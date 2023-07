Asaltan a conocido comerciante fijándole la cantidad a ‘pagar’

«¡Tú pagas o te sacamos de acá!», le manifestaron a embemático hincha del Uní Uní.-

«Tú pagas, la cantidad la ponemos nosotros o te sacamos de acá, así de simple, pagas o te sacamos de acá», le dijeron tres sujetos que hace una semana asaltaron al conocido hincha emblemático del Uní Uní, Víctor ‘Vitoco’ Urbina.

Según nos contó el popular ‘Vitoko’, el «día sábado 8 entre las 6 y las 7 de la tarde, llega un auto, no era grande, era un auto chico como un Spark, no le vi la marca. Se estaciona, no acá en el frente de la puerta, un poco más arriba. Lo quedé mirando, esperé que llegara alguien, llega una persona y yo voy para allá, lo atiendo, le digo qué necesita, cuando vengo a buscar una bolsa, vuelvo y me giro, nunca pensé, me pone aquí la pistola (sien izquierda) y me afirma el codo. Lo que más me preocupaba a mí es que en la muñeca izquierda tengo una prótesis, y yo le decía que no me topara, me apretaban aquí. Pasan un par de segundos y aparecen dos personas más en la puerta, entonces ahí me dicen: «Tú pagas, la cantidad la ponemos nosotros o te sacamos de acá, así de simple, pagas o te sacamos de acá». ¿Qué iba a hacer yo en ese momento?, que pensé el local va a quedar aquí y me irán a botar para allá, a eliminar… pagué una cantidad, así de simple. Primera vez que me pasa algo así, ponen una cifra. Otras veces me habían asaltado, me decían ¡asalto! Antiguamente. Ya es sexta vez que me asaltan. A mí acá, en ese local, nunca me habían asaltado. Porque por ejemplo yo tengo una reja de protección, pero la ocupo en la tarde.

Reitera que esto fue entre las 6 y 7 de la tarde; «igual uno trata de controlarse, pero el sistema nervioso te empieza a revolucionar en tu cuerpo, porque no hayas qué hacer, te paralizas», reconoce.

– ¿Entregaste una cantidad de dinero, la que tenías en ese momento?

– Ellos me pidieron una cifra, tenía una plata y yo pensé en los demás, desaparezco o sigo viviendo. Porque la plata viene y se va. No mucha gente sabe.

– Ahora se van a enterar.

– No, si hay gente que hoy día me empezó a llamar, vinieron en la mañana a decir «por qué no nos dijiste». Yo pertenezco al Fondo Esperanza, donde yo llegué como comerciante por todo este tema del cambio de tránsito.

– En cuanto al vocabulario, ¿eran violentos, acento extranjero?

– Andaban con trago, ‘arriba de la pelota’ como se dice, y con droga, se capta altiro en la voz, y a parte que tenían acento extranjero. Nunca los había visto yo.

– ¿Tenían acento extranjero?

– Sí, no eran chilenos, pero hablaban ese vocabulario típico de los drogadictos. Porque en la semana me habían pasado cosas puntuales, acá llegó por el día miércoles una pareja a pedir plata, no les di yo y ese mismo sábado también pasó otra persona a pedir; una mujer y un hombre, al hombre nunca lo había visto.

– ¿Esta semana cómo ha sido, un poco sugestionado?

– Esto pasó el sábado, el domingo no dormí casi nada, porque yo en mi casa, donde voy a pernoctar, estaba solo. En mi casa no saben, no quise decir para no preocupar a mi gente, y muy pocas personas lo saben, como te digo, porque en realidad dar más preocupaciones es porque ya te acostumbras y qué solución vas a buscar.

– ¿Hiciste la denuncia en Carabineros?

– No quise ni llamar a Carabineros porque cada vez que he llamado a Carabineros, las preguntas típicas son si los he visto, los conozco, si tengo problemas con alguien. Hoy en día los asaltos son al azar.

– ¿Alguien vio?

– No, no iba pasando gente. Siempre los sábados en la tarde es como un día domingo. Acá es poca la gente que anda los fines de semana, es como desolado, pero como comerciante sé el riesgo que corro y lo voy a correr siempre.

– ¿Ahora cómo estás?, a una semana del hecho.

– Bueno, igual estoy preocupado, porque uno tiene cosas. Tener que cumplir con algunos pagos, el sistema nervioso ahí está todavía, no logro dormir bien porque uno se demora, porque empieza a recapacitar, a recopilar lo que pasó. Hay algunas personas que le he contado.

