A mano armada delincuentes robaron auto a mujer que hacía delivery

¡Nueva encerrona en Aconcagua!:

Cuatro sujetos amedrentaron a la víctima con armas de fuego para robarle su auto. Mujer asegura que los delincuentes luego publicaron fotos jactándose en redes sociales.-

Un nuevo hecho delincuencial del tipo ‘encerrona’ se registró en nuestro valle del Aconcagua, específicamente en la comuna de Rinconada. Y es que durante la noche del pasado día lunes, una mujer que tiene un emprendimiento de sushi, fue asaltada y le robaron su auto cuando hacía una entrega a domicilio en la vecina comuna de la provincia de Los Andes.

Según relató la propia víctima, quien por razones de seguridad pidió la reserva de su nombre, «esto fue alrededor de las 23:00 horas en la Villa Las Acacias, en el pasaje Las Palmera, frente a la copa de agua de Rinconada (de Los Andes), era un Peugeot 206, como gris oscuro» en el que se trasladaban estos delincuentes.

La mujer además agregó que «yo iba manejando y pasaron por el lado mío y por el retrovisor me doy cuenta como que intentaron abrir la puerta de ellos, venían en sentido contrario y después yo entré y cuando salí después de entregar un pedido, ellos me ven y se dieron la vuelta rápido y me encierran en el pasaje».

Situación preocupante y que lamentablemente para la víctima, no quedó sólo en eso, y es que tal como continuó su relato, «se bajan con armas, eran tres personas, tres adolescentes como de 16 ó 17 años, me apuntaron con un arma y me pidieron que me bajara. Yo no me quise bajar altiro y alcancé a sacar el teléfono que tenía al medio del auto, y como no me quería bajar me agarraron de las muñecas y me sacaron de mi auto. De ahí se llevaron mi auto y comencé a gritar y llamé a Carabineros inmediatamente. Me apuntaron con armas los tres», señaló.

«La verdad es que no me quería bajar del auto, como que no asimilé que me estaban apuntando con un arma, sino fue porque me sacaron creo que todavía estoy arriba del auto, parecían inexpertos, eran pendejos inexpertos», agregó.

Robo de su auto que junto con llamar a Carabineros, también lo publicó en redes sociales para que la gente pudiera entregar algún tipo de información si es que se divisaba su vehículo. Grande fue su sorpresa, cuando en la madrugada le envían información de que estos delincuentes se jactaban del robo en sus redes sociales.

En este contexto, la víctima indicó que «estos muchachos subieron fotos en sus redes sociales, en Instagram que a mí me llegaron a la 1:00 am, que fue al rato después, y estaban en el sector de la Sargento Aldea, en la Hacienda Quilpué, pero los carabineros no pudieron dar con ellos anoche (martes). Aún, así con las fotos en redes sociales, no sé por qué no han podido recuperar mi auto, dar con el paradero del pendejo que quizás los lidera y a los otros que me robaron el auto».