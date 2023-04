La rotura del ‘manguito rotador’ fue la grave lesión que sufrió el locatario cuando un delincuente intentó asaltarlo con un cuchillo.-

Un nuevo asalto sufrió el comerciante Luis Lazcano en su local ‘Olymar’ de calle Santo Domingo el pasado día domingo, cuando poco después del mediodía, un solitario delincuente ingresó con un cuchillo en su mano e intentó robarle su celular y el dinero de la caja registradora. El locatario, en una acción quizás temeraria, se defendió a golpes con el malviviente, resultando con una lesión en su hombro.

La víctima de este nuevo hecho delincuencial que afecta al comercio de nuestra ciudad, relató lo ocurrido señalando que «el domingo tipo 12:10 del día, fui víctima nuevamente de un asalto con violencia. El tipo me amenazó con una cuchilla y me robó el celular y una plata que tenía en la caja. Posteriormente yo me pude defender, forcejeamos, logré que el tipo, entre los combos y los empujones soltara las cosas y saltara por todos lados la plata y el celular».

En este mismo contexto, el comerciante sostuvo que «lamentablemente este delincuente, que es chileno, moreno, alto, de contextura gruesa, ya había asaltado a una mujer en la Plaza de Armas, entonces, es preocupante para lo que ocurre con el comercio, el día domingo no sé si funcionan las cámaras, acá tenemos una cámara a 5 metros, pero hasta el momento no he tenido respuesta positiva».

El locatario llamó a Carabineros quienes llegaron hasta su lugar de trabajo y fue llevado a constatar lesiones al Hospital San Camilo. «Me llevaron al Hospital a constatar lesiones, me rompió el manguito rotador donde él me agredió, me defendí para que el tipo no lograra su propósito, tengo una rotura en el hombro porque me dobló el brazo, afortunadamente el cuchillo estaba en el suelo, después salió y se fue caminando».

Un nuevo hecho delincuencial que en esta oportunidad dejó a un esforzado comerciante con lesiones, «esto que está pasando es realmente preocupante, porque el comercio, así como va, va a ir muriendo lentamente, aquí Santo Domingo, Salinas, los delincuentes nos tienen de caseros, uno sale defendiéndose, la gente es entendible que no quiere apoyar, solamente mira», agregó.

Finalmente, el comerciante contó que llegó forcejeando con el delincuente hasta la esquina de Santo Domingo con Salinas, «hasta la esquina de los Olguín llegué forcejeando, pegándole ‘puñetes’, pero se fue caminando como Pedro por su casa», cerró.

Este es el segundo hecho de estas características que sufre el locatario. Tiempo atrás, un delincuente ingresó a su lugar de trabajo y robó mercadería que fue avaluada en más de 200 mil pesos.