TER falla a favor de exalcalde Beals y desecha acusaciones de concejales

Ahora ya puede postular a la alcaldía:

El doctor Christian Beals Campos se manifestó satisfecho por el fallo del Tribunal Electoral Regional (TER) que se pronunció a su favor, desestimando los cargos por cuanto no se ha comprobado que haya incurrido en notable abandono de deberes o contravención grave a las normas sobre probidad administrativa.

En conversación con Diario El Trabajo, Beals se refirió al requerimiento de algunos concejales de San Felipe que pedían su inhabilidad para ejercer cargos públicos, por notable abandono de deberes.

Según indicó, siempre estuvo en su mente «que iba a ser favorable porque en el ejercicio de mi cargo nunca transgredí ninguna norma administrativa».

– En definitiva esto lo libera a usted para ser candidato a alcalde.

– Sí, porque uno de los objetivos de esta acusación de los concejales era invalidarme por cinco años para ejercer cargos públicos, y por supuesto no poder ejercer o no postular al cargo de alcalde. Con esto queda claro que no hay ningún fundamento y así lo expresó el TER para hacer un cargo por inhabilidades o abandono de deberes.

– Ahora, si pudiera a grandes rasgos explicar a nuestros lectores cuáles eran los principales cargos de los cuales estaba siendo acusado para inhabilitarlo.

– Claro, había una serie. Los alcaldes pueden ser sancionados por falta a la probidad y abandono de deberes. Entonces ellos mencionaron por ejemplo la compra de resaltos. La compra de resaltos, mucho antes que yo asumiera el director de Tránsito había enviado a la administración anterior, que era de Patricio Freire, la necesidad de las juntas comunales y áreas de poblaciones de San Felipe que estaban con una accidentabilidad altísima debido a la enorme velocidad de los vehículos, y habían solicitado 20 resaltos y estaban pendientes hacía 5 años. Eso fue mucho antes que yo asumiera, yo lo tomé con un sentido de hacerlo ejecutar, de gestión, e implementamos 20 y solicité el respaldo para 20 más, quedaron 40 y todos aprobados por el concejo, y quedaron 20 pendientes para colocar en diferentes áreas que la ciudadanía lo estaba solicitando. Ese era uno, y el TER determinó que no había ningún tipo de anormalidad, que era mucho antes que yo e incluso el costo promedio de esos resaltos en la administración de Freire, eran de 2 millones y yo lo hice con un promedio de 700 mil pesos cada uno; eso significaba una economía para el municipio. Otro de los cargos era los tratos directos que se tuvieron que hacer porque Freire tenía un contrato directo con muchas instituciones, y nunca hicieron un buen proyecto para que esas respondieran, por ejemplo las empresas que manejaban el riego de las áreas verdes, entonces se fueron venciendo los plazos, pero esos contratos no contemplaban muchas de las cosas y tampoco tenían los metros cuadrados suficientes que tenían que regar ni las áreas ni las nuevas que se fueron implementando, entonces hubo que modificar. Por supuesto que en 3 meses no se podía realizar un llamado a licitación completa y San Felipe no podía detener el riego de sus árboles porque se estaban secando, así es que se hicieron tratos directos, todo aprobado por el concejo.

– Lo otro que aparece en el fallo, es la adquisición de liquidámbar.

– Sí, son 1.800 plantas que se compraron y que alcancé a colocar 400 y el resto se secó y que costaron casi 30 millones de pesos, y son los liquidámbar que se pueden apreciar en el centro de San Felipe.

– ¿También se lo estaban cuestionando?

– Claro, pero son funcione propias del alcalde, no tenían argumentos y colocaron un sinnúmero, e incluso otro de los cargos era que yo había contratado a una persona con un título falso, en circunstancias que ya Freire la contrató en el año 2015 y figuraba ahí porque Freire tenía un sistema donde la oficina de personal manejaba los contratos de los funcionarios de planta y a contrata, y había otra oficina especialmente separada de personal que manejaba los honorarios. Por supuesto que ahí se detectó que había un certificado falso que no involucraba las funciones de esa funcionaria, porque fue contratada para otras funciones en la Secpla, no como visitadora social, por lo tanto también se desechó.

