Empresa contratista de Esval:

Trabajadores denuncian que la empresa subcontratada por Esval, HRA Ingeniería Civil Ltda, se niega a saldar los dos meses que les deben. Los afectados, angustiados y molestos, solo quieren que les paguen lo que se les ofreció por su mano de obra.

Óscar Antonio Opazo Espinoza, Marcelo Ignacio Urtubia Villarroel, Pablo José Agustín Saavedra Olivares y Jaime Javier Urrea Ortiz aseguran que estuvieron laborando en la instalación de agua potable rural (APR) en Las Coimas, Putaendo, desde el 30 de octubre hasta fines del año pasado. Sin embargo, no vieron ni un peso de aquello.

«Durante el tiempo que estuvimos trabajando para ellos, no nos pagaron nada. Fuimos a la Inspección del Trabajo y el dueño de la empresa, Carlos Roa, mandó una respuesta con la secretaria de que desconoce el vínculo que tenemos con la empresa.

«Estuvimos construyendo cámaras, cambiando cañerías, las válvulas y todo eso. Nos desvincularon cuando quedaba la última cámara», explicaron.

Además, exponen que se les exigió terminar el proyecto cuando no tenían las condiciones mínimas para finalizarlo. «El capataz nos despide y nos insiste en terminar algo que no podíamos: ‘tienen que terminarlo o si no, no vienen’.

«Nosotros no podíamos porque ellos retiraron los materiales; o sea, se llevaron los letreros, se llevaron todo y no podíamos trabajar así porque estábamos en la orilla de la carretera y no íbamos a estar arriesgándonos. Estábamos en una calle chiquita y si un auto doblaba brusco nos iba a pillar al medio de la calle.

«Mandaban a la otra cuadrilla a retirar los letreros, conos, el agua y otras cosas más. Ellos sacaban todo porque si algo queda en la calle, se lo roban. Guardaban el moldaje y sin eso, ¿cómo podíamos terminar? Tampoco podíamos pedir hormigón para el otro día porque si no los teníamos con moldaje, iban a perder el camión».

Por su parte, HRA se escuda en que no existe un contrato firmado. No obstante, los trabajadores tienen videos de su presencia en el lugar y fotos, tanto de las charlas en las que debieron participar como de las labores que desempeñaban.

«Solamente queremos que nos cancelen lo que nos deben, no estamos pidiendo nada más de lo que se nos ofreció, no estamos pidiendo ningún tipo de otras cosas, es plata nuestra y nuestro tiempo», expresaron.

