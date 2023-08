En prisión preventiva quedó sujeto que intentó quemarse a lo bonzo

Destruyó tres viviendas en Villa 250 Años:

Con la cautelar de prisión preventiva quedó el sujeto que el pasado miércoles 2 de agosto intentó quitarse la vida quemándose a lo bonzo en la Villa 250 Años, luego de sostener una discusión con sus padres, generando un incendio que destruyó tres viviendas, entre ellas la de sus progenitores.

La audiencia de control de detención se llevó a efecto el pasado jueves 3 de agosto, tras la detención, en la víspera, del sujeto en el contexto de violencia intrafamiliar tras protagonizar un altercado con sus padres y golpear a su propia madre.

Según indicó el fiscal Rodrigo Zapata, «el imputado en cuestión, que fue detenido el día de ayer (miércoles) por el personal de Carabineros en el sector de la Villa 250 Años de la comuna de San Felipe. De esta forma se comunicó cargos al imputado por su participación en los delitos de lesiones, amenazas, desacato y el delito de incendio. En particular se detalló cómo en el día de ayer (miércoles) en horas de la mañana, el detenido en cuestión agredió a su madre para luego amenazar con quemar la vivienda de sus padres».

Aclaró el fiscal que luego de las amenazas, el sujeto procedió a aplicarse «material inflamable e iniciar fuego en el inmueble, el cual se extendió a dos inmuebles colindantes, resultando dos casas completamente destruidas por la acción del fuego, en tanto una tercera terminó con daños de consideración. Una vez expuestos los antecedentes, el tribunal de garantía de San Felipe accedió a la petición del fiscal en orden a decretar la prisión preventiva del imputado, en cuanto consideró que la libertad de aquél constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas, estableciendo al efecto un plazo de investigación de 120 días».

EL INCIDENTE

Como se recordará, el caso se remonta al miércoles pasado, cuando a eso de las 8:26 de la mañana se decretó la primera alarma por incendio estructural en el sector de la Villa 250 Años. El incendio se había originado en una vivienda y se propagó rápidamente hasta otras dos casas vecinas.

Bomberos llegó rápidamente al lugar de los hechos y luego de varios minutos logró controlar el fuego, situación no exenta de complicaciones debido a las causas que generaron este siniestro, donde el autor se aplicó abundante combustible en los brazos para intentar prenderse fuego, situación que no logró del todo gracias a la intervención de Carabineros, quienes no obstante no pudieron evitar que el fuego se esparciera rápidamente por el inmueble.

El Comisario de Carabineros, mayor Jorge Guzmán, detalló que «la dinámica es que esto se genera en un contexto de violencia intrafamiliar. Hay un sujeto que se encontraba en situación calle, con problemas de drogadicción, vuelve a su domicilio y se produce una discusión con los padres e inicia el fuego».

En este mismo contexto, Guzmán añadió que «Carabineros se encontraba cerca del lugar y logra su detención. Este sujeto, al ver la presencia policial, lanza combustible a sus brazos, lo cual fue auxiliado por Carabineros y trasladado hasta el Hospital San Camilo donde se constataron sus lesiones y su formalización por el delito de incendio».

