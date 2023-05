Vecino teme accidentes de tránsito por bacheo sin señalética en La Troya

La escasa iluminación y la alta velocidad de conductores, sumado a esta problemática, lo han tenido al borde de una colisión en distintas ocasiones.-

Una inquietante situación vive Raúl Reinoso González, vecino del sector de La Troya, específicamente de Villa El Olivo, quien llegó este jueves a nuestra sala de redacción para contarnos que hace dos meses que se realizan obras de Vialidad en la zona, pero que no dejan señaléticas instaladas ni en el día ni en la noche, lo cual podría provocar diversos accidentes de tránsito debido a la poca iluminación que existe por las noches.

Las obras de bacheo o reparación de baches en las calles, han ido cambiando en el tiempo y hace cerca de dos semanas que trabajan en calle Gallardo, una de las principales vías de acceso de La Troya, en donde explica que en medio de la calle quedan los hoyos que pretenden tapar, pero sin ninguna señalización que resguarde el libre tránsito y en donde los vehículos, debido a la alta velocidad con la que transitan, deben realizar peligrosas maniobras de último minuto para esquivar el evento.

Debido a esto, el vecino nos explica que ya en dos ocasiones ha estado a punto de sufrir una colisión cuando transita con su ‘bicimoto’ y los automóviles esquivan estos hoyos, lo cual ha generado su indignación, puesto que teme por su seguridad, la de niños y la gran cantidad de personas mayores del sector, quienes en su mayoría tienen que caminar por las pocas veredas que existen a un costado de la calle.

Otro punto que nos señaló el vecino, es que un momento determinado dialogó con uno de los trabajadores a cargo de esta obra vial, exigiendo señaléticas, y que le han respondido que no las dejan por miedo a que éstas sean robadas, a lo cual Reinoso afirma que la propia gente del sector cuida de estos elementos con el fin de que las construcciones lleguen a buen puerto.

Además de este hecho que preocupa en el sector, el vecino destacó que existen otros problemas para la comunidad, como son la poca luminaria que existe, convirtiendo a La Troya en una zona muy oscura, donde los niños juegan libremente hasta que anochece. Esto le preocupa ya que se suma a los vehículos que transitan a alta velocidad, que no pueden ver los eventos por arreglar en la calle y los disco Pare poco visibles, temiendo graves consecuencias.

En relación a este hecho, Raúl Reinoso explicó que «yo trabajo en seguridad y me preocupa la empresa que está con Vialidad en una obra que están realizando. Es en calle Gallardo, pero yo digo que es toda La Troya, porque está mal hecha esa calle. Por ejemplo, hacen un forado en la calle para re parchar y dejan otro forado sin re parchar cuando se van del trabajo, no dejan señalética, no dejan luminaria, no dejan nada.

«Por el tema de seguridad de nuestra gente, de los vehículos que pasan por el sector de la cancha, del Colegio Inglés hacia arriba, queda totalmente descubierto y dejaron un forado al medio y una persona pasó en un auto a alta velocidad por el lado mío; yo voy en una bici moto y casi me agarra. Tendría que haber esperado que pasáramos nosotros, porque iban dos bicicletas más y casi me atropellan, porque el vehículo tuvo que bordear el hoyo. Y lo que me da más rabia es que no dejan seguridad, tenemos ancianos que caminan por ahí, gente adulta, van a los negocios a comprar tarde.

«Hace dos meses que está este problema, van parchando por lados y yo hace un mes hablé con un ‘casco blanco’, de que tenían que dejar señalética en la noche y la respuesta fue de que estaban trabajando a full y que según ellos no dejan señalética porque en la noche se las roban y es mentira, porque en La Troya no hay gente que pueda robar señaléticas de ese tipo, porque nosotros mismos les cuidamos, además de que nos conocemos todos, somos todos casi familiares por un lado o por otro», sostuvo Reinoso.

Además, el vecino aprovechó la instancia para resaltar algunos problemas asociados que vive la comunidad, además de pedir más presencia de Carabineros. «El tema de la velocidad de los vehículos, pasan a gran velocidad, pasan de distintos sectores y no respetan a los peatones, no respetando a la gente que vive ahí, y deberían poner más señaléticas de velocidad, porque hay una parte en la esquina de la cancha que no se ve la señalética, el disco Pare no se ve. Lo otro, que Carabineros fiscalice más para allá, que se den más vueltas, que por último controlen más el tema de velocidad en los horarios punta, a la hora que la gente sale del trabajo, a las 17:00 y 18:00 horas los vehículos se van ‘rajados’ para la casa.

«Lo único que yo pido es más seguridad para el sector; el sector de La Troya es un barrio tranquilo de gente de campo, gente esforzada, gente que sale a las 06:00 de la mañana a trabajar y llega a las 20:00 horas. En los parrones trabajan a full y gracias a ellos tenemos el sector y hay que mantenerlo tranquilo como siempre, pero ahora me preocupa la seguridad de la gente y la mía también», finalizó.

Hasta el cierre de esta edición, nos intentamos comunicar con Vialidad para esclarecer esta situación que se vive en el sector de La Troya, pero no obtuvimos respuesta, la cual esperamos publicar en la siguiente edición.

