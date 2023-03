¡Alerta!: «Estamos construyendo un ‘elefante blanco’»

Dirigente APR de Las Cabras sobre construcción de nuevo pozo:

Bomba que está proyectada para la nueva infraestructura, no es la que se necesita para su correcto funcionamiento.–

Hace meses, el presidente del APR de Las Cabras de la comuna de Santa María, ponía la voz de alerta por la dramática situación que estaban viviendo, y es que debido a la sequía y el descenso en los niveles de agua de los pozos, proyectaban en el mes de marzo podrían quedar sin agua para vivir.

Afortunadamente, el proyecto para construir un nuevo pozo se generó rápidamente y con ello comenzaron las obras el pasado 30 de enero. Sin embargo, el trabajo que se esperaba diera una solución concreta a este problema, se está convirtiendo en un verdadero ‘elefante blanco’, según indica su presidente, Patricio González.

Esto, porque la bomba que está estipulada en el proyecto no es la requerida por una obra de estas características, por lo que pese a que pueden cumplir con los 200 metros de profundidad, no podrán extraer el vital elemento.

El presidente del APR de Las Cabras, Patricio González, señaló que el proyecto del «pozo en sí va bien, solamente son los periodos que se van acortando, y ojalá que la máquina no se eche a perder, van en los 100 metros, así que posiblemente en poco tiempo irán a llegar a los 200, porque la referencia que tenemos es que en el terreno aledaño no es pedregoso».

El problema de este proyecto, es que no existe un ente fiscalizador de las obras, «lo malo es que resulta que el pozo de Las Cabras es de nadie, en el pozo el único que aparece como representante del Estado soy yo, no hay nadie más. No sé a quién se lo cedió la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional), quizás para cortar la cinta después aparezcan todos.

«Desde que yo he estado ahí, no he visto a nadie que vaya a fiscalizar el pozo, no le hecho la culpa al alcalde, sino que a sus asesores, la Subdere se lo pasó al municipio y es por la Secplac (Secretaría de Planificación Comunal) y Obras (Departamento de Obras) que deben verlo. Pusieron una persona de Obras, pero el niño después se fue de vacaciones», agregó González.

Asimismo, otro de los inconvenientes que arrastran como APR, es que el proyecto original viene con la bomba que no es la adecuada para esta obra. «El pozo viene con implementación, pero ésta no corresponde, la bomba que viene diseñada no es la bomba que debe ir ahí, es una bomba que está obsoleta hace rato, es para cuando teníamos la bomba a 84 metros de profundidad, y para este nuevo pozo vamos a tener que poner la bomba a mínimo 180 metros, y tenemos que tener mayor potencia. Nosotros tenemos 15 kilowatt, y necesitamos más o menos unos 40 kilowatt, con esto estamos construyendo un ‘elefante blanco’», aseguró el presidente del APR.

Finalmente, y respecto de la situación que viven actualmente como APR y si lo que decía meses atrás que quedarían sin agua en marzo ha sido tan así, Patricio González indicó que «hoy estamos en marzo y mi pozo tiene seis metros de agua, lógico que mi predicción no era exacta, pero no estaba equivocado. Como se estacaron los riegos, no baja tan rápido el pozo, ojalá nos dure hasta que podamos terminar el nuevo pozo», cerró.