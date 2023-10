Joven modelo sanfelipeña va por el título de ‘Teen Universe Chile’

Durante la próxima semana disputará la recta final del emblemático concurso.-

La joven modelo sanfelipeña, Melany Gorri, a quien hemos dado a conocer en ediciones anteriores, sigue destacando en su rubro, puesto a que partir del próximo martes y hasta el viernes 27 de este mes, disputará la fase final del concurso de belleza ‘Teen Universe Chile’, del cual saldrán representantes chilenas que competirán en la República Dominicana.

Con tan solo 16 años de edad, la estudiante de tercero medio del Colegio Vedruna de nuestra comuna, sigue trabajando en su promisoria carrera de modelaje, en donde también este año, específicamente en marzo, terminó su curso en la Academia Milano Models de Santiago, la cual le otorgó el certificado de modelo profesional y modelo publicitaria.

Centrándonos en la recta final del concurso en el que se desempeña la joven modelo, éste cuenta con tres categorías, como son ‘Pre Teen’, ‘Teen’ (categoría de Melany) y ‘Petite’. Gorri espera jugar un papel importante en este evento, puesto que además de la belleza, la organización busca que sus participantes desarrollen sus habilidades en actividades de apoyo a fundaciones de adultos mayores y animales.

Respecto a este nuevo desafío en su prometedora carrera, donde además es la única sanfelipeña, Melany Gorri, indicó que «estoy participando en el concurso del ‘Teen Universe Chile’, representando a mi comuna San Felipe. El concurso tiene tres categorías, la categoría ‘Pre Teen’; categoría ‘Teen’, que es en la que estoy yo y ‘Petite’, donde tiene que ver más que nada con el empoderamiento de mujer, para demostrar que no es solamente portar una corona, también va el tema de actitud y también hacemos apoyo a fundaciones de animales y adultos mayores».

En esta línea, la modelo recordó lo que ha sido su avance en el rubro de la moda y la belleza, que empezó con solo 13 años de edad. «Sí, me complicó un poco lo de la pandemia, ya que fui Miss Valle del Aconcagua en el 2020, a mis 13 años. Continué en el mundo del modelaje en la Academia Milano Models, pero por la pandemia tuve que dejarlo en pausa. Luego lo retomé y finalicé con el certificado de la Academia Milano Models en marzo. El tiempo fue de siete meses, nos entregan el certificado de modelo profesional y modelo publicitaria, y nos hacían clases teóricas de maquillaje, protocolo, oratoria, dicción, nutrición y además de pasarela.

«La verdad es que desde muy pequeña siempre me llamó la atención el mundo del modelaje, no sé qué cosa en particular, pero siempre he visto cosas en la televisión o redes sociales. Desde pequeña que me llamó la atención y decidí buscar y seguir el sueño, hasta ahora, seguir cumpliéndolo más y más.Quiero vivir de eso, pero además quiero tener mi carrera profesional, quiero expandirme a nivel internacional y poder demostrar que una adolescente puede llegar lejos en el mundo de la moda», añadió.

En relación a sus aspiraciones en esta nueva competencia, sus estudios previos y sus próximos desafíos, Gorri agregó que «quiero demostrar a mi generación y a las mujeres de mi comuna y del país, que ser reina no es solamente ser linda, es ser inteligente, es ser una mujer empoderada, no dudar de las capacidades, que somos mucho más que lo exterior y empoderar a la generación mía, que va a representar el futuro de nuestro país. Tengo a mi coach, que es mi preparador, donde él nos hace clases de oratoria, de dicción, para poder responder preguntas personales y también de pasarela, nutrición y todo en lo que tenga que prepararme para el certamen y el mundo del modelaje.

«Quiero prepararme más, empoderarme más, con mucha disciplina, con mucho trabajo, sin dejar obviamente los estudios de lado, porque quiero llegar a lo internacional con estudios, con profesión y demostrar el poder que tiene mi generación. Tengo pensado seguir en el concurso de ‘Miss Teen Chile’ y, además, en el concurso de Miss Belleza Marina Chile, que el casting es en noviembre y ambos concursos empiezan el próximo año, en abril», manifestó la sanfelipeña.

Finalmente, detalló lo que será esta última semana del ‘Teen Universe Chile’, además de enviar un mensaje a la comunidad acerca de la convicción para perseguir los sueños. «Este concurso de ‘Teen Universe Chile’ busca una representante de las tres categorías de nuestro país, y las representantes de las tres categorías van a competir a República Dominicana con la ‘corona del universo’. Comienza el día martes 24 y finaliza el día viernes 27, que ahí se hace la gala en el Teatro de Rancagua. Los primeros días vamos a ir a un restaurante a socializar con adultos mayores, vamos a ir al Safari a ver animales, también iremos a una fundación que se llama ‘Huellas Unidas’, en el que nuestra organización se dedica a apoyar a estos animales y también a menores de edad y adultos mayores.

«Yo les diría que no se pongan un ‘stop’, que ni la edad, ni los recursos, ni la inteligencia, ni la belleza, paran ningún sueño; todo va en la actitud, en las ganas de seguir, de buscar lo que uno quiere y en poder demostrar que no es la edad ni la belleza lo que te puede hacer triunfar, sino los conocimientos y el poder fortalecer los conocimientos de uno, y demostrar las capacidades que puede tener una persona cuando le gusta algo», cerró.