– Mejoramiento del edificio consistorial, ¿tiene que ver con el pintado de la Municipalidad?

– Claro, estaba dentro de los presupuestos, pero la empresa se había demorado, se habían pasado los plazos y se le exigió se terminara. Yo elegí el color que estuvo bien hecho porque representa más o menos la zona nuestra y destaca la municipalidad, pero eran todas cosas que estaban determinadas desde antes y por mala gestión no se habían realizado.

– ¿Eso también lo cuestionaron los concejales en el fondo?

– O sea además cuestionaron el término de contrato de 35 personas. Lo que pasa que los contratos a honorarios duran 1 año y al término de ese no se renovaron, pero eso es algo normal dentro de un proceso donde habían 250 funcionarios a honorarios. La municipalidad necesita 200 para funcionar, pero tenía el doble y ahora se han agregado otros a través del Código del Trabajo y muchos operadores políticos contratados por este sistema. Eso también está dentro de las funciones de poder equilibrar los presupuestos.

– ¿Qué viene ahora o esto es definitivo? ¿Los concejales pueden apelar u otro requerimiento?

– O sea los sistemas tienen la posibilidad de alegar al Tricel, pero sin fundamentos porque aquí el fallo después de 2 años, fue de 180 páginas, es sumamente claro que no hay ninguna trasgresión, nada que incluya abandono de deberes ni falta a la probidad.

– Lo otro habla del altercado que tuvo usted con este ciudadano en la Plaza, que al final el Tribunal lo desestima porque terminan dándose la mano, una cosa así.

– Es que fue usado políticamente, hay que asumir de que ese video comprado por Freire, lo editaron, amplificaron la velocidad y aparecía como que yo lo estaba tumbando a golpes. Él fue el primero que me golpeó y fueron más que nada ni siquiera caricias, fue un toque de mano que él fue el primero y después conversamos, nos despedimos de mano; o sea, nunca hubo una agresión, y fue coloquial y terminamos conversando; o sea, el Tribunal determinó eso: «Bueno aquí no hay nada, no hay pelea, agresiones y se terminaron dando la mano». O sea todo fue un ardid político, donde se prestaban hasta senadores para escribir «cómo era posible que un pobre indigente»… el indigente estaba haciendo tira la pileta porque todavía está destruida.

– Insisto, ¿ya puede usted ser candidato a alcalde?

– Por supuesto y voy a ser.

– Va a ser candidato, eso lo deja claro.

– Sí, sí.

– A propósito, ¿qué tiene que hacer, inscribirse, juntar firmas, cómo es eso?

– Bueno, hay un número de firmas que determina la ley cuando son independientes, yo no estoy en ningún partido político y hay plazo hasta el 24 de julio del próximo año para inscribir las candidaturas.

– ¿Qué va a pasar con usted políticamente, va a empezar a trabajar?, porque algunas personas decían que usted estaba esperando esto.

– Por supuesto, yo estaba esperando el fallo del TER porque soy súper responsable con respecto a los procesos; o sea, yo no podía enmarcarme en una candidatura sin saber el resultado, a toda vista sabía que no había hecho nada anormal, excepto pisarle los callos a mucha gente que vive de proselitismo político y de cargos que no tienen ningún fundamento para mantenerse; o sea, esa gente, la que más alega, pero que la ciudadanía que observe el desarrollo, que ve la gestión que hice, los múltiples proyectos que realicé, puede observar cómo fue mi periodo corto de alcalde.

Los concejales que lo acusaron fueron Ricardo Santiago Covarrubias Covarrubias, Guillermo Andrés Lillo Vivar, Rafael Sotolichio Bauer y Basilio Carlos Muena Arias.

El exalcalde Beals Campos ocupó el cargo desde el 5 de octubre de 2020 hasta el 7 de junio de 2021.

