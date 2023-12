Incendio de proporciones destruye antigua casa en Carlos Condell

Tres viviendas afectadas y dos lesionados:

Un incendio de grandes proporciones se registró a eso de las 20,30 horas de este martes en calle Carlos Condell, entre Coimas y Portus, afectando a una antigua vivienda que fue destruida por completo, además de causar daños en otros dos inmuebles y dejar dos heridos, en lo que podría tratarse de un incendio intencional.

El siniestro alcanzó bastante espectacularidad, con enormes lenguas de fuego saliendo por puertas, ventanas y el techo del inmueble, lo que generó que en pocos minutos el lugar se inundara de curiosos que observaban atónitos el dantesco escenario, mientras personal de Bomberos trabajaba rápidamente y realizaba grandes esfuerzos por extinguir el fuego.

La magnitud del incendio fue tan impresionante, que desde distintos puntos de la comuna podía apreciarse una enorme columna de humo que se elevaba y fue poco a poco cubriendo parte importante del cielo sanfelipeño.

Cabe destacar que la alarma de incendio se registró a las 20,34 horas, justo cuando en plena Plaza de Armas se desarrollaba una ceremonia de Bomberos frente al cuartel central en calle Merced, con motivo de la entrega de algunos implementos financiados con recursos aportados por los ‘Socios Cooperadores’, lo que obligó a los voluntarios que estaban formados participando del acto, a romper filas y acudir a la emergencia.

Personal de Diario El Trabajo concurrió al sitio del suceso a pocos minutos de iniciado el fuego, pudiendo conocer inicialmente, en forma extraoficial, la preocupación que existía por la suerte de una mujer de edad avanzada que habitaba el inmueble, la cual se temía por su vida. Afortunadamente fue una falsa alarma y la mujer, junto a demás residentes, fueron rescatados con vida del interior por personal de Bomberos y vecinos del sector.

Posteriormente, a eso de las 21 horas se produjo el corte de la iluminación pública, aparentemente porque el fuego habría alcanzado el tendido eléctrico, provocando el apagón en dicho sector.

Asimismo, a eso de las 21,30 horas se pudo conocer del robo que había afectado a un carro de Bomberos, desde donde delincuentes sustrajeron diversas especies como una linterna, arneses y otros materiales que resultaban vitales para desempeñar su labor, razón por la cual Carabineros comenzó a dispersar a los cientos de curiosos.

En tanto, el fuego totalmente declarado obligó a convocar a las siete compañías de San Felipe, además del apoyo de otras comunas, tales como Panquehue, Santa María, Calle Larga, San Esteban.

Cabe destacar que la emergencia dejó dos lesionados, una funcionaria de Carabineros que resultó con fractura en un tobillo, siendo trasladada al Hospital San Juan de Dios de Los Andes, en tanto un voluntario de Bombero sufrió una lesión menor.

RIÑA EN LA GÉNESIS DEL INCENDIO

Alrededor de dos horas de iniciada la emergencia, a las 22.15, el comandante de Bomberos, Juan Carlos Herrera Lillo, entregó un balance de la labor desarrollada, indicando que «pasadas las 20:30 horas se registra un incendio declarado sector Carlos Condell, vivienda antigua. Se investigan las causas, pero hay algunos antecedentes ya sobre el origen de este incendio. Lamentablemente la vivienda sufrió daño en un 100%, se trabajó con las 7 compañías de Bomberos de San Felipe, se pidió apoyo con camiones aljibe tanto a Los Andes como Calle Larga para poder dar abastecimiento ya que los grifos no daban abasto.

– ¿Cuáles son los antecedentes sobre el origen?

– Los antecedentes que tenemos en primera instancia, es una hipótesis, que nos informan que hubo una pelea al interior de la vivienda con una arrendataria. Tuvieron algunos problemas y se produjo el incendio en uno de los dormitorios.

– ¿No sé descarta que sea intencional?

– No sé descarta nada, todo se está investigando. Tenemos que conversar con los propietarios, cuál fue la situación, por qué se produjo este incendio.

– ¿Todas las personas alcanzaron a salir?

– Todas las personas salieron, los vecinos ayudaron a sacar a la propietaria, quien estaba en uno de los dormitorios, pero pudo salir. Hasta el momento se ha hecho búsqueda y rescate al interior de la vivienda, pero no se ha encontrado nada. Esperemos no encontrar nada, pero a esta hora podemos informar que el incendio está casi controlado. No está 100% porque hay muchos sectores donde los techos se pueden caer y se está trabajando con mucha precaución para evitar algún accidente con los bomberos.

– ¿El centro médico se vio afectado?

– No, el centro médico no se vio afectado, ninguna de las viviendas colindantes, ni la parte trasera. Se abrieron las puertas de los estacionamientos para que Bomberos ingresara. Se hizo un trabajo hasta el momento de control para que el fuego no avanzara.

– ¿Hubo bomberos lesionados?

– Tuvimos algunos bomberos, los que trabajaron en primera instancia, con fatiga por el mismo estrés del incendio, pero están bien, personal del SAMU se hizo presente en el lugar y no hubo problemas.

EN RIESGO VITAL

Por otra parte, y al cierre de la presente edición, se pudo conocer que la propietaria del inmueble, una mujer de edad avanzada, se encuentra gravemente herida, quedando hospitalizada con riesgo vital, situación que complica las cosas ya que se podría tratar de un incendio intencional.

Las nietas hicieron la denuncia en Carabineros y entregaron los datos a Fiscalía para el inicio de la investigación.

