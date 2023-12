Acusados de secuestro aseguran que sólo hicieron un favor a un ‘amigo’

Insólito caso en la comuna de Panquehue:

Hermanos aseguran que hicieron un favor a un ‘amigo, amigo’ y terminaron detenidos por secuestro y acusados de robar más de 5 millones de pesos.-

Carabineros del Retén Panquehue detuvieron en tiempo récord a dos hermanos acusados de secuestrar y robar más de 5 millones de pesos a una persona durante este fin de semana.

Los imputados pasaron a control de detención ayer, donde fueron formalizados por secuestro y robo, quedando en libertad sólo con medidas cautelares; arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima. Sin embargo, al conversar con uno de los detenidos, indicó que jamás le robaron, menos lo secuestraron, sino que por el contrario, sólo le hicieron un favor a la supuesta ‘víctima’, quien les pidió le arrendaran una cabaña para ‘fondearse’ debido a que lo ‘andaban buscando’ porque había estafado a unas personas con la venta de un terreno.

Este procedimiento, según lo informado por el jefe del Retén Panquehue, suboficial mayor Jorge Caneo Fernández, se produce el domingo alrededor de las 19:00 horas, cuando llega una persona manifestando que el sábado, a eso de las 22:00 horas aproximadamente, «dos individuos a los cuales conoce lo abordan ya que en el lugar había realizado la venta y la compra a su vez de un terreno en la cantidad de 5 millones y medio de pesos. Estos individuos lo abordan y en contra de su voluntad lo llevan secuestrado hasta el día domingo 17:00 horas aproximadamente, cuando logra salir del lugar, correspondiente a una cabaña ubicada en el borde costero del río Aconcagua, en el sector de las tomas de El Mirador», señala el suboficial.

La víctima habría escapado y llegado hasta la casa de los padres, donde da cuenta de la situación, concurriendo al Retén Panquehue a realizar la denuncia.

Carabineros de Panquehue comenzó a realizar diversas diligencias, logrando la detención de uno de ellos en la Población Héroes de la Concepción. Posteriormente fue detenido el hermano cuando se presenta en el cuartel.

En el lugar donde se detiene al primero se logra incautar el celular y un machete. Luego se incauta el vehículo en que lo abordaron y trasladaron a la víctima.

El dinero no se recuperó, mientras que la víctima, según Carabineros, fue agredida con la empuñadura de una pistola en la sien resultando con lesiones leves.

El vehículo usado es un furgón modelo H-1 marca Hyundai.

Desde la fiscalía indicaron que se seguirán con las diligencias para poder esclarecer los hechos.

POR HACER UN FAVOR

Una vez fuera del edificio de los tribunales, conversamos con uno de los hermanos imputados, en este caso José Emilio Belmar Figueroa.

– ¿Qué fue lo que pasó?

– Un sujeto amigo, amigo, me llamó pidiendo el favor si le podía arrendar una cabaña, algo para quedarse unos días, porque necesitaba en buen chileno ‘fondearse’ porque él había estafado a una persona con plata por la venta de un terreno. Nos ofreció plata para ir a dejarlo allá. Yo llamo a mi hermano y me dice que no, no, no, y después dije ‘oye, si van a pagar al tiro’. Ya, lo fuimos a buscar a la casa de él, lo llevamos a la cabaña, o sea yo lo fui a dejar a la cabaña porque mi hermano me dejó ahí en Las Vertientes en el paso nivel. Me dijo «me ‘podís’ comprar cervezas, cigarros, algo para comer». Al comprarle todo volví a dejarle las cosas a la cabaña y después me retiré, me fui a la casa y ahí no lo vi más hasta el otro día cuando llegó Carabineros a buscarme, que estaba por secuestro y robo con violencia, esa fue toda la versión de este loco y no lo vi más.

– ¿O sea la víctima es la que te pide a ti que lo lleves a la cabaña?

– Claro, como favor para poder esconderlo de las personas que él había estafado con la venta del terreno.

– Esos son los 5 millones y medio.

– Exactamente.

– ¿Esa plata dónde está?

– No sé dónde está esa plata porque él es el que la tenía, eso lo hizo y se descartó con nosotros, que nosotros lo secuestramos, la plata. ¿Para qué?, para quedarse con la plata él y disfrutarla. Si al final él era el que andaba arrancando con la esta… si él estaba pidiendo el favor y uno como amigo nomás dice a este le voy a arrendar la cabaña para que se fuera a quedar unos días, nada más.

– ¿Ustedes tienen cabañas?

– Una cabaña en una toma en El Mirador.

– ¿Les pagó algo?

– No, él vino, pasó plata para comprar cosas para comer no más y para poder tener para fumar, toda la cuestión.

– ¿Esto cuándo ocurre?

– Esto pasó antes de ayer (sábado). Tipo ocho y media de la noche me llamó y lo fuimos a buscar tipo 10 y algo de la noche a su casa. Fui con mi hermano en el furgón y andábamos con su hijita chica más encima, que si uno anda haciendo ‘cagás’ obviamente no va andar con hijo. El dijo «ya apúrense, apúrense porque me andan siguiendo»; andaba una camioneta blanca parece siguiéndolo, que es uno de los que estafó, y él viene, se sube al furgón y se esconde, agachado para que lo lleváramos rápido para allá. En ningún momento él mostró que tenía plata, nada, si pasó para comprar no más.

– O sea ustedes no le robaron.

– No le robé ni le pegué.

– ¿Ni lo secuestraron?

– No, no lo obligué a nada. Yo sí le dije a él que allá no hay agua ni luz. «No importa, yo me quiero quedar allá nomás», y que podía comprarle algo para llevar para comer. Yo le llevé todo eso y chao, nosotros en ningún momento le dijimos ‘¡oye súbete!’ No, nada. Le dijimos no hay donde este… y si la cuestión está… te ‘bajai’ al tiro del furgón le dijo mi hermano, porque yo no voy andar pasando rabias si te andan buscando.

Explica que la cabaña ni siquiera se puede cerrar; «si pasa abierta», señala.

– ¿Por qué los mete en este lío?

– Para descartarse por la estafa que hizo a las dos personas que les vendió terrenos… les vendió a dos personas el mismo terreno.

– ¿Qué terreno les vendió?

– El terreno de ahí de la cabaña tiene uno, en la casa del papá por ahí y creo que les vendió una parte, 200 metros cuadrados, a uno primero en 5 millones, y dijo que la plata se la había gastado y después vino lo vendió de nuevo en 5 millones y medio a otro, y ahí no sé de esa plata.

– ¿Cómo se sienten con todo esto?

– Fome con este loco, que haga esa cuestión, siendo que uno trató de ayudarle y el loco que venga a decir que uno lo secuestró para descartarse con uno, sabe que uno tiene hijo.

– Ahora ustedes quedaron formalizados por algo, ¿o no?

– Sí, nosotros quedamos libres, con firma, arraigo y en investigación.

– Pero por qué los están investigando.

– Por secuestro y robo.

– ¿O sea quedan formalizados por secuestro y robo?

– Claro, pero se tiene que investigar y nosotros igual le vamos a aportar todo para la investigación, porque nosotros nada que ver, si el loco… él llamó, él llamó pidiendo el favor.

