¡Se viene el trasplante para Nicolás Tapia!:

En nuestra edición del día 07 de noviembre del año pasado, dimos a conocer la historia de Nicolás Tapia Pizarro, joven de 22 años de edad que padece de leucemia y necesitaba en ese momento 100 donadores de sangre. Al respecto se hizo un operativo en el Instituto AIEP sede San Felipe, donde llegaron varias personas.

Todo esto sucedía mientras Nicolás estaba internado en Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Ahora nuevamente supimos que otra vez estaban realizando actividades de beneficio para reunir recursos, porque lo trasladaron a una clínica privada en Santiago para seguir con el tratamiento, puesto que, como es sabido, encontraron familiares que son compatibles para ser donantes de médula y luego del trasplante deberán quedarse a vivir por un tiempo en la capital.

Precisamente sobre eso conversamos con su madre, María Pizarro.

– ¿Volvieron con actividades para reunir dinero?

– Si, en agosto hicimos un bingo, pero tanto viaje ya mi bolsillo sucumbió. Así que estoy vendiendo empanadas, pan de pascua, hare completos, lo que sea porque será una larga estadía acá en Santiago, por lo menos tendremos que vivir unos seis meses. Eso me impide trabajar como quisiera. Así que con mi familia y amigos que me apoyan mucho, decidimos de nuevo empezar con actividades.

Nos cuenta que su hijo Nicolás, después de su trasplante, no puede volver a casa en un buen tiempo; «debemos quedarnos acá y eso implica gastos y debo reunir de alguna manera los fondos. Yo trabajo los fines de semana entonces una vez que él salga y el doctor lo autorice, tenemos que hacer turnos con la familia y amigos para yo seguir trabajando», cuenta.

– ¿Ahora dónde están?

– Acá en Santiago, en la clínica Santa María, a la espera de sesiones de radiación y quimios para poder trasplantarse.

Agrega más adelante que «la próxima semana haremos completos, si alguien quisiera donar lo que se necesita, bienvenida será», culmina.

Sobre esta última actividad conversamos con una de las organizadoras, ‘Feñita’, dueña del local ‘La Picá de Feñita’, quien nos dijo que ya hicieron una venta de empanadas de queso, «gracias a Dios las vendimos todas. Es para empezar a reunir plata porque la mamá de Nicolás va a llegar el momento en que se tiene que empezar a quedar en Santiago, ahora está viajando. Ayer (miércoles) hospitalizaron a Nicolás, entonces ahora va a empezar a viajar todos los días también y los recursos que habían se están acabando, así es que empezamos a movilizarnos de nuevo, esta semana hicimos empanadas de queso y si Dios quiere el próximo sábado 12 vamos a vender completos, en el cual queremos lograr reunir dinero y ojalá que la gente nos donara la gran mayoría de las cosas porque no se cuenta con las lucas en este minuto para todos los gastos que se vienen, así es que estamos trabajando para eso», dice.

Reconoce que se consiguió las bandejas de empanadas con un distribuidor que tiene para su local; «gracias a Dios me las pasaron y las tenemos todas vendidas, 150 bandejas, eso nos tiene contentas igual porque a lo mejor no es tanta la plata que se reúna, pero de algo va a servir para poder paliar los gastos que se vienen», indica.

Nos cuentan que seguirán adelante, no van a parar en hacer actividades, «que si la gente nos ve haciéndolas, es netamente para ir en ayuda de Nicolás, para los gastos que se vienen, porque ahora ya se hospitalizó el lunes nuevamente para empezar con las quimioterapias, de ahí preparar su cuerpo para el trasplante y ya no sabemos cuándo va a volver a la casa nuevamente, porque es un proceso largo y costoso para la familia, entonces no podemos parar, dejar de hacer actividades y en eso estamos, como te decía esta semana pretendemos entregar las empanadas, que sería el 5-6, y para el fin de semana siguiente venta de completos y así. No vamos a parar porque pretendemos para los primeros días de febrero hacer un plato único bailable, así es que en eso estamos organizando, viendo todo lo que se pueda y haya que hacer», indica.

«Ojalá que esto llegue a muchas personas, que la gente se ponga la manito en el corazón y nos ayude con lo de Nicolás, porque pucha la mamá en estos momentos no cuenta con las lucas necesarias. Hemos tenido que recurrir a la solidaridad de la gente, en donde se ha encontrado muchas manos amigas que han tendido una mano en este proceso que es largo, y bueno lamentablemente hay que vivirlo y lo que queremos es que Nicolás salga victorioso de todo esto, que para allá caminamos y no vamos a parar, vamos a dejar los pies en la calle con su familia y se tenga que vender lo que se tenga que vender, lo vamos a hacer para que salga todo bien y rápido de todo esto», concluye Feñita.

Para ayudar, las personas pueden contactarse a los siguientes números +56 9 7234 9580 de Feñita; +56 9 3068 1164 de Yoli, y el +56 9 9827 4899.

https://eltrabajo.cl/portal/siguen-beneficios-para-ayudar-a-joven-de-22-anos-que-padece-leucemia/ https://i0.wp.com/eltrabajo.cl/portal/wp-content/uploads/2024/01/Nicolas-Tapia-Pizarro.jpg?fit=550%2C409&ssl=1 https://i0.wp.com/eltrabajo.cl/portal/wp-content/uploads/2024/01/Nicolas-Tapia-Pizarro.jpg?fit=200%2C150&ssl=1 Comunidad ¡Se viene el trasplante para Nicolás Tapia!: En nuestra edición del día 07 de noviembre del año pasado, dimos a conocer la historia de Nicolás Tapia Pizarro, joven de 22 años de edad que padece de leucemia y necesitaba en ese momento 100 donadores de sangre. Al respecto se hizo... Marco Juri Ceballos marcoajuric@gmail.com Administrator El Trabajo

Me gusta esto: Me gusta Cargando...