Se viene el debut de Benjamín Vargas en Panamericanos Santiago 2023

El sanfelipeño competirá este sábado y el lunes en el muro dispuesto en el Parque Cerrillos.-

Mañana sábado, Benjamín Vargas Martínez hará su estreno en los Juegos Panamericanos. Como es obvio, en la previa a una incursión tan importante, existe mucha expectación por lo que el aconcagüino pueda hacer en el Muro de Escalada.

Horas antes que el deportista quedara concentrado en la Villa Panamericana, El Trabajo Deportivo tuvo la posibilidad de sostener un diálogo con el joven sanfelipeño, convertido ahora en un verdadero embajador de la ciudad y el valle de Aconcagua.

La responsabilidad no le provoca incomodidad, ya que ‘lo tomo con mucha satisfacción, porque este es un evento muy importante en la historia deportiva del país. Para mí es muy lindo poder ser parte del Team Chile. Me siento muy cómodo el que haya que competir en Chile. El no tener que hacer viajes largos, poder comer la comida que a uno le gusta, estar con la gente más cercana, hace que todo sea mejor, por lo que no siento que haya una presión extra por ser local en estos juegos», afirmó.

Como deportista de alto rendimiento, Benjamín tiene claro que la competencia será dura, debido a que tendrá rivales que están dentro de los mejores del mundo. Es por eso que prefiere no anticipar un resultado. «El primer objetivo es estar en la final. Sería muy bueno quedar dentro de los primeros 8, pero en este tipo de competencias hay que ir paso a paso. En Santiago 2023 los norteamericanos vienen muy fuerte», indicó.

En el final de la conversación, el escalador mandó un mensaje a toda la gente de la zona. «Conozcan esta disciplina. En nuestro valle se han abierto gimnasios de escalada, además que hay sectores de roca a los que se puede ir. Existe una buena comunidad en la escalada, así que hay que aprovechar todos los espacios disponibles para hacerlo», remató.

