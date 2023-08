Demente atacó a pedradas céntrica heladería dejando millonarios daños

Propietaria del local aún no se explica la razón de este hecho.-

Dramática fue la situación que vivieron los trabajadores de la Heladería Artesanal ‘Blu’ de San Felipe, ubicada en calle Salinas #1151, a metros de la Plaza de Armas, luego que un desconocido atacara a pedradas el local comercial.

La situación se produjo a plena luz del día, cuando después de haber rondado tres veces por el lugar, el individuo amenazó al personal y arremetió contra la vitrina de los helados.

El hecho se produjo este sábado a las 14:30 horas, momento en que la Heladería Artesanal ‘Blu’ abría las puertas al público y mientras se desarrollaban una serie de actividades en el centro de nuestra ciudad, en celebración del ‘Día del Niño’.

La dueña del local, Elizabeth Pulido, aún no encuentra respuestas ante este violento e inesperado hecho.

Fueron tres vueltas en bicicleta las que registró el sujeto al exterior de la heladería, para finalmente arrojar estas piedras, darse a la fuga y dejar millonarios daños en el lugar, puesto que, según la dueña, la vitrina destrozada tiene un valor que fluctúa entre los 20 y los 25 millones de pesos. Además, desde la heladería artesanal indicaron que el ataque fue dirigido solamente a ellos, puesto que el individuo llevaba más piedras en los bolsillos y no afectó a otros locales.

En relación a este violento hecho, Elizabeth Pulido, dueña de la Heladería Artesanal ‘Blu’, explicó esta situación indicando que «razones todavía no tenemos nada claro, el tipo se dio una vuelta, venía de Salinas hacia Prat, pasó mirando y se dio tres vueltas; esa fue la primera, donde después volvió de Prat hacia Salinas, por Santo Domingo, que pasó de nuevo mirando y dijo ‘cierren los negocios’ y un garabato, ‘se lo vamos a reventar’, y en la tercera vuelta que pasa hacia arriba nos tira una piedra. Tenía todo planeado, porque finalmente venía con las piedras en los bolsillos, venía vestido de buzo con una bicicleta, se puso el polerón y tiró la piedra hacia donde las chicas estaban atendiendo, que le dio un golpe certero a la máquina, a la vitrina refrigerada por así decirlo, el corazón de la heladería, porque ese es nuestro mostrador que exhibe los helados.

«Nosotros en ese minuto estábamos abriendo el negocio y estábamos reponiendo la máquina, cuando sentimos el golpe y el grito, así que ahí salieron los vecinos y todo, pero el tipo se fue hacia atrás, según lo que hoy día (ayer) me informaron los carabineros, bajó por Prat, se metió por la galería y bajó por Santo Domingo, ese es el seguimiento de la cámara que están haciendo».

También aseguró no tener claro el porqué de este hecho. «No tenemos un contexto claro, pero fue el único lugar que atacó acá, ya que no tiró las piedras en ningún otro lado; el tipo se dio tres vueltas y el golpe fue certero hacia la máquina, el ataque fue directo hacia nosotros, pero no tenemos algún antecedente que yo te dijera que las niñas atendieron mal a los clientes, que alguien se fue enojado, no.

«Carabineros está en investigación, hoy (ayer) volvieron a pasar, porque de nuevo me agredió un tipo acá, pero sin capucha, tenemos fotos y todo, están todos los vecinos muy atentos pinchando las cámaras en cada minuto, entonces los carabineros están haciéndonos un seguimiento bien concreto», dijo.

Además, Pulido se refirió a los cuantiosos daños que produjo este desconocido. «Las piedras que tiró llegaron exclusivamente a la máquina, porque hay una foto de la grande (piedra) que le cayó a la vitrina, pero fueron unas dos piedras que debe haber tirado, las demás las tenía en el bolsillo. Todavía no calculamos el valor, pero la máquina simple vale 20, 25 millones de pesos».

Finalmente, entregó una reflexión respecto a la inseguridad que sufren los locatarios ante hechos de esta naturaleza. «Yo considero que es súper injusto el nivel de despreocupación que tienen los locatarios en estas alturas en San Felipe, porque siento que estamos súper desprotegidos frente a la delincuencia; delincuencia que sin ir más lejos en la semana también afectó a otro vecino que atacaron con un cuchillo acá en un local de teléfonos más abajo, y que él se tuvo que salir a defender con un fierro, entonces, a nosotros se nos cobran patentes, se nos cobran permisos, los inspectores municipales están encima de nosotros por lo menos una vez al mes pidiendo de todo, y en seguridad somos los más alejados que puede existir, porque en este minuto Carabineros, bueno, se demoró en llegar media hora, pero tampoco los municipales estaban por acá, porque había un show de música urbana.

«Todas esas cosas nos llevan a bajar los brazos también como comercio, porque finalmente no podemos avanzar, gravísimo después de una pandemia y nosotros como heladería después de un verano, que tuvimos que tener cerrado estos meses que han pasado y este fin de semana para nosotros era prometedor, entonces, es súper complicado, no sabemos cómo levantarnos de esto», cerró.

