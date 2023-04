Llegando a su casa roban más de 3 millones de pesos a conocido cantante

Ex vocalista de ‘La Banda Maestra’ de Catemu:

Delincuentes lo siguieron desde el banco hasta su hogar.-

Sigfrido Oyarzún, conocido cantante de San Felipe que a veces nos deleita con su gran voz, en su momento en ‘La Banda Maestra de Catemu’ y ahora en algunas ocasiones a un costado del quiosco de ‘Luchito Zelaya’, fue víctima de la delincuencia este día martes cuando llegaba a su casa.

En ese lugar se bajó a dejar algunos productos cuando un delincuente, que se movilizaba en un automóvil color rojo junto a otros sujetos, metió la mano en el lado del conducto y robó un banano que en su interior contenía 3,5 millones de pesos en efectivo que minutos antes había retirado desde el Banco Estado de San Felipe, por eso piensa que los delincuentes lo siguieron.

De todas maneras dice que podría haber sido peor porque nadie sabe si estos sujetos andaban o no armados y quizás hoy día podríamos haber estado lamentando una tragedia. «El dinero se recupera», reflexiona. En todo caso esboza sus críticas a la forma que el banco entrega grandes sumas de dinero a las personas, sobre todo el ruido que hace la máquina que cuenta los billetes.

– ¿Malas noticias?

– Sí, malas por un lado. Para mí la encuentro que podría haber sido peor, esa es la conformidad que me queda, porque ustedes saben que cuando los delincuentes andan detrás para robar, por cien o cincuenta mil pesos te pueden matar, y a mí me robaron una cantidad razonable de plata y me la sacaron del auto y no me lo quebraron, solamente abrieron la puerta, porque yo estaba bajando unas cosas que había comprado en la verdulería, entonces mientras las bajaba y me dirigía a abrir la puerta de mi reja en la casa, el ‘loco’ corrió y me abrió el auto del lado del conductor y me saca el banano que yo llevaba debajo de mi asiento.

– ¿Cómo comienza todo esto, retira el dinero en el banco?

– Retiro yo en el Banco del Estado esa cantidad de plata y después me vengo caminando sin ningún cuidado porque no quise dar como que andaba asustado porque llevaba mucha plata. Me vine caminando por Prat, incluso me topé con varias personas y estuve conversando afuera del Maipú un rato con un amigo de Llay Llay; pasaron yo creo más de 45 minutos que estuve ahí y después me dirigí a mi auto que estada estacionado aquí frente al Banco Chile, y de ahí me di la vuelta a la Plaza, bajé por Prat y seguí por Santo Domingo y pasé a correos, a retirar un documento, pero la hice rápida y después seguí hasta Traslaviña, hasta la verdulería ‘El Pobre Pepe’. Compré, eché todas las cosas atrás al maletero y continué para mi hogar. Llego a mi casa y como no podía ingresar, tuve que bajarme como a 50 metros de la casa y bajé las cosas que había comprado, voy a la reja, la abro y dejo las cosas a la entrada cuando un vecino me grita: «¡Vecino le están robando!». Salgo y el ‘loco’ (delincuente) se estaba subiendo al auto, uno que me venía siguiendo, porque después comprobamos que sí me venía siguiendo un auto, porque vimos las cámaras de los vecinos y sí, el mismo auto que me venía siguiendo el que me robó.

– ¿Qué características tiene el auto?, porque puede estar viniendo a San Felipe.

– Era un auto color rojo.

– ¿Se acuerda de la marca?

– Sport wagon rojo y por los datos que sacamos la patente, ubicamos con un vecino que se metió a Google y salía el dueño que era de Santiago, comuna de La Cisterna, la calle donde vive, tenemos todos los datos, la patente, todo.

– ¿Hizo la denuncia usted?

– Hicimos la denuncia en Carabineros y Carabineros hoy (ayer) día a las once de la mañana la lleva a la fiscalía y la fiscalía después manda a la PDI. En ese proceso estamos.

– ¿Frustrante igual o piensa usted que lo material se recupera?, porque podría haber sido peor esto.

– Mira, te digo yo soy creyente y creo que podría haber sido mucho peor, porque si yo me bajo con el banano, los gallos después de seguirme una hora y tanto no me iban a decir «deme el banano»; de alguna manera me lo habrían quitado y uno ahí no sabe cómo reaccionar. Yo me podría haber puesto a pelear con él y habían dos gallos más, sacan una pistola, me disparan, o sacan la cuchilla el ‘loco’, porque si me esperaron tanto no me iban a dejar que yo entrara a mi casa con el banano.

– ¿Podemos dar la cifra?

– Sí, tres millones y medio. Lo había retirado, incluso tengo la colilla que es lo único que me quedó, porque los documentos los perdí todos, quedé sin carné, las tarjetas mías… ningún documento. Si lo único que me quedó fue el papelito que retiré, que me lo eché en el pantalón, del Banco del Estado que retiré a tal hora la cantidad de plata, es lo único que tengo en este momento.

– ¿No se recupera esto Sigfrido?

– No, no, no, yo creo que no. Eso como te digo, después, analizando, incluso me dio más miedo porque podrían haber pasado muchas cosas más, verdad. La plata como dicen se recupera, pero podría haber sido peor porque como yo me enfrento a los ‘gallos’, sale mi vecino a defenderme a mí y los ‘locos’ ahí tendrían que haber sacado… si nos ven que empezamos a pelear, ellos sacan las armas que puedan tener en ese momento.

CRÍTICAS AL BANCO

– ¿Qué lección se puede sacar de esto?, porque gente va todos los días a retirar dinero, ¿qué reflexión con la experiencia que le tocó vivir?

– Mira, yo vengo del Banco del Estado, hablé con el ejecutivo que tenían que mejorar sobre todo eso del ruido (que hace la máquina), cuando uno está sacando mucha plata suena muy fuerte, una persona está sentada y cacha ‘altiro’ que una persona está sacando mucha plata, entonces ahí ‘¡ya está, sigámoslo!’.

– Lo pueden seguir.

– Claro, porque si tú vas a sacar 50 lucas ó 100 lucas, no se nota porque te la pasan, no suena tanto, pero si empieza a sonar la máquina tres veces y muy fuerte, es porque el ‘loco’ está sacando millones.

– ¿Esa es una advertencia?

– Una de las cosas. Y lo otro no sé cómo se puede mejorar, dicen que las personas pueden ir con un hijo o hija, pero resulta que si los locos te quieren robar y tú llevas una cantidad de plata, te van a disparar igual y te van a quitar la plata yo no sé cómo estos…

– Se dieron cuenta de la plata que llevaba, tienen que haber estado en el Banco.

– Tienen que haber estado en el Banco, entonces eso yo les dije porque si yo estuve como una hora en el Banco, las cámaras tienen que darse cuenta que una persona está ahí y no va a retirar plata, no va a hacer nada; cómo los guardias que están ahí no van a cachar que una persona está una hora perdiendo y no va a sacar plata, nada, es porque está en otra cosa, está esperando.

