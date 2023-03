Adulto mayor atrapado en incendio logra escapar de vivienda en llamas

Población Santa Rita de Putaendo:

Alrededor de un 50% resultó dañada una vivienda afectada por un incendio en la población Santa Rita de Putaendo, que de no ser por el rápido accionar de bomberos y el llamado oportuno de los vecinos, el siniestro podría haberse transformado en una tragedia debido a que son bloques de cuatro viviendas colindantes.

Afortunadamente el incendio no dejó tragedias personales, solamente una persona resultó al parecer con una crisis nerviosa, quien estaba atrapada y finalmente salió por la parte posterior de la vivienda, siendo entregada a personal de salud posteriormente.

Según el Capitán de Bomberos de Putaendo, César Olivares, este siniestro ocurre cerca de las 11 de la mañana de ayer martes, cuando sale un llamado de comandancia donde son despachadas dos compañías, «la Primera y la Segunda que llegan al lugar por un incendio de la estructura de una casa, el cual estaba en su primer piso iniciándose, y vecinos parece que vieron humo e hicieron el llamado. Cuando llega bomberos se hace una ventilación con Carabineros y el primer equipo que llega al lugar hacen la búsqueda, porque empiezan a decir que hay una persona en el interior. Efectivamente había una persona de edad que estaba al interior, pero sale por la parte posterior de la vivienda, que está atrás, donde colinda con la casa, y estaba en el patio, eso sí estaba al parecer con una crisis nerviosa, semiinconsciente, siendo extraída rápidamente por personal bomberil y el apoyo de la comunidad presente en ese momento. Ahí posteriormente fue entregada al servicio de salud. Y por otra parte se trabaja con el tema de sofocación y trabajo de fricción del incendio de la casa y que no se propagara a las casas colindantes. Recordar que son bloques de cuatro casas, antiguamente no se hacían cortafuegos, entonces uno tiene que preocuparse rápidamente para que no se tire al cielo pase por el techo y el fuego muy probablemente iba a saltar casa por casa, así es que uno tiene que hacer un cortafuego rápido», señala.

Indicó que hay una investigación por parte del Departamento de Investigación para saber las causas del siniestro, «pero probablemente el incendio se provoca por una sobre carga de las líneas eléctricas, donde se estaba primero detallando, empieza en el primer piso y comienza a elevar temperatura, a hacer combustión con las especies que están al interior, que son sillones, televisores, y de ahí se empieza a propagar por el techo de la misma vivienda, que hay una ampliación que es cocina con el baño, y empieza a hacer la propagación», dice el Capitán.

– Este es un incendio declarado.

– Sí, un incendio estructural que no alcanza a ser… la rápida asistencia bomberil que está próxima al cuartel no pase a mayores. Incendio declarado es cuando se queman muchas casas, necesitamos más recursos de otras compañías o de otros cuerpos, se hizo rápidamente, se trabajó con la Tercera un punto de abastecimiento de agua, no se ocupó mucha agua tampoco, en un incendio no es que se inunden las casas, son sectores y se va trabajando para que el incendio no se propague a otras viviendas. Así es que fue rápida la acción. Lo otro, uno agradece que la acción de los vecinos que llaman oportunamente a Bomberos para poder realizar esta emergencia, cuando ya están liberadas ya cuesta más y va a haber más propagación de otras casas.

– A consecuencia de esto, en el sentido de daños estructurales, siempre hablamos de porcentajes en el fondo.

– Claro, de porcentaje. Mira estructuralmente la casa no tiene muchos daños, eso significa que las murallas no fueron dañadas, solamente había temperatura en el cielo, eso significa que el techo que colinda con el segundo piso había más temperatura, es como más daño de pintura, daños eléctricos, daños de especies que son sillones, televisores, aparatos eléctricos, esos fueron los daños, más el agua que produce otros daños que son a otras partes de la casa, pero el daño más estructural lo calculamos en un 50%, pero no estructural, eso significa que las murallas pueden ser reparadas, no es cuando hay una alta temperatura y las murallas sufren una fractura, ahí ya es un daño estructural.