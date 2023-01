Delincuente roba sueldo a trabajadora de minimarket en Feria de Yungay

Realmente enojada se encontraba este día sábado la encargada de un negocio de abarrotes ubicado al interior de la Feria Central de San Felipe que está al costado del Terminal Rodoviario por Avenida Yungay. Esto porque el día viernes, a eso de las 13:30 horas aproximadamente, un delincuente le robó el dinero correspondiente a su sueldo del mes desde el interior del local, aprovechando que ella había ido a comprar almuerzo precisamente al lado de su local.

Nos comentó que incluso cuando vuelve, ve al sujeto que demuestra cierto nerviosismo cuando iba saliendo, por eso lo enfrentó y vio un dinero que tenía en una de sus manos, pero nunca pensó que se trataba de su dinero que había dejado en el negocio. Posteriormente el sujeto se va por el interior del terminal e incluso le comentaron que habría tomado un taxi que está en el lugar.

Además, tuvo que rechazar una mercadería porque no tenía dinero para pagarla.

A propósito de este robo conversamos con el administrador del terminal, Nelson Leiva, quien lamentó el hecho, calificándolo como preocupante: «Una persona perpetró un robo en unos de los locales acá, llevándose una suma de dinero considerable. Transitó justamente por acá, por el sector donde está la venta de pasajes, por ahí escapó. Lamentable la situación porque perjudicó a una comerciante, a una señorita que justamente ella estaba al lado del puesto al parecer y este individuo ingresó al sector, justamente al local, y desde ahí le sustrajo una suma de dinero».

– Conversando con ella, serían unos 400 mil pesos correspondientes a su sueldo mensual.

– Justamente. Después ella tomó contacto con Carabineros y Carabineros tomó contacto conmigo para poder ver las cámaras. Justamente se llevaron las pruebas gráficas de la persona, del individuo, que era un individuo más o menos alto, de 1,75 más o menos, vestido de short y polera negra y tenía cubierta su cara con una mascarilla, y tenía un jockey de esos deportivos que usan los lolos.

– ¿Lo ubican? ¿Lo habían visto ustedes por aquí, o no?

– No, la verdad es que no era… Justamente estuvo una de las personas que conoce gente acá y no era aparentemente del sector, no es cercano.

– De todas maneras, igual es una situación preocupante.

– Claro. Y una recomendación para los comerciantes, por favor que, si manejan considerables sumas de dinero, que no las mantengan cerca de los puestos, de los lugares visibles, o de los lugares que son accesibles. Eso yo creo que… no es que uno generalmente tenga que estar prácticamente asustado en ese sentido, pero uno tiene que ser… la precaución. Prevenir es mejor que curar.

– ¿Algo más que agregar?

– Bueno, aquí hacía tiempo que no había una situación relativa a robo, hurto o violencia, pero esperamos que Carabineros encuentre a esta persona, y que la persona pueda recuperar su dinero.

– ¿Se sigue dando este problema con las personas que pasan a control de detención y se retiran del juzgado y pasan por acá?

– Yo, sinceramente, encuentro que es uno de los pocos puntos peligrosos, justamente el sector de la fiscalía, porque cuando hay personas que vienen familias que han tenido rencillas, se producen situaciones cercanas al terminal, y he visto familiares peleando entre ellos, he visto agresiones, he visto muchas cosas. Pero lamentablemente está la fiscalía aquí al lado y es un punto neurálgico donde convergen personas que han tenido situaciones delictivas o cualquier tipo de situación; rencillas, riñas, todo eso, y generalmente a veces pasan por acá por el terminal y pasan prácticamente, como quien dice arrasando a quien esté desprovisto, que esté solo o generalmente han hecho asaltos, pero últimamente no ha sucedido eso, por lo menos. Pero con esta situación que le pasó a la señorita acá del local comercial, hay que estar atentos.