Adjudican licitación a empresa demandada por vulnerar derechos laborales

Denuncian malas prácticas en el Servicio de Salud Aconcagua:

El presidente de la Fenats del Servicio de Salud Aconcagua, Daniel Bartch Sepúlveda, está denunciando públicamente que la dirección del Servicio de Saludo Aconcagua adjudicó la licitación para el cuidado infantil en el Cesfam San Felipe El Real, a una empresa externa cuyo empleador ha sido denunciado por vulnerar los derechos laborales de las tías.

«Nosotros como directorio de Fenats Nacional estamos hoy en día bastante preocupados por el proceso que se llevó a cabo de una adjudicación en la licitación de una empresa externa en el complejo Cajales, en el cual se encuentran dos dispositivos de cuidado infantil; tanto jardín infantil como sala cuna donde hace un par de años existió una vulneración de derechos por parte del exempleador de las tías que están a cargo de este dispositivo, y se presentó obviamente una querella al tribunal de letras del Trabajo donde se buscó poder reincorporar a las funcionarias. Fueron 10 funcionarias que en este caso de la empresa externa fueron desvinculadas y se logró poder obtener la re vinculación con una indemnización correspondiente para ellas», señaló Daniel Bartch Sepúlveda.

Prosiguió manifestando que «hoy en día en este nuevo proceso para la licitación 2022-2023 se genera la nueva adjudicación por parte del mismo empleador que vulneró los derechos de las trabajadoras de cuidado infantil, a lo cual nosotros como Fenats nacional no vamos a permitir que se lleven a cabo estas malas prácticas por parte de los establecimientos, ni tampoco de las empresas externas hacia nuestros trabajadores, y sobre todo cuando de una u otra forma buscamos que nuestros funcionarios tengan una tranquilidad bajo el cuidado que corresponde del área infantil», expuso.

Consultado sobre las malas prácticas que él denuncia, dijo que «primero las malas prácticas parten desde casa, el Servicio de Salud Aconcagua jamás se ha hecho responsable por generar cargos públicos para las trabajadoras, entendiendo que ellas llevan bastante tiempo, son aproximadamente 10 años trabajando en estas mismas condiciones, lo cual de una u otra forma se busca que ellos puedan generar la cantidad de cargos para que pasen a ser parte del servicio y no como compras del servicio, como lo llaman ellos, lo cual no existe. En ese sentido nosotros queremos que la señora Susan Porras se haga responsable de esto, retraiga esta licitación, anule el proceso y se confeccione unas nuevas bases técnicas en donde de una u otra forma pueda limitar a través de algún artículo o cláusula esta postulación de personas que vulneran los derechos de trabajadoras y trabajadores de cuidados infantiles».

Reconoció que el jardín infantil sigue funcionando en el Cesfam San Felipe El Real, «sin embargo este ex empleador qué hace, ponerse en contacto con las funcionarias para poder solicitar que se retraigan del proceso de indemnización asegurándole la continuidad de dos años, lo cual obviamente genera un amedrentamiento, una inseguridad de continuidad laboral y eso vuelve a vulnerar los derechos de cada una de las funcionarias de este dispositivo», dijo el dirigente.

«Nosotros como Fenats estamos haciendo un documento para presentar al Servicio de Salud solicitando la nulidad de este proceso de licitación. Además, ya poniéndonos en contacto con nuestra abogada quien nos va a facilitar cada una de las intenciones a través de los organismos judiciales para que así podamos proteger y no volver a vulnerar los derechos de las trabajadoras y trabajadores de cuidados infantiles», dijo el presidente.

Agregar que hoy van con la denuncia a la Contraloría y luego «iremos al DSSA a hacer entrega de una nueva solicitud, si no tenemos respuesta vamos a realizar una movilización regional en el Servicio de Salud Aconcagua, junto a otros bloques gremiales, y solicitaremos reunión con el gobernador Rodrigo Mundaca, debido a la situación que tiene que indagar el departamento judicial de compras públicas», aseveró el dirigente de la Fenats.

CONVERSACIÓN CON DIRECCIÓN SSA

En todo caso dijo el dirigente que esta es una situación que se viene denunciando desde hace dos años. Solicitando que dejen de existir empresas externas, «sobre todo lo que significa en pérdida de pago de IVA, lo cual de una u otra forma no condice la cantidad de remuneraciones que se están perdiendo para contratarlas por el servicio debidamente tal. Así es que en ese sentido no hemos tenido respuesta y ella lo único que nos menciona es que no existen los cargos públicos para poder contratarlas por lo mismo y manifiesta que es parte de un beneficio que sin bien no es una obligación, pero lo manifiesta como una buena práctica con lo cual nosotros no estamos de acuerdo ya que los cuidados infantiles deben ser asegurados por parte del empleador», finalizó.

De las diez funcionarias vulneradas en sus derechos laborales, cinco siguen trabajando mientras que las otras cinco buscaron otras fuentes de empleo.

Cabe destacar que ambos servicios atienden entre 14 a 19 niños, dependiendo del aforo.