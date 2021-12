Aconcagua de Luto: Muere Core Rolando Stevenson a sus 79 años de edad

Infarto nos robó al político más querido de la V Región:

De capa caída estamos en toda la Quinta Región. Como medio de comunicación y redactores apenas encontramos fuerzas para informar la irreparable y dolorosa pérdida del consejero regional reelecto más carismático y entregado al servicio público del Gobierno Regional, don Rolando Stevenson Velasco (79) nos dejó para siempre la mañana de este domingo, su positivismo y ganas de seguir sirviendo a la humanidad fueron insuficientes para superar la ley de nuestro destino: La Muerte.

¿Qué pasó con Stevenson?, simplemente cuando creíamos que ya lo tendríamos de nuevo luchando por recursos para nuestras comunas de Aconcagua; cuando todo parecía que podría reincorporarse y seguir siendo ese patriarca bonachón de los menos afortunados, un infarto fulminante le arrebató la existencia en el Hospital San Camilo. Simplemente se fue, dándose el lujo de haber sido reelecto en su cargo sin tener que hacerse campaña, pues fue un ser humano muy querido.

Don Rolando no necesitó morir para que la opinión pública lo retratara como ‘una buena persona’, supo ser accesible a los indigentes, con los mandatarios, con los ricos y menesterosos, Stevenson no solamente sobresalía por su gran estatura física, también fue un ‘grandulón’ en lo ético, moral y social.

SIEMPRE ROLANDO

Diario El Trabajo habló la mañana de este miércoles con una de las hijas de Rolando, Marisol Stevenson Montenegro, quien nos habló ampliamente de su padre, hoy queremos compartir extractos de dicha entrevista.

«Mi papá es hijo único de Carmela Velasco y John Rolando Stevenson, mi papá tuvo cuatro hijos con María Cristina Montenegro: Felipe, yo Marisol, Carolina y Juan Pablo. Mi papá es oriundo de San Felipe, nació en el Hospital San Camilo cuando éste se ubicaba en Cajales, y hasta la fecha él siempre ha vivido acá en San Felipe. Mi papá siempre ha sido un comunicador, él tenía empresas de relaciones públicas llamada Publi-Sol, en ese entonces estoy hablando del año 1980 más o menos, pero mi papá siempre ha estado metido en política desde joven, yo creo que empezó como a sus 17 años. Estuvo en diferentes partidos políticos, sobre todo en uno, pero eso ha sido lo que mi papá, y también cuando estuvo en Canadá, mi papá tuvo la oportunidad de terminar estudios en comunicaciones en la Universidad Laval. Entonces todo el tema de las relaciones y comunicación públicas, eso es lo que él siempre ha manifestado», comentó Marisol.

CRUEL ENFERMEDAD

La diabetes que sufría don Rolando no fue algo hereditario, no es familiar, él siempre tuvo diabetes tipo 2, a sus 25 años se le declaró y hasta los 70 años mantuvo un régimen muy cuidadoso; o sea, él tomaba mucha agua, pensaba en positivo, pero normalmente hizo todo lo que un buen diabético debería hacer y fue muy regular en sus medicamentos. Don Rolando empezó a inyectarse la insulina solamente a los 72 años, o sea que lo que él vivió en comparación con la de otros amigos que vivieron también que fueron amputados a los 50 años, Stevenson tuvo una buena vida, no fumaba, no bebía, siempre estuvo contento, fue siempre positivo.

Sobre su ingreso al Hospital San Camilo, don Rolando ingresó al hospital hace como un mes por una cuestión de descompensación diabética y ahí le amputaron su pierna izquierda. Pese a todos los esfuerzos realizados por el equipo médico encabezado por el cirujano e Hijo Ilustre de San Felipe, René Martínez, finalmente la mañana de este domingo perdió la vida.

SE NOS ADELANTÓ

Marco Antonio Juri Ceballos, director de Diario El Trabajo y amigo personal de don Rolando, también expresó sus condolencias: «La verdad es un momento amargo, muy triste. Rolando fue un gran amigo de mi padre, de mi familia. Lo conocí personalmente cuando regresó a Chile por ahí por los 90 si mal no recuerdo, y la verdad es que se ganó nuestro cariño rápidamente, por su sentido del humor, por sus numerosas anécdotas y creo que principalmente porque siempre se comportó de manera franca, sincera, transparente. Era una persona muy inteligente, responsable, metódico, lo cual no concordaba con ese Rolando que sus cercanos, la gente de los medios de comunicación y sus amigos y familiares pudimos conocer y a quien aprendimos a apreciar. Es sin duda una gran pérdida, no sólo para su familia sino para todos quienes nos identificamos con esta tierra que tanto amamos y que nos vio nacer. Amigo Rolando, donde sea que estés, te doy las gracias por haber existido», dijo el periodista.

Por su parte la familia de Stevenson emitió un comunicado la tarde de este domingo, en el que confirman la partida del patriarca, y señala que la hora, fecha y lugar de las exequias serán comunicadas en las próximas horas, pues hay familiares en el exterior que están viajando a Chile en estos momentos. Todo el personal administrativo, periodístico y gerencial de Diario El Trabajo nos unimos con dolor y pesar a la Familia de don Rolando, quien siempre fue cercano a nuestro medio y al mundo de las comunicaciones.

Familia de Stevenson aclara que aún no se ha definido fecha de funeral

Fue por medio de un comunicado que la familia confirmó el fallecimiento del destacado servidor público y CORE reelecto con la primera mayoría en la provincia de San Felipe, Rolando Juan Stevenson Velasco, a la edad de 79 años.

COMUNICADO

«Con profundo dolor y tristeza comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo/padre/abuelito Rolando Stevenson Velasco ocurrido hoy (ayer) 5 de diciembre en el Hospital San Camilo como consecuencia de un paro cardiaco.

«A pesar de haber tenido una breve mejoría después de dos operaciones donde se le amputó una pierna, la salud de nuestro padre se complicó debido a su edad y la diabetes que padecía desde hace 45 años. La información con respecto al velorio y funeral será comunicada en las próximas 24 horas, a la espera de la llegada de la familia desde el extranjero. Con respecto a otras informaciones que están circulando en las redes sociales, no son de carácter oficial. Agradecemos desde ya a la comunidad de San Felipe y de todo el Valle del Aconcagua, las muestras de cariño hacia nuestro querido e inolvidable Padre.

«Atentamente,

«Cristina, Felipe, Marisol, Carolina, Pablo, Yoska, Remy, Matilda, Adel, Amelie, Mateo y Henri», dicta el comunicado.

DC DE TOMO Y LOMO

También el Consejo Regional de Valparaíso emitió un comunicado:

Militante del Partido Demócrata Cristiano (DC), don Rolando Stevenson tenía una larga vida política y como servidor público, siendo electo en diversos cargos de elección popular a lo largo de su trayectoria.

Desde el 2014 a la fecha era parte de este cuerpo colegiado, representando a la provincia de San Felipe. Entre el 2017 y el 2018 fue electo por sus pares como presidente del CORE. Posteriormente, se mantuvo hasta hoy como presidente de la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deporte y Recreación.

Todos quienes formamos parte de esta casa periodística, la cual Rolando Stevenson visitaba constantemente, deseamos manifestar a su familia, amigos y cercanos, nuestros sentimientos de congoja y una gran tristeza. Pero al mismo tiempo, agradecemos haber conocido y compartido tantos años con un excelente servidor público, pero principalmente, un gran ser humano.

Roberto González Short