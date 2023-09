Vendedor de libros pide ayuda para comprar baterías a su moto

Conocido vendedor de libros que se instala todos los días afuera del Liceo de Hombres de San Felipe, está apelando a la buena voluntad de la comunidad para poder reunir recursos y de esa manera poder comprar las baterías para movilizarse en su moto eléctrica, en la cual llega todos los días a vender libros a calle Santo Domingo.

Se trata de Guillermo ‘Willy’ Pérez, quien en conversación con nuestro medio dijo que se le reventaron «las dos baterías, así es que tengo que andar a la vuelta de la rueda o si no voy a quedar sin moto, no voy a poder salir a trabajar. Ayúdenme por favor, porque ahora voy a quedar sin moto, tendré que esperar a fin de mes para comprar unas dos, son cinco baterías, no sé como lo voy a hacer para poder venir a trabajar de algún modo lo voy a tener que hacer, ojalá haya una persona por ahí que no la use si me las puede regalar, no importa que estén malas, pero que no estén reventadas», indica.

Recordar que ‘Willy’ sufrió un accidente cerebro vascular que lo dejó en silla de ruedas. Antes de eso trabajaba como mecánico.

Tiempo atrás hicimos una nota donde pedía a la comunidad le cooperaran con libros, porque la venta de los textos viene siendo una importante ayuda económica para el día a día.

Sí hay alguna persona interesada en ayudarlo, puede dirigirse al frontis del Liceo de Hombres, ubicado en calle Santo Domingo.

