A la cárcel por violar reiteradamente a niña de 13 años, hija de su esposa

Carla Sanhueza, hermana de la víctima: «A mi hermana la venía tocando desde los 8 años y ella tenía tan normalizado esto»

En prisión preventiva, formalizado por violación reiterada contra menor de 13 años, hija de su cónyuge, quedó un sujeto de 63 años de edad, identificado con las iniciales N.V., quien fue detenido luego que fuera descubierto por vecinos manteniendo relaciones sexuales con la víctima en un departamento, dando de inmediato aviso a Carabineros quienes concurrieron al lugar procediendo a detenerlo.

El imputado fue detenido este día sábado 30 de octubre por parte de Carabineros de San Felipe, luego que vecinos lo sorprendieron y grabaron mientras arremetía contra la menor cuando su esposa no estaba.

La audiencia de formalización se efectuó ayer pasado el mediodía y estuvo a cargo del fiscal especialista en delitos sexuales de la Fiscalía Local de San Felipe, Alejandro Bustos, señalando que «tuvo lugar la audiencia de formalización de investigación seguida en contra de un adulto por su participación en el delito de violación reiterada en contra de una menor de actuales 13 años de edad, hija de su cónyuge. Estos hechos habrían sido descubiertos el día 30 de octubre del 2021 en horas de la tarde, cuando una pareja residente en la población Parrasía divisa que en el block del frente, dentro de un departamento, un sujeto mayor de edad de aproximadamente unos 58 años se encontraba realizando actos de significación sexual con una niña en apariencia de unos 12 años de edad, consistentes en mantener relaciones sexuales y además realizarle tocamientos en distintas partes del cuerpo. Estos testigos pusieron en conocimiento de los hechos a personal de Carabineros, quienes acogen la denuncia y concurren al sitio del suceso a fin de establecer quiénes eran los partícipes, quienes además procedieron a la detención de quien fue sindicado como el autor de los hechos», señaló.

Posteriormente los antecedentes se pusieron en conocimiento del fiscal de turno quien dispuso las diligencias investigativas necesarias para esclarecer los hechos, previa la concurrencia de la víctima al Hospital San Camilo de San Felipe para constatación de lesiones y posteriormente al Servicio Médico Legal de Santiago para realizarle el peritaje sexológico correspondiente.

Del mismo modo se dispuso la concurrencia de personal de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Los Andes, «quienes levantaron evidencias, consignaron declaraciones, fotografiaron el sitio del suceso y logran recabar antecedentes que dan cuenta de los delitos de violación reiterada que el imputado realizaba de acuerdo a la narración de la víctima desde el año 2016 aproximadamente, cuando ella cursaba segundo básico en la comuna de Lo Espejo en la Región Metropolitana, y que continuaron cuando la mamá de la víctima se traslada a vivir a la ciudad de San Felipe y la víctima la visitaba periódicamente», indicó el fiscal Bustos.

En la audiencia la fiscalía solicitó al Juez de Garantía de San Felipe que impusiera la prisión preventiva del imputado por constituir «él un peligro para la seguridad de la víctima, para la seguridad de la sociedad y además por existir peligro de fuga, argumentos que fueron acogidos por el Juez don Leopoldo Soto Gutiérrez, quien impuso la medida cautelar solicitada y además fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación», finalizó el persecutor.

Respecto a la pena que arriesga el imputado en caso de ser encontrado culpable, esto va a depender de las modificaciones que se verifiquen durante la investigación. En principio, al día de hoy podría ir de 15 años y un día a 20 años de cárcel.

EXIGEN JUSTICIA

En tanto ayer en las afueras del Tribunal de Garantía de San Felipe, un grupo de mujeres encabezadas por la hermana de la víctima y hermanastra del imputado, se manifestaron pidiendo justicia.

Carla Sanhueza, hermana de la menor violentada, dijo a nuestro medio que el acusado venía tocando a su hermana desde que tenía 8 años «y ahora nos vinimos a enterar porque a él lo descubrió un vecino afortunadamente, porque si no esto hubiera seguido pasando, porque el tipo manipulaba a mi madre, a mi hermana la tenía amenazada que iba a matar a mi hermano más chico, que iba a matar a nuestra abuela, tenía armada una historia terrible para manejar esto de la mejor manera, tenía embobado a los vecinos que era la mejor persona y no era así. Uno cree en las personas que sonríen y no tiene que ser así, tenemos que cuidarnos hasta de la persona que nos sonríe al lado, tengan todos cuidado por favor, hago un llamado a que cuiden a sus hijos porque uno a veces confía y puede cometer el peor error de su vida en esa confianza que brinda».

– ¿Tu hermana dónde se encuentra en estos momentos?

– Mi hermana está en Santiago, la tiene mi abuelita en este momento.

– ¿Cómo está ella?

