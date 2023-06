Violento asalto a mano armada sufre pareja en la Villa Esplendor

Víctima de asalto pide a Carabineros más seguridad en el sector poniente de la ciudad.-

Este día miércoles en la noche se produjo un nuevo asalto a una pareja ahí en calle Pedro de Valdivia, frente a Villa El Esplendor, y nuestro medio conversó en exclusiva con la víctima P.R., quien sólo pide que Carabineros resguarde un poco más esos sectores que se han visto asolados por la delincuencia (ver nota aparte).

– ¿Cuéntenos qué pasó?

– Se bajaron tres tipos de bicicletas, eran prácticamente unos niños chicos, con pistolas, inmediatamente y nos apuntaron, agresivamente, tratamos de tener un poco el control, no se pudo. Uno de ellos me pegó con la ‘cacha’ de la pistola en la cabeza, haciéndomela tira; mi señora quedó traumada en el suelo, le quitaron la cartera, el teléfono y todas las pertenencias que tenía.

– ¿Pero cómo sucede, ubicas a alguno?

– Pensamos que debe ser gente de ahí cercana, pero realmente no lo sabemos, aparte que estaban todos con paños en la cara, no pudimos identificarlos, si ese fue el punto.

– ¿Más o menos en cuántos años fluctúan las edades?

– No, 17 a 18 años, no tienen más.

– ¿Cuántos eran?

– Tres, en bicicletas negras Cross, es lo que más alcanzamos a ver.

– ¿Consecuencia de esto luego que te pegaron en la cabeza?

– Claro, y eso me produjo ahora 7 puntos en la cabeza y bueno llegó la ambulancia y eso.

– ¿Llegó Carabineros también nos decían los vecinos?

– Sí, llegó Carabineros, nos estuvo entrevistando ahí también para hacer constataciones, pero para qué vamos a estar con cosas, es complicado. Si más que nada voy a hacer esto porque Carabineros debería estar resguardando un poco más esos sectores.

– ¿Están muy abandonados?

– Es que estamos hablando del lugar de Encón, de la Juan Pablo, El Totoral, donde ya se ha salido un poco el control, entonces ese es el punto más que nada.

– ¿Los vecinos te auxiliaron ahí también?

– Sí, estuvieron ahí y buena onda también, un vecino mío que lo voy a decir que es el ‘Flaco de la Picá’, llegó y estuvo conmigo también.

– A propósito, ¿cómo quedó tu señora?

– No, ahora ya de hecho acabo de hablar con ella y tuvo que tomar pastillas para dormir, estuvo todo el día mal, anoche igual, no quiere hablar y hasta tiene miedo, tuvo que faltar al trabajo, ya quedó un poco traumada.

– ¿Lesionada o no?

– No, no en realidad, no permití porque se refugió un poco tras mío.

– ¿Pero igual la tiraron al suelo o no?

– No, yo pedí que ella se agachara mejor y se quedara tranquila, porque como te digo si yo igual mantuve un poco el control, si no habría salido peor.

– ¿Qué reflexión de esto?

– Nada, no ando nunca más a las diez de la noche (se ríe).

– ¿Sí?

-No, no, nunca más, y prefiero andar en el auto. Aunque igual es lo mismo, pero prefiero ya no salir más tan tarde, habíamos salido de hecho a comprar comida china, desgraciadamente hasta esa ‘gueá’ se llevaron, y lo encontré mal, de hecho me siento como vulnerable ya. Si ya no ‘podís’ hacer nada. Aparte que si uno quisiera vengarse o hacer algo, es peor, ¿me entiendes? , y andan en ‘patota’, ese es el problema. Noooo, ya se salió de control, es mucho ya.

