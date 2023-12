Estafan en más de un millón de pesos a conocido comerciante

Feria Central de Avenida Yungay:

Una banda compuesta por dos mujeres y dos hombres, estafó en más de un millón de pesos al conocido comerciante de la Feria Central Agrícola de San Felipe ubicada en Avenida Yungay.

Los antisociales compraron los alimentos más caros para perros y gatos, fingiendo haber hecho la transferencia.

Esto sucedió el día miércoles a eso de las 13:30 horas aproximadamente. Así lo señala el propio afectado a nuestro medio.

– Don Juan Godoy, una situación lamentable, cuéntenos un poquito qué le pasó.

– Unas ‘minas’ me estafaron con la transferencia, compraron los alimentos más caros, yo le dije pucha con transferencia no puedo, vaya a sacar a la caja vecina. «La caja vecina me da 200 (mil pesos) -me dijo- ¿hace facturas?». Sí, le dije yo, y ahí me dejó todos los datos en el cuaderno, número de teléfono y ahí confié en ellos cuando me dio para la factura los datos. Ahí le dije que saque los saquitos por mientras la niña hace la transferencia. Incluso el número de teléfono, todo listo, estaba la transferencia, carguen niños nomás. Todo falso, todo falso, la comercializadora SPA ahí dice Sofía Venegas le puso, está el RUT, teléfono y todo era falso.

– ¿Le hicieron la transferencia o no, cómo fue esa parte?

– La hicieron, pero falsa, puede que se hayan hecho a la misma o a la otra persona y uno no se fijó bien si era para uno o no.

– ¿Cómo se da cuenta usted que no se la habían hecho, después?

– Después yo voy al banco, porque quedé con la duda, y allá me explicaron que las transferencias llegan al tiro, y yo no tengo la aplicación, no la he bajado de dejado no más.

– Ahí en el banco se da cuenta usted que no le habían transferido.

– Claro, saqué la cartola y consulté a unos niños, me dijeron no, esto es estafa. Llamé a Carabineros y todo, «ya vamos a ir, vamos a ir», después llamamos otra vez y no vinieron.

– ¿No vinieron al final?

– No.

– ¿Esto cuándo fue?

– Fue ayer (miércoles) a la una y media. Ahora pasé a la PDI a estampar la denuncia, pero le mostré la foto, no tienen nombre, ninguna cosa, así es que no pueden hacer nada ellos.

– ¿Tampoco hizo la denuncia?

– No pude hacerla, si no hay ninguna cuestión clara, yo les mostré la pura foto no más.

– ¿En cuánto lo estafaron?

– Un millón treinta mil pesos.

– ¿Qué son, alimentos?

– De los más caros, para perros y gatos.

– ¿Qué podemos decir sobre el modus operandi de las personas?

– Estaban allá afuera mirando, cachando el movimiento, porque nosotros estábamos ocupados a esa hora… hora peack, uno estaba por allá, ahí entraron «queremos alimentos, cuánto vale, ya queremos tanto», preguntaban una cosa y después otra y los otros clientes que teníamos nosotros también comprando. Me emborracharon la perdiz, fue cuando me dijeron ¿hace facturas? Claro, le dije yo, y de ahí escribieron todos los datos para la factura, pero es falso.

– Es falso porque usted lo comprobó después.

– Sí, es falso, el teléfono después ni contestaron… todo es falso.

– ¿Qué puede sacar de conclusión de esto, no confiar más?

– No se puede hacer transferencia por esas cantidades, eliminarla, tenemos la tarjeta, el débito y crédito, trabajar con eso no más, efectivo y con eso.

– ¿Cuántos eran?

– Eran dos mujeres y un lolo y el que estaba en la camioneta afuera. Eran cuatro, dos hombres y dos mujeres.

– ¿Los había visto antes?

– No, primera vez, por eso uno cae en el minuto, eso es lo que pasa.

– O sea se confió en el hecho que le dieron los datos para la confección de una factura.

– Claro, me hace factura y ahí me le bajó, yo le iba a decir que no. Anotó ella misma todos los datos.

– ¿Algo más que agregar de esto, que tenga cuidado la demás gente?

– Claro, para que no le toque a otro colega o comerciante de San Felipe, pero ya la plata está perdida, no se puede hacer nada.

– Pero igual le va a costar recuperar un poquito.

– Claro que va a costar, pero lo voy hacer para que a otra persona no le pase lo mismo. No se confíe con las transferencias.

