Alerta por posible fuga de amoniaco movilizó a organismos de emergencia

Dos funcionarios municipales habrían sufrido ciertos malestares.-

Alarma generó ayer en la mañana una emergencia química por una presunta fuga de amoniaco desde la planta procesadora ‘Baika’ ubicada en Avenida Manso de Velasco número 28. Incluso en el lugar se pudo percibir un fuerte olor a orina que según expertos es característico del amoniaco.

Bomberos, Carabineros, personal de la Autoridad Sanitaria inspeccionaron el lugar para luego dirigirse hasta las oficinas de la Dideco ubicadas en Avenida Maipú, donde se percibía un fuerte olor e incluso se dijo que dos funcionarios habían presentado malestar. Tras eso los organismos de emergencia se dirigieron hasta la calle Hopfenblatt, donde existe otra planta de refrigeración, y ahí al menos según lo informado por Bomberos, se habría producido la fuga.

Una vez finalizada la emergencia, el comandante Arturo Rojas señaló lo siguiente: «Como le dije estamos acá en calle Hopfenblatt en la planta de frigorífico de Baika. En estos momentos ellos están haciendo mantención al sector frigorífico, el cual al despichar emana amoniaco, y donde tiene mucha humedad el amoníaco baja, se concentra y cuando viene una brisa lo libera, y pasó con los otros sectores que encontraron amoniaco. En estos momentos está la Autoridad Sanitaria dándole las indicaciones para poder retirar los tambores de amoniaco, el agua que tienen y vamos a avisarle a los sectores del poniente donde están las demás plantas que tienen la mantención para que no se alarme la gente, y vamos a ir a evaluar al personal si es que hay alguien más con problemas de salud, pero en estos momentos ya estaría la situación controlada, así es que estamos a la espera del informe de la Autoridad Sanitaria para poder retirarnos del lugar», dijo.

– ¿El origen fue acá?

– Correcto, el origen fue acá en el frigorífico de Baika por un tema de mantención que estaban realizando.

– ¿Van a retirar los tambores del lugar?

– Claro, a otro sector, y tienen que avisar cuando tengan la mantención correspondiente para poder venir a chequear todo que esté correctamente.

– Comandante, llama poderosamente la atención el traslado del amoniaco hacia la otra planta que está en José Manso de Velasco.

– Claro, lo que pasa que el amoniaco es un producto muy pesado que se impregna en el suelo, normalmente no todas las personas conocen, el cual genera humedad, vapores y con una corriente de aire lo levanta y traslada a otro sector, y obviamente en el otro sector sienten porque vuelve a bajar el amoniaco y se mantiene en el suelo, entonces por eso se tiene que haber producido ese olor.

– ¿Llegar allá precisamente?

– Correcto, si porque es muy pesado el amoniaco y se demora mucho en diluir, por eso tiene que haberse ocasionado ese olor en los otros sectores.

– ¿Qué explicaciones dieron al interior de la empresa?

– Bueno, yo solamente le di las indicaciones que tenían que retirar los tambores y ellos dijeron que estaban en tema de mantención, y nosotros le dijimos como parte de Bomberos que tenían que anteriormente avisar la mantención para nosotros tener claro donde se está originando el olor o la fuga de dicho producto.

– En ese mismo sentido, recomendaciones para este tipo de emergencias.

– Sí, en este caso cuando la gente sienta olor a amoniaco, tratar de no salir del lugar, mantener todas las puertas cerradas y, si de lo contrario, es mucho el olor, hay que evacuar mínimo 600 metros a la redonda, serían dos cuadras más menos de donde ellos sienten el olor, por un tema preventivo, ya después Bomberos verá cuáles son las coordenadas correspondientes para retirarlos.

– ¿A las empresas alguna recomendación en ese sentido, avisar a ustedes que tienen este producto? ¿Cómo se puede hacer ahí?

– O sea correctamente nosotros sabemos las empresas que trabajan con amoniaco, pero lo que les estamos informando a estas empresas, que nos avisen cuando tengan mantención, porque eso no lo sabemos, así nosotros estamos alerta en caso de cualquier situación que pueda ocurrir.

– ¿A las 10:05 de la mañana superada la emergencia?

– Superada la emergencia en estos momentos.

En tanto desde la Seremi de Salud, el jefe de la Autoridad Sanitaria, Mario Méndez, dijo que «efectivamente nosotros como Seremi de Salud fuimos alertados por parte del ABC, digamos básicamente de Bomberos, que nos coordinamos y también vecinos que hicieron denuncia, de la existencia en el sector de la Avenida Manso de Velasco, de un fuerte olor a amoniaco. En virtud de eso se estableció una alarma de Bomberos, nosotros acudimos junto con Carabineros, Bomberos y personal del SAMU alertados por lo menos de esta situación al lugar y se empezó a realizar una pesquisa y verificación de la situación; tres empresas en el lugar y no se encontró evidencia de una fuga de amoniaco, eso no significa que no haya existido olor de ciertas características, etc. Aprovechamos de hacer revisión de las tres plantas y en una encontramos algunas disconformidades complejas que pudieran ser el origen de ciertos olores, a propósito de dos bidones grandes que se encontraron mal almacenados y que si desprendían cierto olor a una distancia no más de un metro; luego, al tomar distancia, eso no ocurría. La verdad que esa disconformidad ya establecimos, la levantamos y obligamos a la empresa a retirar bidones que no se sabía, pero principalmente, a propósito del sistema de refrigeración que utilizan amoniaco, a veces tienen despiches que se activan y que perfectamente podrían haber provocado una fuga», indicó.

A consecuencia de esto las oficinas de la Dideco debieron ser cerradas mientras que dos funcionarios sufrieron algunos malestares.