A salvo mujer informada como desaparecida por varios días según su padre

En Villa Las Acacias fue encontrada:

En Villa Las Acacias, en casa de la mamá de su pololo, sana y salva fue encontrada Karen Maldonado Santos, mujer de 32 años que según su padre llevaba tres días desaparecida, luego que Carabineros de Los Vilos le contara sobre una denuncia por presunta desgracia puesta por el ex marido de su hija.

En conversación con nuestro medio, su padre, Emilio Maldonado, dijo que era un muy lindo día: «Estoy muy agradecido de ustedes, de Carabineros de Chile y todas las personas que se movieron en mi situación en búsqueda de mi hija. Fueron días terribles, yo no sabía qué hacer, estoy lejos de su casa de San Felipe, pero gracias a Dios y la Virgen Santísima logré contactarme con ustedes, con Carabineros, con PDI y gracias a toda esa gente encontré a mi hija, gracias a Dios sana y salva. Estoy muy agradecido de todas las personas. Yo en muchos momentos tuve miedo, pero nunca dudé porque Dios es muy grande», dijo.

– ¿Quién hizo la denuncia por presunta desgracia?

– Mire la denuncia la había hecho el ex marido de ella, y eso a mí me causó mucho cuidado porque cómo es el ex, no sé, yo ahí me empecé a pasar muchas cosas por mi cabeza, a preocupar porque dije a lo mejor esta persona cometió algo contra mi hija, sinceramente no sabía. Claro, yo nunca los juzgué 100% a él, pero sí me causó mucho cuidado. Así es que apenas me notificó Carabineros de acá de Los Vilos empecé a movilizarme porque desesperado no hallaba qué hacer. También estoy muy agradecido de Carabineros y PDI de Los Vilos, que ellos me ayudaron a hacer muchas gestiones.

A parte de agradecer a los medios de comunicación que difundieron su caso, a las personas, también agradeció especialmente a una funcionaria de Carabineros de nombre Camila, quien hizo las gestiones para encontrar a su hija: «Estoy muy agradecido de ella, mi cabo Camila, muy agradecido, estoy infinitamente agradecido con usted», dice llorando.

Señalar que en la edición del día de ayer dimos a conocer esta información.