Prohíben al ‘Joto’ acercarse a Carabineros tras ser detenido por lanzarles un hacha y un martillo  

¡No hay caso!:

Sigue dando problemas ‘El Joto’, lamentablemente. Porque el pasado sábado de Semana Santa, en Benigno Caldera con Justo Estay, fue detenido por Carabineros, acusado de haberlos amenazado, y en un intento por parte de la fiscalía de que el Juzgado de Garantía de San Felipe lo dejara en prisión preventiva, acusándolo de ‘Homicidio Frustrado’ contra los uniformados, eso no fue posible porque las pruebas, según el abogado defensor Carlos Gutiérrez, no eran objetivas, teniendo que debatir, logrando como decía en el parte policial inicial, que fuera formalizado por ‘Amenazas’, recuperando su libertad, quedando con arraigo nacional y prohibición de acercarse a Carabineros.

Así lo informó el propio abogado defensor al ser consultado por la detención del peligroso sujeto, quien fue identificado sólo por sus iniciales R.A.S.S. Al respecto, el defensor sostuvo que efectivamente «el día 9 de abril del 2023 pasó a control de detención una persona que fue formalizada por el delito de Homicidio Frustrado contra Carabineros».

– ¿Cuáles son las circunstancias de la detención?

– Fue detenido alrededor de las 10 de la noche en la vía pública. Carabineros señala que habría sido alertado porque los vecinos del sector habrían llamado porque habría estado haciendo algún tipo de desorden, y al llegar Carabineros el imputado habría, según la versión de Carabineros, les habría arrojado un hacha y un martillo en contra de Carabineros. El parte policial señalaba amenazas de atentado contra Carabineros y extrañamente la fiscalía estimó, según el parecer del fiscal que estaba en la audiencia entiendo, que esto no era una amenaza en contra de lo que decía el parte policial, sino que era un homicidio frustrado contra Carabineros.

– Eso lo debatió usted y al final quedó como amenaza al parecer, es la información que manejamos.

– O sea la penalidad asignada al delito de Homicidio Frustrado en contra de Carabineros es relativamente alta, y por lo mismo aquí tiene que haber un dolo de matar, ni siquiera un dolo de lesionar… tiene que haber un dolo de matar y la verdad que la diligencia de investigación que hizo la fiscalía, aparte de ser muy escaza, fueron extremadamente débiles y poco objetivas., ¿Por qué?, porque con lo único que se contaba era esta hacha que era una de tantas dimensiones que es como difícil de usar si uno la tiene en sus manos para cortar leña, incluso con mayor razón para lanzarla a 5 metros de distancia. De la época de los vikingos yo creo que no sé de alguien que sea un experto en el lanzamiento de este tipo de armas, que en realidad no es un arma, es una herramienta, y que la verdad esto habría sido además acreditado por la fiscalía con un propio video que hicieron las víctimas, o sea los mismos Carabineros, entonces esa fue la discusión que dimos cuando el ministerio público pidió prisión preventiva, y el tribunal por supuesto que entendió la versión de la defensa y no dejándolo privado de libertad porque la verdad era un absurdo, porque en el video que mostró la fiscalía, que hicieron los mismos carabineros dentro de la comisaría hicieran prácticamente una actuación, porque eso fue con un carabinero dando vuelta el hacha en el aire que cayera al lado, la verdad era poco serio, objetivo, porque si son carabineros las víctimas, no pueden ellos estar realizando diligencias de investigación, usted sabe, deberían haber llamado a la PDI, así de simple. Lo mismo entendió la magistrado y por eso no quedó privado de libertad, sino que se confirmó la primera apreciación de carabineros con respecto a la existencia del ilícito y por la penalidad asignada a la amenaza, no al homicidio frustrado que había señalado la fiscalía, el imputado quedó con prohibición de acercarse a Carabineros y arraigo nacional.

– Oiga abogado, es el sujeto conocido o apodado como ‘El Joto’ ahí en el sector poniente.

– Yo por apodo no puedo manejarme.

– O sea lo ve por primera vez en el control de detención.

– Exactamente, uno se entrevista con él, le pregunta lo que pasó, él me señala un par de cosas que él está en situación de calle, pero o sea las condiciones físicas de la persona con mucha suerte podría levantar el hacha, entonces la versión de Carabineros es poco creíble, aún más de la del fiscal.

– ¿Algo más que agregar de esto?

– Mire, la verdad todos entendemos que Carabineros está pasando por una situación bastante especial, por el enfrentamiento que ha tenido que hacer con personas que se dedican habitualmente a cometer delitos, pero eso no puede llevar a que instituciones que tienen que ser objetivas, como es el ministerio público, actúe como parte en esto. Uno de los principios de la fiscalía es su carácter objetivo y por lo tanto debe atenerse a los hechos y antecedentes de la investigación, eso solamente. Nosotros trabajamos de una manera técnica y de eso podemos discutir.

En su momento estuvo en el hospital psiquiátrico durante unas semanas, pero después volvió.

Los vecinos del sector poniente están cansados, por lo que hemos sabido, ya que llevan tiempo soportando el accionar violento y amenazante de este sujeto, que es conocido entre los vecinos porque antes era una persona buena y trabajadora