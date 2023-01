Desconocido huye con millonario botín en dinero e instrumental médico

Afectado pide poner ojo en el estacionamiento de la Delegación

Cerca de dos millones y medio de pesos entre dinero en efectivo e instrumental médico, fue lo que robó la madrugada de este sábado, un solitario delincuente desde el Centro Clínico ‘Aconcagua Red Salud’ ubicado en calle Traslaviña 232, donde antaño funcionaba el Teletrak.

Su dueño y administrador, Diego Bonilla Silva, señaló que a eso de las 09:30 horas de este día sábado, al llegar al centro médico, se encontró con la sorpresa de que estaba abierto; «habían entrado por el techo, al principio no nos dimos cuenta porque como no entraron por la puerta puntualmente, estaba todo normal. Solamente darnos cuenta que en recepción y en los boxes estaba roto el techo y estaban los cajones dados vuelta y todo un tema. Ahora tuvimos que gestionar el tema de las alarmas, también nos dimos cuenta de que los sensores de las alarmas estaban sin batería. También como que fue una mala suerte puntualmente, se juntó todo. Fue como que en un momento se dieron la cosas, pero lamentablemente… bueno, se llevaron efectivo que teníamos, materiales dentales, pero también más el daño que se hizo. Un par de computadores, un celular».

Agregó que el robo les complicó bastante porque tenían pacientes citados para esa mañana. «Gracias a Dios igual los pudimos atender, ya que pudimos habilitar los otros boxes para atenderlos, pero fue complejo, creo, llegar a esto. Si al final, a nadie le gusta que entren a robar y que uno se siente mal acá. Entonces tuvimos que ver qué podemos hacer. Recién venimos del techo, recorrimos los techos, porque hablando con los vecinos también han tenido problemas y todos estos techos están unidos, entonces el gran problema es el estacionamiento de la gobernación, que entran por ahí y se pueden mover libremente por los techos y allá no hay cámaras, no hay nada, no hay control, puede entrar cualquier persona. Entonces, creo que ahí nos vamos a tener que poner de acuerdo, pedir alguna ayuda y exigir que también pongan más medidas de resguardo por ese lado. Eso es lo más importante, porque al final por acá en el frontis de los negocios es difícil que entren porque son construcciones como ustedes ven, altas, pero no así hacia atrás».

Respecto al avalúo, dijo que fueron alrededor de 450 mil pesos en efectivo y unos dos millones en otras especies e instrumental médico: «Son turbinas que se ocupan solamente conectadas al sillón dental. Y los computadores, que se llevaron dos, que igual nos afectan un poco, por el tema de que teníamos todos los datos de los pacientes, por lo menos tienen clave, así que… pero no cuesta nada reutilizarlos».

– ¿Algún GPS o algo que tuvieran los computadores como para seguirlos?

– No, eso también es un error… creo que como tienen clave a lo mejor lo van a tener que formatear y la información de los pacientes igual está segura en una nube, pero el hecho de no tenerlo, encontrar todo roto acá, es complejo la situación.

Sobre las especies sustraídas, detalló que «son unos notebooks Lenovo plateados, son dos celulares que son Huawei, el modelo no lo sé, y estos aparatos que son como te digo, unas turbinas dentales que van conectadas al sillón, que son para operar, que al final son solamente del uso de los dentistas, entonces no hay otro uso que le puedan dar.

– ¿Cuál es el valor más o menos de una de esas?

– Una turbina que se tienen que haber llevado debe valer como 150 mil pesos, y se llevaron tres turbinas que estaban ‘embaladitas’ ahí. Entonces yo creo que el gallo se las llevó porque estaban en la caja, fue bonito, y también lo que pudo echarse a la mochila que eran cosas de valor pequeño, pero que se pudo llevar. Porque acá no se llevó tele, no se llevó otras cosas que se podría haber llevado.

Sobre el o los autores, dijo que en las cámaras de seguridad se puede ver sólo a uno, «pero el hecho de entrar por el techo y volver a subir, tiene que haber habido alguien más arriba esperándolo o ayudándolo a salir de nuevo».

– ¿Denuncia en Carabineros?

– Sí, está hecha. De hecho también nos dimos cuenta de que nos contaron que ayer en la noche también, el robo de acá fue como a las 1:15 de la mañana y a eso de las 3:30-4:00 de la mañana saltó la alarma del celular aquí a la vuelta… Dr IPhone, y creo que también llegó Carabineros y tomaron detenido a un sujeto. Ahora estamos esperando hacer la diligencia a ver si es que le encontraron algo. Nosotros recorrimos el techo… bueno, en el techo había desatornilladores, había monedas, con tal de que a la salida por donde salieron, el gallo salió a lo mejor apurado o algo y las dejó tiradas. Pero hay un desfase más o menos de dos horas a que lo pillaron, entonces en esa hora, el efectivo el gallo lo tiene que haber hecho pebre yo creo. Pero también nos dimos cuenta, como te digo, aquí en el local de al lado, el restaurante, arriba estaba roto el techo también y se ve que entran y salen por ahí, entonces no sabemos qué más puede pasar, que pueden ocuparlo a lo mejor para dormir, no sabemos. Ha sido súper compleja la cosa.