– Está bien, porque ella tenía tan normalizado esto, como es que se alivió ahora que ya no va a pasar más. Ella venía a visitas con mi mamá, pero su castigo era que después la tocaba este hombre. Ella ya se liberó gracias a Dios… se liberó con la ayuda de un vecino a quien le doy muchas gracias porque ayudó a mi hermana, estuvo con ella, en ese sentido la apoyó en grabarle, mostrar la evidencia para que ya por favor esto parara.

– ¿Tu hermana nunca te dijo nada?

– Mi hermana no.

– ¿Nunca notaron algo raro en ella?

– Sí, ella ahora estaba muy sumisa, respondía así: «mmm», no quería hablar mucho. Ella se encerraba en su mundo de jugar con gatitos, de ser niña porque todavía ella es niña, ella tiene 13 años, pero con todo lo que ha vivido ella es una bebé todavía, ella es una bebé. Por eso no puede crecer a sus 13 años, porque todavía quiere seguir viviendo, pero este huevón le cagaba su infancia.

– ¿Venía de visita? ¿Cómo era eso?

– Ella sí venía de visita, porque a mí mamá hace muchos años le habían quitado la custodia y venían de visitas, pero estaba todo bien, venía a pasar el momento con mi mamá, su fin de semana correspondiente y no sabíamos nada, ella tampoco sabía nada porque este tipo la mandaba a comprar, imagínese algo tan simple como mandar a comprar a alguien y por mientras te están violando a tu hija en tu casa, es algo inexplicable, es un dolor tan terrible lo que ahora uno siente como familia, de que uno mientras confiaba tu niña estaba sufriendo.

– ¿Cómo era la relación con él?

– Yo me fui de la casa porque él le hablaba muy mal a mi mamá, siempre quería mandarme, siempre manipular todas las situaciones, que todo anduviera al ritmo de él. Tenía un sistema como militarizado, como todo tenía que andar al pie de la letra que él decía, y mi mamá lamentablemente cayó en su juego porque tenía el ego muy bajo y éste la engrupió. Mire todo lo que llegó a pasar porque creyó en alguien, porque confió que alguien la amaba, confió en esa persona que le dijo amarla y mire lo que pasó ¿Qué clase de amor es ese?

– ¿Cuánto tiempo llevaba tú madre con él?

– Mi madre llevaba alrededor de 6 años más o menos con él, y ahora hace como 8 meses se casaron. Quizás algo debió haber pasado porque ella no se quería casar al principio. Quizás por qué ahora cambió de opinión, quizás qué pasó.

MENSAJES OBSCENOS A HERMANASTRA

También estaba presente Ana María Henríquez Ovalle, hermanastra del imputado, quien nos comentó que su madre lo crió a él: «Hasta tenemos la misma edad, pero yo nunca me imaginé que podía pasar esto. En una oportunidad supe que él intentó violar a una sobrina, después a la hija de un primo, pero no realmente como él se mostraba ser una persona buena, cariñosa, cristiana. Muchas veces no nos creyeron y ahora que salió esto nos damos cuenta, conversamos con mi sobrina y ella nos dijo que sí había sido manoseada y que justo su mamá lo pilló y desgraciadamente no le creyeron que esta persona se hacía el bueno, cariñoso. Yo sé que mi cuñada se casó con él porque iban a ser padrinos de un sobrino y la iglesia necesitaba que fueran casados, y por eso ellos se casaron, pero yo vi algunas cosas y nunca me atreví a decirle a mi cuñada porque se veía tan enamorada de él, pensé que podía quedar mal yo.

– ¿Qué notaba usted?

– Yo notaba por ejemplo que la tomaba en brazos, le hacía cariño. En una oportunidad yo estuve en la casa y la niña se acercó al lado de él y dijo «salgan de acá, esta es mi cama», se acostó al lado de él y eso a mí me llamó mucho la atención porque la niña, así como dice la hermana, estaba siendo manipulada y ya la tenía acostumbrada.

– ¿No vio algún grado de rechazo de la niña?

– No, la niña se acercaba a él e incluso yo la veía que la tomaba en brazos, pero sí rechazaba al niño. De hecho, un día lo trató mal y mi esposo le dijo que cómo era posible que tratara así a ese niño, le llamó la atención. Yo lamento por los hermanos que llevan su sangre porque destruyó una familia… la familia de esa niñita.

– ¿Qué esperan ustedes de todo esto?

– Que se haga justicia, que no salga nunca más, que no vea la luz del día.

– ¿Cómo se llama su hermano, él imputado?

– Nelson Vargas, y no tiene 53 años como él dice. Tiene 63 años. A mí también me insinuaba cosas y yo le decía «pero yo soy tu hermana», y él me decía «no de sangre». Algunos mensajes obscenos que me enviaba ahí también quería hablar con mi cuñada, pero no me atrevía porque pensé que no me iba a creer.