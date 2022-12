Vecinos impotentes ante sujeto armado que siembra el terror en Algarrobal

Duras críticas contra Carabineros:

Delincuente dispara a diestra y siniestra, sin que nadie haga algo por detenerlo.-

Aterrados, pero también con rabia e impotencia, se encuentran los vecinos del sector de Algarrobal al no encontrar apoyo en las autoridades, principalmente en Carabineros, al problema que están viviendo con un sujeto conocido como ‘El Isa’, un delincuente que hace lo que quiere en el sector.

Según nos cuentan, el sujeto porta una mochila y dentro de ella andaría trayendo un arma de fuego hechiza con la que amenaza a los vecinos. Ya tuvo problemas con una persona, fue Carabineros, ingresó a su casa e incautó una de estas armas, además de materiales para fabricarlas. Pero este sábado, pese a haber disparado y herido a un hombre en situación de calle, aseguran que los funcionarios policiales concurrieron al llamado, pero simplemente no hicieron nada.

Drina, vecina del lugar, conversó con nuestro medio para hacer pública y visible su molestia.

«Yo quiere hacer visible este problema que venimos arrastrando no de ahora, es de hace mucho tiempo con el mismo personaje. Esta persona desde que apareció aquí aproximadamente dos años, lo trajeron unos familiares a vivir acá, empezó con problemas, a meterse a robar a las casas, y ya después empezó a ponerse violento, comenzó a fabricarse armas de fuego, porque él se fabrica escopetas hechizas. Estuvo preso como un año más menos y volvió de nuevo después, cuando salió en libertad. Es una persona que tiene muchos antecedentes, ha entrado y salido de la cárcel montones de veces. La última vez empezó a tirar balazos por todos lados, aquí cualquier problema que tenga con alguien empieza a tirar balazos al aire y todos tenemos que escondernos porque si no nos puede llegar a nosotros. El día 30 de octubre él vino a amenazar a mi vecino, que vive al ladito de mi casa, con una escopeta hechiza. Ese día se llamó a Carabineros, vinieron y los carabineros pidieron una orden y se metieron a su casa, encontraron el arma hechiza, porque yo desde mi cámara de seguridad que tengo afuera, mandé un video cuando él salía amenazando, paseándose todo el día por aquí con una mochila donde anda trayendo su escopeta hechiza que él mismo se fabrica. Ese día los carabineros se llevaron su escopeta hechiza, los materiales que tenía para hacer más escopetas y él se perdió, de ese día no apareció más por aquí, porque se puso una denuncia», dice.

VOLVIÓ Y DISPARÓ A UN INDIGENTE

Sin embargo la tranquilidad no duró mucho, pues según cuenta la vecina, el delincuente apareció este sábado 26 de noviembre y ese mismo día en la noche tuvo problemas con otra persona: «Le tiró un balazo con su escopeta hechiza, una nueva que se volvió a fabricar, a otra persona que vive por aquí y está en situación de calle, es alcohólico. Yo siento que por eso Carabineros no le tomó mayor atención, porque a nadie le tomó una declaración; yo estaba viendo, vi cuando se pelearon, yo misma llamé a Carabineros, vi cuando le dispararon, y a mí en ningún momento me preguntaron, siendo que yo les dije: ‘Yo vi todo lo que pasó’, y no me tomaron declaración ni nada, ni siquiera se tomaron la molestia de ir a ver si él (agresor) seguía en su casa o se había arrancado. Sentimos cero apoyo por parte de Carabineros porque ese día vinieron, miraron a la persona que estaba botada afuera de mi casa, esperaron que llegara la ambulancia. La ambulancia se lo llevó y ellos no hicieron nada más, aparte de mirar, ni siquiera nos preguntaron y nosotros les dimos los antecedentes que era la misma persona buscada por tener armas de fuego y no nos tomaron en cuenta para nada», comenta.

– ¿Quién es la persona?

