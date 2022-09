¡Aconcagua rechazó! categóricamente la Propuesta de nueva Constitución

Comunidad se expresó brutalmente en las urnas:

En nuestra zona la tendencia fue igual que a nivel nacional, marcando más de un 60% para el Rechazo en el plebiscito constituyente.-

Con total normalidad y bajo un intenso calor se llevó a cabo la jornada del plebiscito constituyente en nuestra zona del valle del Aconcagua. El termómetro que llegó a marcar 34 grados no fue impedimento para que miles de personas acudieran a los distintos locales de votación para emitir su sufragio.

La jornada comenzó con la constitución de las mesas a temprana hora de la mañana, y pese a algunos retrasos en algunos establecimientos, el proceso comenzó de buena manera y con una gran participación de personas que llegaron desde muy temprano para cumplir con su deber cívico.

A medida que avanzaba el día, el nervosismo por el resultado iba de la mano y comenzaba a ser la tónica en nuestro país. Cigarros, agua, comida y paseos interminables por los colegios servían para amainar un tanto el nervio por comenzar con el conteo de votos.

Las urnas se abrieron y los vocales de mesa comenzaron a cantar los votos, la palabra ‘Rechazo’ comenzaba a escucharse de manera más seguida e intensa en las cientos de mesas desplegadas en Aconcagua. Sólo bastaron unos minutos para conocer el resultado, más del 60% rechazaba la propuesta de nueva constitución.

Al pasar los minutos, tibiamente la gente comenzó a salir a las calles para celebrar, caravanas de autos tocando sus bocinas y banderas chilenas comenzaron a hacerse parte del paisaje en Aconcagua.

En San Felipe propiamente tal, la Plaza de Armas fue el epicentro de la celebración, cientos de personas llegaron a calle Prat frente al principal paseo peatonal para celebrar el triunfo categórico del Rechazo.

Quienes celebraban -hombres, mujeres, familias en general- comentaban que estaban felices «porque mucha gente no estaba de acuerdo con lo que hizo el gobierno, así que espero que lleguen mejores cosas. Menos mal no va a pasar lo que pasa en Venezuela», comentaron.

Otras personas manifestaban que estaban «felices que haya ganado el Rechazo, sin odio, no podíamos cambiar lo típico. Acá el chileno quiere ser libre, igualdad, feliz de celebrar el Rechazo, el pueblo lo eligió, hay que trabajar para hacer una buena constitución».

«Es lo mejor que le pudo haber pasado al país, no se merece esto, se merece ser libre y soberano», señalaban más personas que llegaron a la Plaza de Armas a celebrar de manera muy pacífica.

«Ganamos, no a los delincuentes, no a los no patrias, estamos todos unidos, contentos, felices, sin hacer maldades y destrozos, esta constitución se tendrá que abrir con gente competente, tendrá que haber gente profesional a cargo de esta tremenda carta magna y claramente se dejó un claro pronunciamiento al chiste de la nueva constitución», expresaban felices y hasta emocionados.

«Celebrando el triunfo del Rechazo, esto hay que mejorarlo, no destruir lo que estaba hecho. No se rechaza el cambio, sino que esta propuesta, hay que mejorar lo malo y no borrar todo de una», agregaban las personas.

Al cierre de esta nota, y según informó el Servel, con el 99,92% de las mesas escrutadas, el Rechazo se impuso con un 61.87% sobre el apruebo que logró el 38,13% a nivel nacional.

EN ACONCAGUA

En el Valle de Aconcagua, con el 100% de las mesas escrutadas, la votación fue muy similar a la nacional. En la provincia de San Felipe el Apruebo obtuvo 38,91% y el Rechazo 61,09%, en tanto en la provincia de Los Andes fue 37,82% para el Apruebo y 62,18% el Rechazo. Por comunas los resultados fueron:

CALLE LARGA

Apruebo 36,02%

Rechazo 63,98%

LOS ANDES

Apruebo 39,79%

Rechazo 60,21%

RINCONADA

Apruebo 36,25%

Rechazo 63,75%

SAN ESTEBAN

Apruebo 33,48%

Rechazo 66,52%

CATEMU

Apruebo 33,01%

Rechazo 66,99%

LLAY LLAY

Apruebo 44,78%

Rechazo 55,22%

PANQUEHUE

Apruebo 35,35%

Rechazo 64,65%

PUTAENDO

Apruebo 39,85%

Rechazo 60,15%

SAN FELIPE

Apruebo 39,75%

Rechazo 60,25%

SANTA MARIA

Apruebo 31,39%

Rechazo 68,61%