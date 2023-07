¡Alerta! Andan pagando con billetes falsos en feria Diego de Almagro

¡Alerta! por billetes de 10 mil pesos falsos que andarían circulando en la feria Diego de Almagro, que funciona los días domingos. Esto porque a Rosa, una conocida comerciante del lugar, la estafaron este domingo al pagarle con un billete falso, situación de la que sólo se dio cuenta al momento de cancelar a una mujer que le presta servicios, quien le hizo ver que el billete era falso. Por eso, a pesar de la pérdida, que para ella es muy significativa porque cuida a un hermano postrado en cama, llama a la gente a estar atenta.

Según indicó la mujer, ella vende prendas de vestir tales «chalecos, jersey, buzos, todas esas cosas. No sé si en ese trayecto que me haya comprado un jersey, chaleco, buzo, me metieron ese billete falso. Uno no sabe y a veces se amontona la gente, uno guarda la plata rápidamente, así es que en ese momento me metieron esos 10 mil pesos falsos. Más abajo, a un caballero, 5 mil pesos, y más abajo creo que a un caballero que vende orégano, 20 lucas que lo hicieron leso, pero eso fue la otra vez.

– ¿Cómo se da cuenta que el billete es falso, cuando llega aquí a la casa?

– No, cuando le voy a pagar a la señora que me guarda las cosas para el puesto, ella se dio cuenta que el billete era falso.

– ¿Por qué se dio cuenta?

– Porque el billete estaba mal cortado y muy áspero y la cuestión del monito se veía como una calavera.

– ¿Es muy perjudicial para usted?

– Claro, porque le sirve a uno. Yo cuido a mi hermano que es postrado, me sirve para un paquete de pañales, así es que no importa porque todo eso el Señor lo devuelve.

– ¿Esto fue este día domingo?

– Sí, en la mañana. Más abajo un caballero dijo «a mí también me hicieron leso con 5 mil pesos».

– ¿Usted no recuerda quién pudo haber sido?

– No.

– ¿Alguien que le pareció raro en cuanto a su actitud?

– No, porque yo vendo y tengo esa costumbre, guardo la plata y doy el vuelto, pero ahora eso me sirve para fijarme más en los billetes.

– Va a tener que aprender a detectarlos.

– Sí, porque son como ásperos, y el billete estaba mal cortado y no me di cuenta y la señora a la que le voy a pagar se dio cuenta.

– ¿Hizo denuncia por esto?

– No, si es tan poco, no. Para que la gente tenga cuidado, que no le vuelva pasar a alguien más.

