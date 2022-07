A balazos delincuentes intentan arrebatar auto a su dueño en plena plaza

¡Dramático asalto!:

Padre e hijo sufren intento de robo de su vehículo en pleno centro de San Felipe. «Sentí unos gritos desgarradores y veo a un tipo apuntando con un arma a mi hijo», señaló la víctima.-

El susto de sus vidas. Un hecho realmente traumático se registró la noche del pasado día sábado en pleno centro de nuestra ciudad de San Felipe, el que afectó a Marcelo Rojas, hombre que fue a buscar a su hijo de 16 años a una fiesta con amigos, pasó a comprar a la farmacia que estaba de turno en Coimas esquina Prat, y lamentablemente fue víctima del actuar de un grupo de delincuentes armados que intentaron apoderarse de su vehículo con su hijo en el interior del móvil.

La víctima relató los hechos señalando que «anoche (sábado) con mi hijo Diego, de 16 años, lo fui a buscar a una junta con unos amigos que tenía él, como a las 10:30 de la noche, y luego de eso me acompañó a la farmacia que estaba de turno que está en Coimas con Prat.

«Dejé al Diego adentro con las llaves del auto, encerrado en el auto, me bajé a la farmacia, como estaba lloviendo, más o menos a unos 40 metros, y de repente empiezo a escuchar unos gritos desgarradores, era mi hijo que gritaba que lo soltaran. Para mí fueron desgarradores sus gritos», agregó.

En ese momento, Marcelo Rojas se dirige rápidamente a socorrer a su hijo, relatando que «voy corriendo lo más rápido que podía, llego al auto y me doy cuenta que hay tres personas adentro de mi auto y un tipo forcejeando en la puerta del copiloto que es de donde lo sacaron a él (hijo), apuntándolo con una pistola. Y justo cuando llego y veo esto, me ven a mí, hacen dos disparos o quizás más a los vidrios trasero derecho del auto. Fue realmente una situación heavy, nunca había vivido algo así».

El padre además contó que su hijo encaró al delincuente que lo apuntaba con esta arma. «Él se enfrentó a este cabro, me lo llevo arrancando al quiosco de la esquina frente a la Iglesia (Catedral), lo tiro al suelo y me tiro arriba de él, porque todo esto pasó en fracción de 10 segundos, y de repente veo que los tres tipos del auto salen corriendo hacia Maipú, y yo con mi hijo tiritando, muertos de pavor, cuando me doy cuenta que el auto estaba desocupado, me lo llevo de vuelta a la farmacia y solicito socorro y ayuda, cosa que no obtuve de la farmacia porque en vez de ayudarme, cerraron».

Pasados algunos segundos de este hecho, el padre cuenta que su hijo se percata que tiene una herida en su cabeza, presumiblemente pensó que se debía al roce de una de las balas.

«Mi hijo se da cuenta que estaba sangrando, me dice, papá, papá, estoy sangrando en la cabeza, pensé que una bala le había rozado la cabeza. Toda esta situación es angustiante, agobiante ver a tu hijo asustado. Llamamos a carabineros insistentemente, pero no respondían. Llamé a mi señora y llamó al prefecto porque una de las niñas que estaba en esa junta es hija del prefecto», indicó.

«Llegó un carro de Carabineros, fuimos al Hospital a constatar lesiones, gracias a Dios no fue el roce de una bala, sino que el cachazo que le pegaron con una pistola justo arriba del oído derecho. Esta cuestión está totalmente sobrepasada, sábado, diez y media de la noche, plena plaza de San Felipe, a una cuadra de la municipalidad. Nosotros estamos todos bien gracias a Dios, sobre todo mi hijo, está bien», cerró la víctima.

SIN DETENIDOS

Por su parte desde Carabineros, fue el mayor Cristian Ramírez quien precisó que «este procedimiento se gestó a eso de las 22:30 horas, donde una persona llama a Carabineros a raíz que recientemente, cuando compraba en una farmacia, dejó a su hijo de 16 años en el vehículo, siente unos gritos, es alertado y se da cuenta que cuatro sujetos estaban al interior del móvil, en el cual cuando se acerca al auto siente un ruido similar a un disparo, rompiendo algunos vidrios del vehículo.

«Al momento de llamar a Carabineros, estas personas se fugaron caminando, a pesar que carabineros realizó patrullajes en el centro, no pudo dar con su paradero y se hizo la denuncia en el Ministerio Público», detalló el mayor.

Finalmente, y ante la consulta de si las cámaras de seguridad pudieron registrar el hecho, el mayor Ramírez sostuvo que «por la información que mantengo, las cámaras de tele vigilancia no registraron el hecho».