Masiva muerte de abejas por aplicación de pesticidas fuera de horarios

Veterinaria denuncia desastre en Las Cadenas, Santa María:

Una médica veterinaria está denunciando la masiva muerte de abejas en el sector de Las Cadenas en la comuna de Santa María, debido a que están aplicando productos químicos para la agricultura en horarios que no corresponde, pues esa labor debería hacerse en la noche o en la madrugada, pero no al mediodía como se ha realizado, aseguró.

La profesional Evelyn González Espinoza, reconoce que esto es muy común en la parte agrícola, «pero tienen un horario de aplicación porque esto afecta sí o sí al ecoambiente, aparte del producto mismo que están tratando de eliminar, las toxinas, pueden afectar, pero se hace generalmente en la noche o en la madrugada. Ahora esto en qué ha afectado a las abejas. Las abejas en la noche se guardan, por eso es ideal aplicar estos productos de noche, pero en la mañana ellas salen a hacer su trabajo que es la polinización, y cuando se ven afectadas por todos estos pesticidas las eliminan», dice.

Evelyn González agrega que esto ha sido por productos que se han aplicado al mediodía, «cuando ellas están en plena labor, y esto ha afectado a todo, todo, todo en el presente como en un futuro. Se ha acercado incluso a autoridades, el SAG principalmente, pero no se han tenido respuestas firmes porque ellos derivan a otro tipo de instituciones, acusando que ellos solamente ven como el producto final. El problema es quién protege las abejas, qué institución al final vela que se esté cumpliendo la normativa para proteger esta especie animal, entonces ahí es donde está el dilema… están solas».

– ¿En ese sentido la mortandad tiene que ser tremenda?

– Se pierden familias de colmenas completas, ese es el problema, y tratar de volver a restablecerlas lleva mucho tiempo. Aquí no es un proceso de un día para otro… son meses, incluso años, en que pueda lograr estabilidad una colmena completa, y en cosa de horas las eliminan todas. Es bastante triste la situación.

– ¿Cuál es la importancia que tienen las abejas para la humanidad?

– A ver, empecemos desde que ellas hacen la polinización, eso quiere decir que los frutos, alimentación que nosotros recibimos, si ellas no están no logran cuajar, llegar a un término sino está ese producto, animales que se alimentan de ello tampoco lo van a poder hacer y van a empezar a morir, eso quiere decir que nosotros en un punto también, porque no vamos a tener de qué alimentarnos, no va a poder seguir en el tiempo persistiendo algún producto, algún alimento. Por eso a veces la gente quiere ver los cambios inmediatos, lamentablemente estos cambios se ven en años y cuando ya no hay nada que hacer.

– Al principio nos comentaba sobre horarios, por favor si los puede repetir.

– Sí, es que el agricultor en general tiene días, horarios y tiene productos adecuados, se supone son inocuos a los distintos animales polinizadores que hay en el ambiente. Eso quiere decir que si están muriendo las abejas, los productos no son inocuos y no se están aplicando en los horarios que corresponde, entonces hay malas prácticas. Como le decía en la noche o en la madrugada, esos son los horarios.

– En su publicación habla de que le afectó a ustedes, ¿es un familiar suyo?

– Sí, él tiene una crianza de abejas en ayuda de producir, porque hay distintos frutos, alimentos en la zona, y lleva años en el tema, ha pasado muchas veces y vuelven a cometer el mismo incidente. Como le digo, ni siquiera es un proyecto con fines de lucro, sino que es un proyecto de tratar de hacer que esta especie se mantenga en el tiempo.

– ¿Eso dónde es?

– Esto está ubicado en el sector de Las Cadenas, en Santa María.

– ¿Ha sufrido con la aplicación de pesticidas y se han muerto colmenas?

– Sí, de hecho en las fotografías que denuncia en la publicación se muestra la gran cantidad, y es más, entonces a veces no se toma la proporción porque se ven muchas, pero ya son demasiadas. Esa cantidad de fallecidas es mucha para el gran porcentaje que son ellas.

– ¿Estos pesticidas o productos químicos se aplican en campos aledaños, han logrado identificar ustedes, conversar?

– Sí, hay diferentes fundos y se han acercado a varios. De algunos han recibido buenas respuestas, en algún punto incluso llamaban para avisar que se iba a aplicar tal producto a tal hora y se tenía el resguardo, pero eso con nosotros yo sé que hay más jóvenes, personas que tienen colmenas, entonces si se tiene el cuidado con nosotros es porque hacemos el reclamo, ¿pero el resto? igual siguen sufriendo. Debiese ser como para todos, tener una consciencia para eso.

– Para cerrar y agradecer, ¿cuál es el llamado que hace usted como médica veterinaria y también afectada por su familiar? Si puede entregar horarios en que se puede hacer esto o mayor coordinación.

– Sí, que haya más consciencia, que por favor sepan que no están solos, que lo que aplican no afecta sólo a los suyos sino que a todos. Es aplicar en forma correcta a ocupar productos adecuados… hacer las cosas bien porque todo tiene consecuencias.