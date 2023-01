Seis líneas de taxis colectivos subirán 100 pesos por tramo sus tarifas

A partir del 1 de febrero:

A contar del 1 de febrero de este año, seis líneas de taxis colectivos de San Felipe subirán sus tarifas $100 en cada tramo, es decir normal quedará en $800, domingos y festivos en $900 y de extremo a extremo $1.000.

La información la entregó a nombre de las líneas, Eduardo Galdámez Vargas, presidente y representante legal de la línea 9, quien indicó que las líneas involucradas son la 1, 3, 4, 7, 9 y 11. «Hemos pensado que desgraciadamente no es tanto el combustible como los insumos que nosotros usamos en los vehículos que han subido, tanto como repuestos, aceites, y a la vez que en estos momentos vemos que están bajando los combustibles, pero es muy poco. Pero se nos viene encima cuando ya llegue la fecha que es en 21 días, que nos van a pegar el palo; son 50 pesos que nos van a subir al tiro, así que eso está sacramentado, así que no nos podemos hacer los lesos. Desgraciadamente para nosotros es triste subir las tarifas, pero tenemos que sobrevivir».

– Los precios a los que suben las tarifas.

– Van a subir $100 en cada tramo. Que va a subir a $800 los días normales, festivos y domingos son $900, y las partes lejanas, hablemos de los lados extremos, $1.000. Eso significa que desde Juan Pablo a Sodimac, La Troya, Almendral Alto, se van a cobrar los $1.000.

– ¿Desde cuándo?

– Desde el 1 de febrero, así que ahí vamos a hacer efectivo, porque ya todas las líneas están autorizadas por el Seremi de Transporte para hacer el alza.

– ¿Cómo es el modo? Ustedes informan al Seremi de Transporte que van a subir las tarifas.

– Exactamente, nosotros informamos con el debido tiempo a Seremi y por la ley de la libre competencia, nosotros informamos y mandan la resolución respectiva y ya está, cada línea con su resolución.

– Y eso va a estar puesto en los vehículos.

– Cada vehículo va a tener su tarifario, así que la gente, el público, tiene que hacer cumplir el valor que corresponde.

– Lo otro, ahí hay temas importantes que les aquejan sobre manera, que tiene que ver con algunas peticiones que han realizado a la municipalidad.

– Tuvimos una reunión hace como tres semanas con el alcalde subrogante, donde le hicimos unos petitorios, que se diera cumplimiento al plan maestro de tránsito que no ha sido completo, y estamos pidiendo las señalizaciones correspondientes, la eliminación del primer anillo que es la calle Santo Domingo, Portus, Traslaviña y Freire, y los estacionamientos que es lo importante para tener nosotros nuestras vías, que sean… que dijeron que eran prioritarias y en estos momentos no es prioritario. Mucho vehículo estacionado, entonces se le pidió y ellos van a tomar la determinación desde cuándo ya va a empezar a hacer la fiscalización.

– ¿Tienen confianza en que se cumpla eso?

– Bueno, tenemos que tener confianza, pero si no lo cumplen tendremos que hacer otra medidas, llegar a Contraloría o vamos a tener que hacer un estudio dónde vamos a seguir el trámite. Sí, porque si nos presentan un proyecto y nos dicen, entonces nosotros en estos momentos nos sentimos engañados, porque se nos prometió mucho y no se nos ha cumplido. Esta cosa es bien clara, si nos ponen una cosa y nos cambian, hay que cumplirlas, así como nosotros nos exigen cumplimiento de normas que están en el decreto 212 en la ley de tránsito; es también que la municipalidad cumpla con su cometido.

– ¿Qué otras peticiones más que podemos comentarle a la gente?

– A ver. Hemos hecho solicitud del cambio en la calle de Maipú con Merced que se ponga una tercera luz ahí para que puedan virar los vehículos particular y no nos ocupen la calle de Freire que es donde corre la locomoción colectiva. Y lo otro es que cuando empiezan las clases, nos ocupan las calles estacionando frente a los colegios, entonces nosotros queremos evitar los accidentes de tránsito con los menores, con los padres, y que es peligroso para nosotros.

– Darle mayor fluidez al tránsito evitar los tacos.

– Exactamente, evitar los tacos, entonces esa es la razón de que se cambió el anillo, nosotros aceptamos a pesar de habernos sentido engañados cuando comenzó el plan maestro nos invitaron a ver las partes de las ciclovías y no el plan maestro en sí, pero ya estaba cocinado así es que desgraciadamente nos engañaron y ahora tenemos que tomar nosotros lo que corresponde; o sea, hacer cumplir lo que ellos dispusieron y son ellos los que tienen que cumplir ahora.

– ¿Están pidiendo semáforos ahí en Encón?

– Sí, en el Puente Encón es muy necesario, ellos nos han dicho que corresponde a Vialidad, pero también vamos a hacer una presentación a Vialidad solicitando, porque nos dijeron que iban a construir otro en Diego de Almagro que sale camino a Putaendo, porque el puente negro no reúne las condiciones de seguridad del puente, esperamos que el proyecto de Diego de Almagro salga luego. Lo otro que las calles están en muy malas condiciones, sobre todo donde nosotros transitamos, hemos escuchado que calle Pedro de Valdivia está en licitación, pero todavía no vemos nada, no sabemos si salió la licitación, qué empresa se la ganó, si hubo toma de razón o no.

– ¿Cuál esperan ustedes sea la respuesta de la gente a contar del 1 de febrero que suben las tarifas?

– Normalmente esto es un golpe para ellos en la parte económica, pero nosotros también tenemos que ver nuestra parte, porque como así hay dueños, hay personas que trabajan, son choferes y tienen que llevar sustento a su familia, entonces también nos vemos golpeados nosotros.