Roban unos $10 millones en computadores y dinero desde oficinas públicas

¡Nadie se salva!:

Un total de 10 millones de pesos, entre equipos computacionales y dinero, se robaron delincuentes desde las oficinas de la Autoridad Sanitaria y la Compin. La primera ubicada en la intersección de las calles Salinas con San Martín, mientras que la segunda se ubica a unos pocos metros de distancia por la misma calle Salinas.

La información fue confirmada por el propio jefe de la Autoridad Sanitaria, el médico veterinario Mario Méndez.

– Doctor, coméntenos, víctima de la delincuencia ahí en las oficinas de la Autoridad Sanitaria de calle Salinas con San Martín.

– Efectivamente, de manera muy lamentable el día sábado en la madrugada se produjo un robo violento en dependencias de la oficina provincial Aconcagua de la Seremi de Salud, con una estimación de sustracción de bienes y dinero del orden de los 10 millones de pesos, lamentablemente. Esto ocurrió durante la madrugada, este es un proceso que está en manos de fiscalía de la PDI su investigación por supuesto, y estamos a la espera ojalá de buenos resultados para efectos de poder restituir algunos de los bienes que son para nosotros muy esenciales.

– ¿Qué se robaron?

– Se robaron computadores, notebokks, Ipad y también equipos de celulares que son muy valiosos por el trabajo, ahí hay bases de datos, información importante de las alertas sanitarias que estamos atacando, y la verdad que estamos muy consternados por este daño, estamos tratando de ordenar nuestras oficinas en el día de hoy, de poder resarcirnos de este doloroso golpe; porque más allá de los bienes materiales, está la información del trabajo y además de sentirse vulnerado, de equipos de gente que han hecho un trabajo realmente tremendo, encomiable durante estas alertas sanitarias. No paramos, de crisis Covid, después del zancudo que transmite el Dengue, también estos desastres meteorológicos, el tema súper, súper complicado y más encima nos pasa esta cosa. Pero bueno, nos tenemos que parar. Hemos estado en reuniones hoy día (ayer) con el personal para poder lavarse las heridas de esta situación y procurar seguir adelante, en lo que a nosotros respecta estamos obligados a hacer una investigación sumaria, hacer nuevos inventarios y la vida sigue, tenemos que seguir bregando en esta campaña de invierno con la vacunación por la prevención de la salud de la gente del Valle de Aconcagua, y también con estas alertas sanitarias de Covid, del Dengue, que nos demandan tanto trabajo. Pero bueno, no estamos exentos de lo que pasa, la verdad que la situación de la delincuencia en general está muy aumentada. En el barrio ya sabíamos que a varios vecinos nos habían robado, también le había pasado lo mismo. La situación con los vehículos del sector es súper complicada. Fíjate que hace algunos meses atrás también una compañera de trabajo salió en la jornada de la tarde y se encontró con que afuera no estaba el auto y se lo robaron, afortunadamente lo recuperó después de algunos días, se encontró en Putaendo. La verdad que la delincuencia, nosotros no somos exento de eso y hoy día nos tocó.

– ¿Qué características se pueden dar de las especies robadas?

– Mira, lo que podemos informar es que efectivamente son 3 notebooks, 2 Ipad y 3 a 4 equipos móviles, celulares. Es la información que tenemos, son la mayoría institucionales, algunas son de funcionarios del Código del Trabajo que trabajan con esos equipos, la gran mayoría la vamos a poder restituir, como institución, pero la información no. El respaldo de esa, como es información inmediata que se tiene, el desfase de información que tenemos hasta cuando ingresamos a las plataformas nacionales, a las nubes nacionales que nosotros tenemos informática. Ahora afortunadamente hoy día las cosas son así, la gran cantidad de información está respaldada porque trabajamos con plataformas nacionales, pero sí el desfase de lo que tú capturas durante el día, la semana, eso se queda respaldado en los equipos más chicos, Ipad, y esa es información que estamos perdiendo.

– ¿Cómo se dan cuenta ustedes o ingresan, abrieron la puerta, llegan hoy día en la mañana?

– Claro, mira nosotros tenemos turnos, estamos trabajando todos los días de la semana y cuando los funcionarios tenían que abrir la oficina del turno del día sábado, ingresan y se dieron cuenta que había un desorden descomunal al interior de las oficinas, se metieron a todas, registrando cajones, muebles, en fin; habían empacado ya algunas especies que no lograron llevárselas, y cuando eso ocurrió inmediatamente llamamos a Carabineros que gentilmente vinieron prácticamente de manera inmediata y nos ayudaron al procedimiento.

– ¿Por dónde entran el o los delincuentes?

– No está claro todavía, esa es parte de la investigación, no tenemos mayores antecedentes que informar nosotros.

– ¿Pero rompieron ventanas, puertas?

– No tenemos antecedentes, no los tenemos y no es que no los queramos dar, sino que no los tenemos. No hay una evidencia clara de cómo se produce este asunto, y la verdad es que sí, estaba todo desordenado al interior y al hacer el inventario por las distintas unidades, empezamos a levantar las pérdidas, mermas que eran básicamente las que comenté, las cajas fuerte que se las llevaron, se robaron con dineros que es dinero operacional, también no son grandes sumas, pero sí es de las cajas chicas de trabajo para las distintas áreas, son tres porque recuerda que aquí también tenemos a Compin y a la Autoridad Sanitaria juntos, que también Compin fue víctima de robo, le robaron las cajas fuertes y se robaron los notebook Ipad y teléfonos celulares de ciertas unidades específicas de trabajo.

EN CAMIONETA

Según se pudo conocer en forma extraoficial, los delincuentes se movilizaban en una camioneta, la cual estacionaron en calle Salinas, frente a las dependencias de la Autoridad Sanitaria, y de la cual existen algunos registros en video de cámaras de seguridad.

Asimismo, los sujetos arribaron a eso de las 5 de la madrugada, haciendo ingreso aparentemente por calle San Martín, sin que las alarmas dieran cuenta de la presencia de los delincuentes.

El caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones.