-Mire, el nombre completo de él no me lo sé porque yo nunca he tenido un contacto con esa persona, más que las amenazas que nos hace cuando pasa por fuera de la casa nuestra. Yo lo conozco como el ‘Isa’ y todos los conocen así, aquí nadie se sabe el nombre de él, yo lo conozco como ‘Isa’ solamente. Es una persona que llegó aquí porque un familiar de él tiene un terreno aquí y lo vinieron a dejar porque en ningún otro lado lo quieren, esta persona vivía antes en la Villa Departamental y los mismos vecinos de allá lo echaron por lo mismo.

– ¿Qué edad tiene?

– Más o menos unos 32 años.

– ¿El sábado le disparó a una persona en situación de calle?

– Sí, se llama Osvaldo el caballero, tuvieron una discusión y él le pegó un balazo en el pie. Yo llamé a Carabineros mucho antes que él le pegara el balazo, cuando ellos estaban discutiendo, empezaron a tirar piedras y empezó el griterío. Yo llamé a Carabineros, la segunda vez que los llamé pasaron como diez minutos, los volví a llamar y cuando yo estaba hablando con la persona que me atendió en Carabineros se escuchó el balazo, le dije ‘¿está escuchando?’, yo estaba mirando hacia el patio. El problema con él es que estos balazos es de todos los días, todos los días tiene un problema con cualquier persona y empieza a tirar balazos, se pasea con una mochila por fuera de las casas de todos nosotros con esa escopeta cargada. Un día yo estaba barriendo a las nueve de la mañana y él a esa hora estaba drogado, ebrio y decía ‘al que se atraviese le pego un balazo’, entonces nosotros como vecinos qué confianza tenemos en salir a la calle con una persona que está diciendo eso. Desde el momento en que él salió en libertad y se vino a vivir acá, jamás pude volver a mandar a comprar a mi hijo al negocio si quiera, porque él tiene problemas con todo el mundo y donde anda, anda tirando balazos. Aquí todo Algarrobal sabe que él tira balazos donde quiere y cuando quiere.

– Igual usted señora Drina es valiente al denunciar públicamente esto que está pasando en Algarrobal.

– Es que yo estoy cansada, aburrida de tener que vivir encerrada en mi casa. Yo soy feriante, el día domingo me tengo que levantar a las cinco de la mañana y me acosté el día sábado a la una de la mañana con este problema que había afuera de mi casa. Porque qué hago yo si hay una persona baleada afuera de mi casa, botada, yo no puedo llegar, entrar y acostarme a dormir como que no pasa nada, no puedo hacer eso. Imagínese a media noche suenan las alarmas, los balazos y qué tranquilidad tengo yo; o sea tengo miedo porque es tan malo y que no tiene miedo de dispararle alguien, me da miedo, pero también tengo tanta rabia e impotencia que yo quiero hacer público, que todos sepan y quiero que se sepa que Carabineros a nosotros nos prestó cero apoyo ese día, o sea no se dieron el tiempo de mirar nada. La vez anterior, cuando amenazó a un vecino que es familiar mío, los Carabineros que vinieron se tomaron el tiempo de ir a su casa, pidieron una orden y le registraron su casa, encontraron las armas de fuego, ahora no hicieron nada, nada, ni siquiera una declaración nos tomaron.

– Reiteremos el llamado a la autoridad para que alguien se ocupe de esta situación.

– Sí, es lo más que me interesa a mí. Yo quiero vivir tranquila, no quiero nada más que eso. Lo único que me interesa es vivir tranquila y tener la confianza de salir a comprar, de salir de mi casa, de poder sentarme en el patio, porque ese día yo estaba sentada en el patio y vi el balazo. Yo tengo una cuñada que vive al lado mío y ella estaba sentada en el antejardín de su casa cuando pasó eso y un perdigón del balazo que llegó al pie de esta persona, le rozó el cuello, ahí le quedó una quemadura, entonces nosotros no queremos más eso.