cuales pretenden ser llevadas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

En relación a esta marcha en el damero central, la presidenta del comité ‘LGBT Aconcagua’, María López Barrera, manifestó que la iniciativa no tenía un carácter de protesta. «Vamos a marchar de forma pacífica, sin violencia y todo siempre disponible para dialogar con las autoridades y decirle al ministro (Carlos) Montes que no queremos más departamentos, no queremos más ‘ghettos’ en San Felipe, nuestros niños necesitan jugar, nuestros animales también necesitan un espacio donde distraerse y por supuesto nuestros discapacitados, nuestros adultos mayores.

«Nosotros somos el comité más grande del valle, somos pasadito de las 500 personas, alrededor de 150 familias. Creemos que a nuestra gente tenemos que entregarles dignidad. Y esta no es una protesta en contra de la alcaldesa ni ninguna autoridad, aquí le estamos diciendo fuerte y claro al Gobierno, que no vamos a tolerar que nuestra gente se basuree su dignidad.

«Nuestros niños merecen jugar, nuestros adultos mayores merecen morir con dignidad y para eso tienen que tener una casa con dignidad, es por eso que estamos llamando a las autoridades, de que estas ocho mil firmas que hemos logrado juntar, llevárselas al ministro y decirle que no queremos más ‘ghettos’ en San Felipe, que no queremos departamentos, el comité ‘LGBT Aconcagua’ descarta la construcción de departamentos», sostuvo.

También Hugo Iturrieta, parte del comité, señaló que «nosotros queremos que San Felipe y a la vez las autoridades, tomen conciencia de que los departamentos ya están obsoletos, los departamentos son totalmente para gente hacinada. En nuestro comité nosotros tenemos gente adulta mayor, gente con discapacidad, gente que en realidad no puede estar viviendo en ellos.

«Nosotros estamos peleando ahora por una casa digna, no solamente para el comité de nosotros, sino que para todo el resto de comités, porque nosotros ya tomamos en cuenta de que los departamentos no sirven, no tienen espacio, no puedes tener animales, no puedes tener niños y los niños lo que más necesitan es un espacio grande donde ellos puedan jugar, puedan recrearse y vivir dignamente, ese es el problema que tenemos. Yo llevo desde 1997 postulando y ahora que queremos postular, se nos pone la problemática de que quieren construir cierta cantidad de viviendas y departamentos, y no queremos más departamentos aquí en San Felipe», finalizó.

